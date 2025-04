Alba Rohrwacher, la storia d’amore con il regista de L’Amica Geniale (figlio di Maurizio Costanzo)

Bellissima e carismatica, Alba Rohrwacher è un’attrice di spicco del cinema italiano. Nata a Firenze il 27 febbraio 1979, ma cresciuta a Castel Giorgio, in Umbria, paese natale della madre Annalisa Giulietti, insegnante e preside, Alba ha sempre amato la natura, una passione che ha poi trasmesso al suo compagno, il regista Saverio Costanzo, figlio del compianto giornalista e presentatore televisivo Maurizio.

Il padre dell’attrice infatti, Reinhard Rohrwacher, è un apicoltore tedesco originario di Amburgo. Alba ha anche una sorella minore, Alice Rohrwacher, regista affermata. Dopo il liceo classico, Alba studia al Centro sperimentale di cinematografia e inizia la carriera teatrale. Il debutto cinematografico avviene nel 2004 con il film L’Amore ritrovato di Carlo Mazzacurati.

Da lì in poi, la sua carriera decolla: è molto richiesta da registi e ottiene riconoscimenti prestigiosi come il David di Donatello, il Nastro d’argento e il Ciak d’oro. Lavora sia nel cinema che in televisione; uno dei suoi ruoli più recenti è quello di Elena adulta nella serie L’Amica Geniale, serie televisiva di grande successo trasmessa sulla Rai, tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

L’amore non ha strategie

Alba Rohrwacher è un’artista riservata ma non si può non mettere in risalto la sua storia d’amore con Saverio Costanzo, con il quale forma una delle coppie più belle del cinema italiano. I due stanno insieme dal 2010 e proprio sui sentimenti che la legano al regista, in un’intervista a Vanity Fair aveva espresso il suo pensiero sull‘Amore che strugge da sempre l’umanità, affermando che in amore le formule non esistono, così come non esistono strategie.

Il colpo di fulmine con Saverio Costanzo è scoccato nel 2010 sul set del film La solitudine dei numeri primi dove Alba era protagonista e Saverio il regista. Un film di grande successo e che ha lanciato l’attrice nel mondo delle star della settima arte. Da quell’esperienza – ha raccontato Rohrwacher in un’intervista a L’Officiel – è nato qualcosa di profondo, che ha segnato anche una svolta personale.

“Piano piano si crea una famiglia di cinema che va al di là del cinema, con rapporti che sono diventati la mia vita. Con Saverio c’è stato un prima e un dopo: dopo La solitudine dei numeri primi è cambiato qualcosa dentro di me, perché è stato il mio primo lavoro così profondo sul corpo” le sue parole.

La loro relazione, iniziata nel riserbo, è stata ufficializzata solo nel 2021, anche se erano già una coppia da tempo. Una curiosità che è emersa da questa storia d’amore è che ha generato l’incontro di due mondi opposti: quello di Alba, che essendo cresciuta in campagna con un padre apicoltore e una produzione biologica di miele, bucolico e lento, e quello di Saverio, più caotico, cittadino. La vita di campagna dell’attrice inizialmente spaventava il regista, ma che col tempo ha imparato ad amare.

“E pensare che detestavo la campagna, il miele, lo dicevo proprio: che noia questa storia della Rohrwacher, la campagna, il miele. E poi invece non solo ho imparato ad amare la campagna e il miele, ma soprattutto lei”, ha confidato Saverio Costanzo, durante un’intervista, parlando dell’attrice che è appunto cresciuta nelle verdi campagne umbre e ha conquistato il suo cuore.