Stasera in tv: “Alice e Peter” con Angelina Jolie su Rai 3

Alice e Peter (Come Away),su Rai 3 il film di Brenda Chapman con Angelina Jolie, prequel delle storie di “Alice nel paese delle meravilglie” e “Peter Pan” qui reimmaginati come fratelli.

Alice e Peter – Cast e doppiatori

David Oyelowo: Jack Littleton

Anna Chancellor: Eleanor Morrow / Regina Rossa

Angelina Jolie: Rose Littleton / Regina di cuori

Jordan Nash: Peter Littleton

Keira Chansa: Alice Littleton

Reece Yates: David Littleton

David Gyasi: capitan Uncino

Clarke Peters: Cappellaio matto

Gugu Mbatha-Raw: Alice Littleton adulta

Ned Dennehy: Spugna

Jenny Galloway: Hannah O’Farral

Derek Jacobi: Mr. Brown

Michael Caine: Charlie

Roger Ashton-Griffiths:

Damian O’Hare: dott. Richards

Doppiatori italiani

Sofia Fronzi: Alice Littleton

Simone D’Andrea: Jack Littleton

Claudia Catani: Rose Littleton / Regina di cuori

Emanuela Rossi: Eleanor Morrow / Regina Rossa

Dario Penne: Charlie

Gino La Monica: Mr. Brown

Alice e Peter – Trama e trailer

Alice (Keira Chansa), otto anni, il suo dispettoso fratello Peter (Jordan A. Nash) e il loro brillante fratello maggiore David (Reece Yates) lasciano correre la loro immaginazione durante una felice estate nella campagna inglese. Incoraggiati dai genitori Jack e Rose (David Oyelowo e Angelina Jolie), i tea party fittizi dei ragazzi, i duelli con la spada e le avventure sulla nave pirata finiscono bruscamente quando accade una tragedia. Peter, desideroso di dimostrare di essere un eroe ai suoi genitori afflitti dal dolore e in difficoltà finanziarie, viaggia con Alice a Londra, dove cercano di vendere un prezioso cimelio di famiglia al sinistro proprietario del banco dei pegni noto come C.J. (David Gyasi). Tornando a casa, Alice cerca rifugio temporaneo nella meravigliosa tana del coniglio mentre Peter fugge definitivamente dalla realtà entrando in un regno magico come leader dei “Ragazzi Perduti”.

Curiosità sul film

Come nel romanzo originale, l’enigma del Cappellaio Matto: “In che modo un corvo è simile a una scrivania?” non ha risposta. Negli anni successivi, Lewis Carroll (a malincuore) fornì una risposta: “Mi sono state chieste spiegazioni così spesso in merito al fatto che una risposta all’Indovinello del Cappellaio si può immaginare, che posso anche mettere per iscritto qui quella che a me sembra essere una risposta appropriata: perché è in grado di produrre note (‘notes’), anche se sono molto piatte (‘flat’), e non può essere mai messo al contrario!”. Ad ogni modo, questo è un semplice ripensamento; l’Indovinello fu pensato per non avere soluzione.”. Un’altra risposta popolare è “perché [Edgar Allan] Poe ha scritto su entrambi”.

Il titolo è tratto dal ritornello della poesia di W. B. Yeat “The Stolen Child”. La poesia stessa viene letta ad alta voce all’inizio del film.

“Alice e Peter” segna la terza volta che un regista Pixar passa dall’animazione al live-action. La regista Brenda Chapman aveva precedentemente diretto Ribelle: The Brave (2012).

Come Jack racconta correttamente a suo figlio, la Golden Hind fu la prima nave a circumnavigare il globo tra il 1577 e il 1580. Era capitanata da Sir Francis Drake.

La morte di David potrebbe essere un riferimento al creatore di Peter Pan, James Matthew Barrie, il cui fratello maggiore, anch’egli chiamato David, morì annegato/morto congelato un giorno prima di compiere 14 anni quando erano piccoli. Avendo già perso l’altro fratello maggiore Alex, sua madre si rifiutò di accettare che David fosse effettivamente morto e per aiutarla a farcela, James inventò storie secondo cui suo fratello era ora un bambino eternamente piccolo che non sarebbe mai cresciuto e avrebbe vissuto in altri regni fantastici, da ciò nacquero alcune delle sue opere più note, comprese quelle che coinvolgono Peter Pan.

Alice e Peter – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di John Debney (Hocus Pocus, Bugiardo bugiardo, Spy Kids, Elf – Un elfo di nome Buddy, Il libro della giungla, The Greatest Showman, Iron Man 2).

1. Opening / Peter’s Theme (3:48)

2. Tinker’s Bell (0:38)

3. Golden Hind Ship / Fairy Story (1:27)

4. Father’s Embrace / Stacking Cards (1:41)

5. Bedtime (1:45)

6. Open the Window (1:04)

7. Dish and Arithmetic (1:07)

8. Mickey’s Bar (0:56)

9. Jack Gives David a Watch (1:00)

10. Table Drawing Come Alive (1:32)

11. Struck by Lightening (1:47)

12. Mirror / Orphanage Story (3:39)

13. Looking at Watch / Looking for David (1:26)

14. Lost Boys (0:40)

15. Tea (3:06)

16. Stealing Watch / To London (2:39)

17. Inside Mercury Pawn Shop / Underground (4:11)

18. CJ Introduces Himself (1:58)

19. Peter’s Dream / Stashing Money / Lost Boys (3:27)

20. The Slap (1:19)

21. Lost Boys Talk / Destroying Ships (4:00)

22. Peter Hiding Behind Tree (1:01)

23. You Will Pay Your Debt (1:41)

24. Aunt Visits Alice (0:48)

25. It’s Over Now / Alice Packs (2:21)

26. Thru the Rabbit Hole / Off to Neverland, Pt. 1 (3:08)

27. Thru the Rabbit Hole / Off to Neverland, Pt. 2 (3:09)

28. Thru the Rabbit Hole / Off to Neverland, Pt. 3 (3:19)

29. Come Away Suite (11:38)

30. Alice Theme / Main Title (3:47)