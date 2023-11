Quelli che mi vogliono morto, su Rai 2 il thriller d’azione diretto da Taylor Sheridan, tratto dall’omonimo romanzo di Michael Koryta e con protagonista il Premio Oscar Angelina Jolie.

Quelli che mi vogliono morto – Cast e doppiatori

Angelina Jolie: Hannah Faber

Finn Little: Connor Casserly

Nicholas Hoult: Patrick Blackwell

Aidan Gillen: Jack Blackwell

Jake Weber: Owen Casserly

Medina Senghore: Allison Sawyer

Jon Bernthal: Ethan

Doppiatori italiani

Claudia Catani: Hannah Faber

Vittorio Thermes: Connor Casserly

Flavio Aquilone: Patrick Blackwell

Giorgio Borghetti: Jack Blackwell

Massimo De Ambrosis: Owen Casserly

Alessia Amendola: Allison Sawyer

Simone D’Andrea: Ethan

Quelli che mi vogliono morto – Trama e trailer

Di stanza in una solitaria torre di avvistamento antincendio nel cuore della verde natura selvaggia del Montana, Hannah Faber (Angelina Jolie), tormentata dai sensi di colpa, una temeraria vigilessa del fuoco paracadutista con un desiderio di morte, sta ancora lottando per affrontare il suo trauma emotivo dopo che il suo giudizio si è rivelato un disastroso fallimento. Poi, se ciò non bastasse, Hannah incontra per puro caso Connor (Finn Little) il giovane figlio del contabile forense Owen Casserly (Jake Weber), e, del tutto impreparata ad affrontare la situazione, attira l’attenzione di una coppia di killer altamente qualificati intenzionati a mettere a tacere il ragazzo una volta per tutte. Ora, per impedire loro di finire il lavoro, Hannah deve mettere a frutto le sue acute capacità di sopravvivenza e fermare gli assassini, che farebbero tutto ciò che è in loro potere per coprire le loro tracce, incluso dare fuoco alla foresta. Riusciranno Hannah e Connor a sfuggire a quelli che li vogliono morti?

Curiosità sul film

“Quelli che mi vogliono morto” è diretto dall’acclamato regista e sceneggiatore candidato all’Oscar Taylor Sheridan i cui crediti includono regie dell’horror Vile (2001), del thriller I segreti di Wind River ed episodi della serie tv Yellowstone. Sheridan è anche un affermato sceneggiatore, ha scritto Sicario e il sequel Soldado, l’acclamato Hell or High Water che gli è valso una nomination all’oscar e ha adattato Senza rimorso di Tom Clancy attualmente disponibile su Amazon Prime Video.

Sheridan dirige “Quelli che mi vogliono morto” da una sua sceneggiatura scritta con Michael Koryta e Charles Leavitt basata sul libro di Michael Koryta.

Il team creativo del regista che ha lavorato dietro le quinte, comprende il direttore della fotografia de I segreti di Wind River Ben Richardson, lo scenografo Neil Spisak, la costumista Kari Perkins, il montatore della serie tv Yellowstone Chad Galster, e il compositore Brian Tyler.

I produttori sono Steven Zaillian, Garrett Basch, Aaron L. Gilbert, Kevin Turen e Sheridan, mentre Steven Thibault, Ashley Levinson, Andria Spring, Jason Cloth, Richard McConnell, Kathryn Dean, Michael Friedman, Daria Cercek e Celia Khong sono i produttori esecutivi.

Il team di produzione ha allestito un enorme set nel bosco, che è stato dato alle fiamme in tutta sicurezza. I veri vigili del fuoco sono rimasti sul set per contenere attentamente l’inferno, Angelina Jolie ha incontrato molti di loro per approfondire il pericoloso mondo vigili del fuoco paracadutisti.

Inizialmente Taylor Sheridan fu incaricato di riscrivere la sceneggiatura, ma quando un altro regista abbandonò la regia, chiamò lo studio con un’offerta. “Se riesco a convincere Angie a farlo con me, lo dirigerò per voi”, ha detto. Lo studio ha detto: “Fantastico. Non avrai mai Angie”.

In un’intervista con Entertainment Weekly, Angelina Jolie ha parlato del ritorno alla recitazione dopo anni trascorsi a dirigere dietro la macchina da presa: “Adoro dirigere, ma ho avuto un cambiamento nella mia situazione familiare che non mi ha reso possibile dirigere per alcuni anni. . Avevo solo bisogno di fare lavori più brevi e di stare a casa più a lungo, quindi sono tornata a fare alcuni lavori di recitazione. Questa è davvero la verità.

Il film è dedicato al montatore del suono Alan Robert Murray morto a 66 anni il 24 febbraio 2021.

Angelina Jolie sul lavoro con lo sceneggiatore/regista Taylor Sheridan: “Ha una voce unica quando si tratta di personaggi americani, cosa che non era stata un obiettivo precedente del mio lavoro”, dice Jolie. “Volevo essere in questo mondo con lui.”

Nicolas Cage è stato considerato per un ruolo.

L’orologio da polso indossato da Angelina Jolie è un economico Casio MRW-200H-1BVEF.Nel romanzo su cui è basato il film, si scopre che Jack e Patrick Blackwell provengono dall’Australia. Si dice che Jack sia coinvolto nel mondo criminale di Sydney, mentre Patrick è stato congedato dall’esercito australiano. Nel film questo è stato cambiato in modo che fossero invece americani (presumibilmente dalla Florida).

Due assassini spietati. Un ragazzino che ha visto troppo. Una caccia all’uomo all’ultimo respiro, tra la natura selvaggia e la furia del fuoco. Jace Wilson è un quattordicenne come tanti, con i normali problemi di tutti i ragazzi della sua età. Un giorno, messo alla prova dai bulli che gli danno del codardo, Jace si tuffa nella vasca d’acqua che giace sul fondo di una grande cava abbandonata. Non sa che quello è il luogo in cui i fratelli Blackwell, due sadici assassini, si disfano dei corpi delle proprie vittime. Così, Jace assiste suo malgrado a qualcosa che cambierà per sempre la sua vita: l’omicidio, o meglio, l’esecuzione di un uomo. Scoperto dai criminali, riesce a fuggire, ma diventa un bersaglio. È un testimone, e deve essere messo a tacere. Nel tentativo di proteggerlo, Jace viene inserito, sotto copertura, in un corso estivo di sopravvivenza per ragazzi problematici tra i fitti e sperduti boschi del Montana, sotto la supervisione dell’istruttore Ethan Serbin. Ma sarà proprio questa scelta a segnare l’inizio di un incubo. Infatti, i Blackwell, eliminando senza pietà chiunque si metta sulla loro strada, non impiegano molto a scoprire dove si trova il testimone. Quando Jace capisce che i criminali sono vicini, si separa dal gruppo e si imbatte in Hannah Faber, una vigile del fuoco segnata da un tragico passato. Hannah è decisa ad aiutare Jace e a condurlo fuori dal bosco, al sicuro. Ma gli assassini sono sulle loro tracce. Intanto, un gigantesco incendio avanza inesorabile tra le insidie della natura e la forza distruttiva del fuoco, quei boschi diventeranno l’infernale teatro di una caccia feroce e di una fuga disperata per la sopravvivenza.

Il romanzo “Quelli che mi vogliono morto” è disponibile su Amazon.

Quelli che mi vogliono morto – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Brian Tyler (John Rambo, I mercenari – The Expendables, Fast X, Iron Man 3, Escape Room 2 – Gioco mortale, Scream VI, Super Mario Bros. – Il film).

(John Rambo, I mercenari – The Expendables, Fast X, Iron Man 3, Escape Room 2 – Gioco mortale, Scream VI, Super Mario Bros. – Il film). La colonna sonora include i brani: “Arkansas” di Chris Stapleton, “Early Morning Shakes” di Whiskey Myers, “Down Here” di Turnpike Troubadours, “Lighthouse” di William Prince.

1. Those Who Wish Me Dead (Main Theme) (4:05)

2. Elegy for a Soul (2:20)

3. Opus (5:11)

4. Lament (2:36)

5. Embers (4:16)

6. The Beauty of Time (2:21)

7. Glimmer of Hope (1:18)

8. The Love of a Father (2:06)

9. Shadow Mechanics (7:07)

10. Presence (2:35)

11. Mind Heart Conflation (3:29)

12. Lightning Strikes (5:08)

13. A Burning Cello (2:44)

14. Zero Sum Game (4:23)

15. The Calm Inside the Storm (1:05)

16. Ultimatum (7:21)

17. Those Who Wish Me Dead Finale (4:06)

La colonna sonora di “Quelli che mi vogliono morto” è disponibile su Amazon.