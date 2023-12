Maleficent 3 si farà con Angelina Jolie di nuovo nei panni di Malefica

Disney conferma lo sviluppo di un Maleficent 3 che vedrà anche il ritorno del Premio Oscar Angelina Jolie nei panni dell’iconica “cattiva” delle fiabe Malefica. Secondo quanto riferito dalla stessa Jolie in un’intervista con il Wall Street Journal, l’attrice avrebbe già siglato un accordo con lo studio.

L’attrice, produttrice e regista durante l’intervista ha parlato della sua visione della Hollywood attuale che l’ha portata alla decisione di lasciare Los Angeles e trasferirsi nella sua casa in Cambogia.

Non farei l’attrice oggi. Quando stavo iniziando, non avevo aspettative di essere così pubblica, di condividere così tanto… Dato che sono cresciuta intorno a Hollywood, non ne sono mai stata molto colpita. Non l’ho mai creduto così significativo. o importante…Fa parte di quello che è successo dopo il mio divorzio…Ho perso la capacità di vivere e viaggiare liberamente. Mi sposterò quando potrò. Sono cresciuta in un posto piuttosto superficiale. Di tutti i posti al mondo, Hollywood non è un posto salutare. Quando cerchi l’autenticità.

Per il momento non ci sono ulteriori informazioni su “Maleficent 3”, ma rimanendo nel campo delle ipotesi Linda Woolverton (Alice attraverso lo specchio) che ha scritto i film precedenti potrebbe essere già al lavoro sul terzo, mentre è probabile che al timone ci sarà un nuovo regista dopo Robert Stromberg, scenografo ed esperto di effetti speciali che ha diretto l’originale esordendo dietro la macchina da presa, e il norvegese Joachim Rønning (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar) che ha diretto il sequel.

L’originale Maleficent (incasso globale 758 milioni di dollari) ha esplorato la storia inedita della leggendaria strega del classico Disney La Bella Addormentata nel Bosco. Colei che lanciò un incantesimo contro la giovane Aurora nella prima resa cinematografica del 1959, sempre distribuita dalla Disney. Sin dalla sua creazione Malefica è stata in assoluto la più celebre tra i cattivi dell’universo disneyano ed ora ritorna in questa versione live action della storia, grazie alla quale scopriremo che sono molte le cose di lei che non abbiamo mai saputo. “Maleficent” ha esplorato i motivi che hanno indurito il cuore della strega. Assetata di vendetta e disperatamente desiderosa di proteggere le terre su cui domina, Malefica lancia una crudele e irrevocabile maledizione su Aurora, la figlia neonata del re che cresce cosciente del conflitto fra l’amato regno del bosco e il regno umano di cui è legittima erede. Cosciente della possibilità che la fanciulla possa portare la pace nel territorio, Malefica è costretta a commettere azioni radicali che cambieranno per sempre il volto di entrambi questi mondi.

In Maleficent 2 (incasso globale 491 milioni di dollari) ritroviamo Malefica e Aurora il cui rapporto nel corso del tempo è fiorito, ma l’odio tra l’uomo e le fate purtroppo esiste ancora ed è rimasto vivo come brace sotto la cenere. L’imminente matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festa nel regno di Ulstead e dei vicini Mori, poiché il matrimonio serve a unire i due mondi. Quando un incontro inaspettato introduce una nuova potente alleanza, Malefica e Aurora vengono spinte su parti opposte in una Grande Guerra, mettendo alla prova la loro lealtà e la possibilità di essere davvero una famiglia. Il sequel vede la new entry Michelle Pfeiffer nei panni della Regina Ingrith.

Angelina Jolie sulla sua seconda volta nei panni di Malefica:

Questi sono personaggi molto complessi, è una gioia interpretarli. La cosa interessante di questo film è che cì sono donne forti, ma anche uomini forti, che ci supportano. Sia per gli uomini che per le donne, la diversità è importante. Abbiamo tre donne forti in modo diverso, ma d’altronde le donne sono complesse. Interpretare simili personaggi è molto divertente, se devo essere onesta. E’ liberatorio. Vi assicuro che vestirsi da fata gigante e cattiva, con anelli e corna, è così giocoso, appagante. Essere un’artista è anche questo. In film come questi noi giochiamo, anche affrontando temi più seri.

Angelina Jolie oltre a tornare come Malefica in “Maleficent 3”, interpreterà la Callas nel biopic Maria di Pablo Larrain e ha ripreso il ruolo di Tigre in Kung Fu Panda 4, il sequel d’animazione Dreamworks è attualmente in post-produzione e uscirà a marzo 2024. Inoltre ci sono due altri progetti in pre-produzione: il thriller d’azione Maude v Maude, che vedrà Jolie fare squadra con Halle Berry e sarà protagonista di Every Note Played, adattamento dell’omonimo libro di Lisa Genova, anche autrice dell’acclamato bestseller “Still Alice” diventato un film che è valso un Oscar a Julianne Moore.