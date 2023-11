Alien Legion: Tim Miller adatterà il fumetto in un film live-action prodotto da Warner Bros.

Tim Miller, regista noto per aver diretto Deadpool, Terminator – Destino oscuro ed episodi di Love, Death & Robots, dirigerà un adattamento live-action del fumetto Alien Legion. Secondo quanto riferito dal sito The Hollywood Reporter, la Warner Bros. ha acquisito i diritti per sviluppare film basati sulla serie a fumetti di Epic Comics, etichetta Marvel

La Warner Bros. spera di trasformare la space opera creata da Carl Potts, Alan Zelenetz e Frank Cirocco in un franchise potenziale concorrente di saghe come Star Wars e Star Trek. Don Murphy e Susan Montford di Angry Films, la società che ha prodotto Transformers e Real Steel, sono i produttori dell’adattamento di “Alien Legion”, così come Aaron Ryder.

Grazie alla sua amicizia con il produttore Boaz Yakin, iniziata con la loro collaborazione sulle prime bozze del primo film di The Punisher, la sceneggiatura di Potts di Alien Legion è stata opzionata nel 2009 dal produttore Jerry Bruckheimer e da The Walt Disney Company. Nel 2010, Bruckheimer ha esercitato l’opzione, acquistando la sceneggiatura e incaricando David Benioff, showrunner de Il trono di spade, di riscriverla. Benioff, che da bambino era un fan della serie a fumetti, ha completato tre bozze della sceneggiatura prima di essere rimosso dal progetto. Potts aveva già presentato Tim Miller ai produttori, che hanno poi rifiutato il progetto a causa di divergenze creative con la Disney.

Ora i diritti sono tornati al creatore Carl Potts, che sembra aver convinto Michael De Luca, co-presidente e CEO della Warner Bros. Pictures Group, che a quanto sembra è anche fan della serie.

Alien Legion – Il fumetto originale

“Alien: Nation” creato nel 1983 e pubblicato dall’aprile 1984 all’agosto 1990, è incentrato su una unità militare, Force Nomad, simile alla Legione Straniera francese. I suoi personaggi includono il leader Sarigar, metà serpente, l’umanoide Torie Montroc e Jugger Grimrod, un alieno della razza Thraxian. Carl Potts ha iniziato la sua carriera nel fumetto nel 1975 e prima di unirsi a Marvel Comics iniziò a sviluppare il design dei personaggi e la struttura di Alien Legion come tentativo di farsi notare come autore. Trasferitosi a New York, ha lavorato come freelance per un breve periodo fino a quando non si è unito a Continuity Studios, una compagnia di grafica pubblicitaria e produttrice di packaging per fumetti di proprietà di Neal Adams.

Continuity si stava preparando a produrre riviste in bianco e nero basate su diverse serie TV: L’uomo da sei milioni di dollari, Spazio: 1999 e Emergency!. Mi sono occupato di storyboard e comp art per delle principali agenzie pubblicitarie di New York. Ho anche prodotto illustrazioni finite per riviste e libri per diversi anni prima di unirmi allo staff editoriale della Marvel nel 1983″…Il concept originale era la “Legione Straniera nello spazio” e tutti i legionari erano umani….Poi ho creato il modello umanoide/serpente che in seguito è diventato Sarigar e ho deciso che la Legione avrebbe dovuto includere un’ampia varietà di specie. Questo accadeva all’inizio degli anni ’70. Quando, all’inizio degli anni ’80, sviluppai ulteriormente l’idea, Star Wars divenne ovviamente un’influenza. L’universo di Alien Legion è una gigantesca estrapolazione del crogiolo democratico della società americana in cui razze e culture diverse lavorano insieme per il bene comune, affrontando i vantaggi e i problemi creati dalla diversità insita nella nazione.

Nel 1995, Potts ha scritto una sceneggiatura per un adattamento televisivo di “Alien Legion”, che è stato opzionato nel 1996 dalla MGM. Bob Gale (sceneggiatore di “Ritorno al futuro”) ha scritto la sceneggiatura del pilota. Dopo che la MGM ha interrotto lo sviluppo della serie, la proprietà è stata opzionata da Dimension Films, ma la serie è stata cancellata a causa di cambiamenti di gestione. Alien Legion fu successivamente sviluppato da Mainframe Studios, che stava cercando un’altra proprietà di fantascienza dopo ReBoot, e Potts fu assunto come redattore esecutivo per svilupparne una versione animata, progetto che non andò a buon fine.

Alien Legion fa parte del Marvel Comics Multiverse e la sua collocazione è Terra-98140.