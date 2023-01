Aliens: replica Hasbro “Nerf” del fucile a impulsi M41-A dei marines coloniali

Per i fan dell’Aliens – Scontro finale di James Cameron, Hasbro ha pensato bene di creare delle repliche a grandezza naturale formato “NERF” del fucile a impulsi modello “M41-A Pulse Blaster” parte dell’equipaggiamento standard dei marines coloniali che nel film scortano Ripley (Sigourney Weaver) di nuovo sull’LV-426 nel frattempo in fase di terraformazione e colonizzato. La mancanza di trasmissioni radio dal pianeta confermerà il timore di Ripley che la colonia è diventata un enorme nido per la stessa specie di Xenomorfo che ha affrontato sulla Nostromo.

Descrizione del prodotto

NERF LMTD è una linea premium mirata ai fan di NERF che dà vita ad alcuni degli oggetti più iconici dell’intrattenimento e dei videogiochi. “VOGLIO FARTI CONOSCERE UN AMICO PERSONALE…” Festeggia il 35° anniversario dell’iconico film ALIENS con il NERF LMTD ALIENS M41-A Pulse Blaster, catturando dettagli autentici ispirati all’equipaggiamento del Colonial Marine Corps del film. Cattura l’aspetto dell’iconico M41-A Pulse Blaster, con design ispirato a Power Loader e doppia azione esplosiva

Dispone di un contatore di dardi elettronico e suoni esplosivi accurati come il film

Misura oltre due piedi di lunghezza (71 cm) e viene fornito completamente assemblato in una confezione premium, perfetta per l’esposizione Scegli tra l’Elite a volano completamente motorizzato o il Mega dardo esplosivo a pompa Richiede 4 batterie alcaline da 1,5 V C (non incluse). Occhiali consigliati (non inclusi). Include: blaster, 10 dardi Elite, 3 dardi Mega e istruzioni

Il “NERF LMTD ALIENS M41-A Pulse Blaster” è disponibile sui siti Hasbro, Japan World e Amazon.

Il fucile a impulsi M41A è stato progettato dal regista di Aliens James Cameron. I concept design di Cameron sono stati poi realizzati da Simon Atherton, capo degli armaioli cinematografici britannici Bapty & Co., che ha selezionato le armi appropriate su cui basare i fucili di scena. I fucili a impulsi funzionanti sono stati costruiti da tre armi da fuoco esistenti: un fucile mitragliatore Thompson M1A1 come telaio del fucile e un Remington Model 870 ridotto coperto con il paramano e manicotto scorrevole di un Franchi SPAS-12 per il lanciagranate. Molte delle parti metalliche su misura utilizzate per mascherare le armi, tra cui la copertura della canna ventilata, il calcio telescopico e la copertura SPAS-12 adattata, sono state lavorate nel negozio di Bapty. I fucili sono stati poi rifiniti con futuristici proiettili in alluminio realizzati a mano da un produttore di auto da corsa e contatori di munizioni a LED forniti dal reparto effetti speciali del film.

A seguire trovate una recensione video realizzata da Adam Savage., conduttore televisivo statunitense, noto per essere uno dei presentatori del programma MythBusters.