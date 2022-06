Alla Vita: trailer, cast e trama del film di Stéphane Freiss con Riccardo Scamarcio

Dal 16 giugno al cinema con Vision Distribution Alla Vita, esordio alla regia dell’attore francese Stéphane Freiss che dirige Roccardo Scamarcio e Lou De Laâge nei panni di Elio ed Esther, un incontro che tra ammirazione e attrazione reciproca regalerà ad entrambi la consapevolezza di ciò che desiderano realmente.

La trama ufficiale: Ogni estate i Zelnik, una famiglia ebrea ultra-ortodossa di Aix-Le-Bains, passa un breve periodo nel Sud Italia, per raccogliere cedri, frutti che, secondo un’antica leggenda, Dio aveva sparso in questa regione. A ospitare la numerosa famiglia nella sua tenuta è Elio De Angelis (Riccardo Scamarcio), un gallerista che ha iniziato a occuparsi della sua azienda dopo la morte improvvisa del padre, e che proprio per questo è stato lasciato dalla moglie. In questo terreno brullo e arso dal sole avverrà l’incontro tra Elio ed Esther Zelnik (Lou De Laâge), ventenne ormai stanca delle costrizioni imposte dalla sua religione. Bloccata tra l’affetto per i parenti e il desiderio di emanciparsi, Esther sta tentando di abbandonare la dottrina ortodossa. Sarà proprio attraverso il rapporto con Elio che la ragazza riuscirà a capire l’importanza della libertà e intraprendere la sua strada e, allo stesso modo, grazie a lei, Elio riuscirà a trovare la pace che aveva perso da tempo.