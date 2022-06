Amanti: trailer italiano, trama e cast del dramma francese di Nicole Garcia

Il 16 giugno nei cinema italiani con Movies Inspired Amanti, dramma diretto dalla regista e attrice francese Nicole Garcia che segue le vicissitudini amorose di Lisa e Simon, una coppia di amanti che vengono separati da eventi innescati da Simon, Quando i due si ritrovano anni dopo, Lisa è ormai sposata.

Trama e cast

La trama ufficiale: Lisa e Simon (Stacy Martin & Pierre Niney) sono appassionatamente innamorati fin da quando erano adolescenti e conducono, a Parigi, la vita notturna tipica della loro età. Una sera si verifica una tragedia, provocata dalle attività illegali di Simon, che, rischiando la prigione, decide così di lasciare la Francia. Lisa attende sue notizie, ma queste non arrivano mai. Tre anni dopo, lei è ormai sposata con il facoltoso Léo. Ma i loro destini si incrociano di nuovo su un’isola nell’Oceano Indiano.

Il cast include anche Benoît Magimel, Christophe Montenez, Nicolas Wanczycki, Grégoire Colin, Roxane Duran, Béleina Win, Daouda Diakhaté, Nadir Legrand, Yeelem Jappain, Laurent Dassault, Antonio Buíl, Marie-Anne Mestre e Julia Mugnier.

Amanti – trailer e video

Curiosità

Nicole Garcia dirige “Amanti” da una sua sceneggiatura scritta con Jacques Fieschi (Coco avant Chanel – L’amore prima del mito, Yves Saint Laurent, Illusioni perdute). Fieschi e la regista Nicole Garcia hanno collaborato anche per Mal di pietre, Tre destini, un solo amore e Quello che gli uomini non dicono.

“Amanti” è stato presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Il film è stato girato dal gennaio all’aprile del 2019 nell’Île-de-France, in Svizzera e alle Isole Mauritius.

Il team che ha supportato il regista Nicola Garcia dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Christophe Beaucarne, i montatori Frédéric Baillehaiche e Juliette Welfling, la scenografa Hélène Bastide e i costumisti Nathalie du Roscoät e Jürgen Doering.

Il film è prodotto da Les Films Pelléas, (Philippe Martin, David Thion), France 3 Cinéma, Mars Films, Véronique et François Mallet, LDRP, Impala, Victoire Newman, Pauline’s Angel.

Note di regia

Lisa e Simon sono giovani, belli e innamorati. Quasi troppo bello per essere vero. Ma sulla loro strada c’è la morte, che distrugge l’idillio. È un incidente, ma Simon non chiama i servizi di emergenza. Come il Lord Jim di Conrad, Simon fugge in un remoto angolo della Terra; spera di mettere a tacere il senso di colpa ma questo lo segue, gli dà la caccia e lo divora, impedendogli una vita normale. Tre anni dopo, incontra per caso Lisa nell’Oceano Indiano, nell’albergo dove lui lavora e dove lei è ospite insieme al ricchissimo marito, Léo Redler. Lisa, alla fine, è l’unica che riesce a sfuggire alla stretta di questa favola cupa. [Nicole Garcia]

Chi è Nicole Garcia?

Nata ad Orano, nell’allora Algeria francese, da una famiglia francese di origini spagnole da parte di padre, Nicole Garcia si trasferisce in Francia agli inizi degli anni sessanta. Iscrittasi all’università, contemporaneamente inizia a prendere lezioni di recitazione. Il suo primo ruolo cinematografico risale al 1967 con il film Des garçons et des filles, ma solo nel 1975 viene notata da pubblico e critica grazie al film Che la festa cominci…, diretto da Bertrand Tavernier. È l’inizio di un periodo particolarmente felice e prolifico, durante il quale lavora con registi come Jacques Rivette, Gillo Pontecorvo, Alain Resnais e Bertrand Blier, coronato dal premio César per la migliore attrice non protagonista vinto nel 1980 per Le Cavaleur di Philippe de Broca, a cui seguiranno altre tre candidature come attrice protagonista. Negli anni novanta inizia una nuova carriera in veste di regista e sceneggiatrice: nei suoi film affronta spesso la complessità dei rapporti umani, in particolar modo all’interno del nucleo familiare. Con film come Le Fils préféré – Ospiti pericolosi (1994), Place Vendôme (1998), L’avversario (2002), Quello che gli uomini non dicono (2005) e Mal di pietre (2016) concorre a diversi festival cinematografici internazionali quali Cannes e Venezia, continuando a ottenere candidature ai César.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore parigino Grégoire Hetzel (Dopo la guerra, I fantasmi d’Ismael, I miei giorni più belli, La donna che canta, Racconto di Natale).

TRACK LISTINGS:

1. Amants 6:09

2. Deals 1:19

3. Visite de la villa 2:22

4. Cocaïne 2:10

5. Overdose (Film version) 2:52

6. Océanie 3:16

7. Projet d’adoption 1:08

8. Léo se noie 2:17

9. La plage des adieux 1:35

10. Genève 1:50

11. Simon et Léo sur l’autoroute 2:49

12. Dans la montagne 3:01

13. Vernissage 2:30

14. Lisa et Simon planifient 2:47

15. Overdose (Première version) 4:03

16. Lisa Redler (End Title) 6:10

La colonna sonora di “Amanti” è disponibile su Amazon.

Foto e poster