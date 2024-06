Indiana Jones e l’antico Cerchio, Doom The Dark Ages, Fallout 76 Skyline Valley: nuovi trailer in italiano dei videogiochi Bethesda

Bethesda Softworks ha pubblicato nuovi trailer in italiano dei videogiochi Indiana Jones e l’antico Cerchio, Doom: The Dark Ages e l’espansione Fallout 76: Skyline Valley.

Bethesda Softworks ha pubblicato nuovi trailer in italiano di due videogiochi molto attesi: Indiana Jones e l’antico Cerchio e Doom: The Dark Ages e un video che presenta l’espansione Fallout 76: Skyline Valley in uscita il 12 giugno su tutte le piattaforme gratuitamente per tutti i giocatori di Fallout 76. Per la prima volta, Skyline Valley espande la mappa di “Fallout 76” a sud verso la nuova regione di Shenandoah, dove i giocatori indagheranno sulla causa di una tempesta elettrica che sovrasta la zona e sveleranno il mistero del Vault 63, in cui incontreranno gli abitanti e scopriranno un nuovo e folgorante tipo di ghoul: il Perduto.

Basato su una storia originale, “Indiana Jones e l’antico Cerchio”, è ambientato tra gli eventi de I predatori dell’arca perduta (1981) e Indiana Jones e l’ultima crociata (1989). La storia segue l’archeologo Indiana Jones nel 1937 mentre tenta di contrastare vari gruppi che cercano di sfruttare un potere connesso al Grande Cerchio, che si riferisce a siti misteriosi in tutto il mondo che formano un cerchio perfetto quando collegati insieme su una mappa. Il gioco abbraccia numerose località del mondo reale come Roma, Thailandia, Egitto, Shanghai e Himalaya.

“The Dark Ages”, ottavo capitolo principale della serie “Doom” e terzo capitolo della serie moderna, fungerà narrativamente da prequel di Doom (2016) e Doom Eternal (2020), ambientato in un regno durante il Medioevo e raffigurante la storia delle origini di Doom Slayer, mentre combatte per proteggere la terra dalle forze dell’Inferno.

Harrison Ford ha recentemente ripreso cappello e frusta per una quinta e ultima avventura nei panni Indiana Jones nel sottovalutato Indiana Jones e il quadrante del destino. La storia del film ha portato Indy a caccia di un antico artefatto che permette di viaggiare nel tempo e riportato sullo schermo alcune vecchie conoscenze della saga, vedi il Sallah di John Rhys-Davies e la Marion Ravenwood di Karen Allen.

Per quanto riguarda “Doom”, dopo un primo film uscito nel 2005 con protagonista The Rock, stroncato dalla critica a e dai fan del videogioco, Universal Pictures ci ha riprovato nel 2019 con il reboot direct-to-video Doom: Annihilation scritto e diretto da Tony Giglio. Nel film, i marine combattono creature simili a demoni in una struttura su Phobos, emerse da antichi dispositivi di teletrasporto conosciuti come “Gates”. Il film seppur molto più vicino al materiale originale dell’originale ha diviso fan e critica.

L’avventura ‘RPG post-apocalittica”Fallout” è recentemente stata adattata in una serie tv live-action davvero notevole, creata da Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet per Amazon Prime Video. La serie, supportata creativamente da Bethesda., è stata apprezzata da critica e fan e rinnovata per una seconda stagione.

Vestite i panni di Indiana Jones. In questo momento cruciale del gioco, Indy e Gina fanno una scoperta sconvolgente sull’Himalaya. Preparatevi per quest’avventura per giocatore singolo ambientata tra gli eventi di I predatori dell’arca perduta™ e quelli di L’ultima crociata. Prendete frusta e cappello e preparatevi a partire per un’epica avventura intorno al mondo in Indiana Jones e l’antico Cerchio™. Diventate il leggendario archeologo e affrontate forze sinistre mentre lottate per scoprire la verità di uno tra i più grandi misteri della storia. In arrivo nel 2024 su Xbox Series X|S e PC e dal giorno d’uscita su Game Pass.

Annunciamo DOOM: The Dark Ages, il prequel di DOOM (2016) e DOOM Eternal, nonché il terzo episodio della moderna incarnazione di DOOM. Sviluppato da id Software sul nuovo motore grafico idTech, DOOM: The Dark Ages è uno sparatutto d’azione in prima persona per giocatore singolo e racconta l’epica storia delle origini della rabbia del DOOM Slayer. Tu sei il DOOM Slayer, il leggendario guerriero cacciatore di demoni nonché la super arma in una nuova, oscura e sinistra crociata medievale contro l’Inferno.

Viaggia verso sud fino a Skyline Valley, una nuovissima regione dell’Appalachia. Indaga sulla causa della tempesta elettrica che sovrasta la zona e svela il mistero del Vault 63 e dei suoi abitanti, compreso un nuovo e folgorante tipo di ghoul: il Perduto.