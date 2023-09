Indiana jones: Bethesda conferma un nuovo videogioco in sviluppo attivo

Torniamo ad occuparci dell’iconico archeologo Indiana Jones, con un aggiornamento di Bethesda su un nuovo videogioco ispirato al personaggio di Harrison Ford, che a quanto pare non sarà ispirato al recente quinto capitolo del franchise, “Indiana Jones e il quadrante del Destino” che ha visto Ford indossare per l’ultima volta i panni dell’iconico archeleogo.

Indiana Jones e il quadrante del destino, un degno commiato per un’icona cinematografica

“Indiana Jones e il quadrante del destino” è stato una piacevole sorpresa, con un ritrovato Harrison Ford nei panni dell’iconico archeologo creato da George Lucas, dopo il deludente “Indiana Jones s e il regno del teschio di cristallo”. La quinta avventura di Indy riporta in gioco i nazisti, antagonisti storici del professor Jones in uno scenario in cui la Corsa allo spazio è in pieno corso. Oltre ad un Mads Mikkelsen villain di gran pregio, Ford in questa nuova avventura è affiancato dalla talentuosa attrice britannica Phoebe Waller-Bridge, lanciata dalla serie tv Fleabag, nei panni della figlioccia di Indy, che gli darà parecchio filo da torcere poiché si scoprirà essere un’avida contrabbandiera di reperti archeologici trafugati.

I funzionali flashback con un Ford ringiovanito con l’ausilio della CGI, l’intrigante connotazione sovrannaturale con l’elemento del viaggio nel tempo, e tutta una serie di strizzatine d’occhio ai fan di lunga data, vedi il ritorno di amati personaggi, il Sallah di John Rhys-Davies e la Marion Ravenwood di Karen Allen, spericolati inseguimenti e tanti nostalgici riferimenti alla saga, hanno fatto dimenticare lo scivolone del quarto film, e fornito al contempo un degno commiato per uno dei personaggi cinematografici più noti e amati di sempre.

Purtroppo la mera contabilità degli incassi ha reso questo “addio alle armi” decisamente amaro, “Indiana Jones e il quadrante del destino” oltre alla consueta critica poco ricettiva, che ricordiamo in precedenza aveva promosso il pessimo quarto film, il che è tutto dire, con un budget investito stimato attorno ai 300 milioni di dollari, ne ha incassati nel mondo poco più di 382. Questo ha significato perdite per la Disney che si attesterebbero sui 100 milioni di dollari. Un vero peccato poiché l’ultimo Indiana Jones con Ford avrebbe meritato molto di più visto l’impegno profuso dal regista James Mangold (Logan – The Wolverine), ma soprattutto da un 80enne Harrison Ford autoironico e in forma davvero smagliante.

Indiana Jones 5 – La nuova action figure di Hot Toys

Poteva Hot Toys lasciarsi sfuggire l’occasione di rendere omaggio all’avventura finale dell’iconico Indiana Jones? Certo che no, e così i fan potranno avere per le mani l’anno prossimo una nuova opera d’arte dell’azienda di Hong Kong, che stavolta ritrae un Harrison Ford 80enne così come appare nel film “Indiana Jones e il quadrante del destino”, naturalmente con il suo costume iconico completo di cappello e frusta.

Quella che vi proponiamo a seguire è una versione “deluxe” della figure realizzata da Hot Toys che oltre ad essere superaccessoriata presenta anche una base diorama davvero strepitosa che farà la gioia dei fa di lunga data. “L’ho cercato per tutta la vita.” – Indiana Jones Nella sua ricerca di artefatti mistici, l’arguto e coraggioso archeologo Indiana Jones affronta spesso difficoltà insormontabili, ma riesce sempre a trovare il successo al momento giusto. Nell’ultima avventura di Indiana Jones, lotta contro il tempo per recuperare un artefatto leggendario che può cambiare il corso della storia. Celebrando l’uscita ufficiale di Indiana Jones e il quadrante del destino e il ritorno di Harrison Ford nei panni dell’iconico personaggio , Hot Toys presenta con orgoglio la versione deluxe della figura da collezione di Indiana Jones in scala 1/6 per la gioia dei fan. La figure fedele al film cattura Indiana Jones, l’archeologo più famoso del cinema, con dettagli squisiti delicatamente e splendidamente restaurati. Presenta una testa scolpita di nuova concezione con sistema di bulbi oculari rotanti separati e cappello fedora scolpito. Un corpo di nuova concezione con dettagli della pelle rappresentati da splendide verniciature. Costume meticolosamente su misura che include giacca e scarpe in vera pelle per replicare l’intricata trama, i suoi strumenti caratteristici come la frusta ricreata in vera pelle, torcia illuminata a LED, zaino, borsa a tracolla, corda da arrampicata e altri strumenti. Inoltre, la versione Deluxe include una base ambientale appositamente progettata ispirata a un ponte sospeso caduto, con vere corde avvolte. È una base con due modalità di visualizzazione per rappresentare le scene del film! Celebra l’ultima avventura di Indy e aggiungi questa splendida figurea da collezione alla tua collezione!

La figure da collezione di Indiana Jones in scala 1/6 (versione Deluxe) presenta nel dettaglio:

– Somiglianza autentica e dettagliata di Harrison Ford nei panni di Indiana Jones in Indiana Jones e il quadrante del destino

– Una (1) testa scolpita di nuova concezione con cappello fedora dettagliato e sistema di bulbi oculari rotanti separati

– Espressione facciale fedele al film, rughe dettagliate e texture della pelle

– Alta circa 30 cm

– Nuovo corpo perfezionato con 30 punti di articolazione

– Sette (7) tipi di mani intercambiabili tra cui:

– Un (1) paio a pugni

– Un (1) paio rilassate

– Un (1) paio per tenere la torcia

– Una (1) mano destra per tenere la frusta

– Ogni singola testa scolpita è appositamente dipinta a mano

Costume:

– Una (1) giacca in vera pelle di colore marrone appositamente invecchiata

– Una (1) maglietta di colore beige

– Una (1) cravatta di colore nero

– Un (1) paio di pantaloni di colore marrone

– Una (1) cintura di colore nero

– Un paio di autentici scarponi di colore marrone

Accessori:

– Una (1) frusta in vera pelle (con cavo pieghevole)

– Una (1) torcia con funzione di illuminazione a LED (è necessaria la batteria)

– Una (1) bussola

– Una (1) borsa a tracolla

– Uno (1) zaino

– Una (1) corda da arrampicata

– Due (2) strumenti

– Base ambientale a due vie appositamente progettata ispirata al ponte sospeso crollato decorato da vere corde, con supporto per figure e logo del film ***

***Esclusivo per la versione Deluxe

Data di uscita: circa terzo / quarto trimestre 2024

Indiana Jones e il quadrante del destino: nuova action figure “Hot Toys” di Harrison Ford in Indiana Jones 5 Guarda le altre 14 fotografie →

Indiana Jones e il nuovo gioco di Bethesda

Tre anni or sono Bethesda, azienda nota per aver sviluppato popolari franchise videoludici come The Elder Scrolls e Fallout, annunciò che stavano sviluppando un videogioco di Indiana Jones con Machine Games e Lucafilm Games, notizia che suscitò grandi aspettative nei fan. Trascorso qualche anno sembrava che il progetto fosse stato accantonato o perlomeno messo in stand-by; invece ora apprendiamo che gli sviluppatori si stanno slo prendendo tutto il tempo necessario per regalare ai fan un’avventura degna di un franchise leggendario.

Il nuovo gioco non sarà ispirato a “Indiana Jones e il quadrante del destino”, ma racconterà una storia originale ed è un gioco che il regista Todd Howard ha cercato di realizzare per oltre un decennio! Nel corso di un’intervista con Esquire, Howard ha parlato del gioco e ha offerto alcuni dettagli al riguardo.

Sono un grande fan di Indiana Jones. Può essere portato nei videogiochi in un modo unico. Il gioco è ovviamente: stai esplorando cose. Riguarda lui. Quindi, se stai giocando, come ti fa sentire?” Stai davvero giocando invece che solo guardare? […] Ne parleremo l’anno prossimo.”

Il responsabile editoriale di Bethesda, Pete Hines, aveva precedentemente discusso del progetto:

Todd potrebbe essere il più grande fan di Indiana Jones sul pianeta. Non sto esagerando nemmeno un po’…Chiunque abbia visto la presentazione ha immediatamente detto: ‘oh mio Dio, devo farci una partita, adesso’. Sarà grandioso e pensiamo che la reazione all’annuncio sarà fantastica.

La storia “videoludica” del franchise di “Indiana Jones” conta 11 titoli ispirati ai film della serie, a partire dal primo videogioco in assoluto, Raiders of the Lost Ark realizzato per l’Atari 2600 nel 1982 e ispirato a I Predatori dell’Arca perduta, passando per Indiana Jones (2008, LeapFrog Enterprises) ispirato al quarto film “Il regno del teschio di cristallo” per arrivare ai videogiochi LEGO di Lucasarts ispirati alla trilogia originale (LEGO Indiana Jones: Le avventure originali, 2008 LucasArts) con l’aggiunta del quarto capitolo (LEGO Indiana Jones 2: L’avventura continua 2009, LucasArts).

Il franchise di Indiana Jones ha ispirato anche videogiochi basati su storie originali, il primo in assoluto è stato Indiana Jones in the Lost Kingdom pubblicato nel 1984 per Commodore 64 dalla Mindscape, ma ricordiamo con particolare piacere l’avventura “punta e clicca” Indiana Jones and the Fate of Atlantis (1992) di LucasArts, pubblicata per vari personal e home computer tra cui l’Amiga 600. Il progetto venne ideato e scritto da Hal Barwood, sceneggiatore di Sugarland Express, Il drago del lago di fuoco e coautore di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ricordiamo anche Indiana Jones e la tomba dell’imperatore, videogioco d’azione sviluppato da The Collective e pubblicato dalla LucasArts nel 2003 per Xbox, Microsoft Windows, PlayStation 2 e macOS. La storia si svolge nel 1935 e precede gli eventi del film Indiana Jones e il tempio maledetto. La copertina del gioco è firmata da Drew Struzan, noto per aver disegnato locandine cinematografiche per franchise come Indiana Jones, Star Wars, Ritorno al futuro, Rambo e classici degli anni ottanta come I Goonies e il remake La cosa di John Carpenter.