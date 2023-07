Indiana Jones e il quadrante del destino: action figures “Hot Toys” e “Hasbro” ispirate a Indiana Jones 5

Indiana Jones e il quadrante del destino aka Indiana Jones 5 ha debuttato nei cinema e si può affermare “senza colpo ferire” che Harrison Ford e il regista James Mangolf ci hanno fatto dimenticare la deludente esperienza di Indiana Jones e il regno del teschio di crsitallo, all’epoca diretto da Steven Spielberg e basato su una storia di George Lucas. Ora manca solo la ciliegina sulla torta, uno spin-off con protagonista il premio Oscar Ke Huy Quan, lo Short Round di Indiana Jones e il tempio maledetto.

Per il nostro spazio dedicato ai gadget, andiamo a presentarvi una galleria fotografia e un video promozionale davvero particolare, con Harrison Ford e la sua co-protagonista Phoebe Waller-Bridge che giocano con alcuni giocattoli della nuova linea “Indiana Jones Adventure” di Hasbro ispirata i film dell’intero franchise. Seguiranno altre immagini,ma stavolta di un altro impressionante capolavoro targato Hot Toys, l’action figure ufficiale versione deluxe edition di Harrison Ford in “indiana Jones e il quadrante del destino”.

Caratterizzati da dettagli realistici, i personaggi della serie “Indiana Jones Adventure” consentono ai fan di ricreare le emozionanti avventure dell’archeologo Indy. I personaggi iconici sono presentati in scala da 15 cm con design e deco premium, packaging, accessori e molteplici punti di articolazione che elevano gli eroi e i cattivi di Indiana Jones al livello successivo con ispirazioni dal film “Indiana Jones 5” con figures di Harrison Ford / Indiana Jones, Phoebe Waller-Bridge / Helena Shaw, Mads Mikkelsen / Jürgen Voller e Antonio Banderas / Renaldo. Ogni confezione include: 1 figure, 4 accessori e un pezzo del set “Costruisci un artefatto”.

In “Indiana Jones e il quadrante del destino” Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo per questa puntata finale dell’iconico franchise: una grande e travolgente avventura cinematografica intorno al mondo. La storia è ambientata nel 1969 durante la corsa allo spazio, e Indiana Jones è trascinato in un’altra grande avventura, che coinvolge Voller, un membro della NASA ed ex nazista coinvolto nel programma di allunaggio, che vuole cambiare il mondo e trasformarlo nella sua visione personale di perfezione. Il suo piano è cercare di correggere gli errori commessi da Hitler quando era al potere con il manufatto noto come Quadrante del destino.

Il film è interpretato anche da Mads Mikkelsen (Rogue One), Boyd Holbrook (Logan), Shaunette Renée Wilson (The Resident) e Thomas Kretschmann (Avengers: Age Of Ultron).

