America: Il Film – trailer italiano del lungometraggio d’animazione di Netflix

Netflix ha reso disponibili un trailer ufficiale italiano per la commedia animata America: Il Film di Matt Thompson (“Dicktown”). In questa storia revisionista animata e selvaggiamente ironica, un George Washington armato di una motosega mette insieme una squadra di agitatori della plebaglia – tra cui il fratello amante della birra Sam Adams, il famoso scienziato Thomas Edison, l’acclamato cavaliere Paul Revere e un feroce Geronimo – per sconfiggere Benedict Arnold e Re Giacomo nella Rivoluzione americana. Chi vincerà? Lo scopriremo su Netflix in streaming e in esclusiva a partire dal 30 giugno.

La trama ufficiale: Per svariati millenni le origini degli Stati Uniti d’America sono rimaste avvolte nel mistero, celate dall’ignoto. Chi ha creato la “terra dei liberi e patria dei coraggiosi” e perché? Solo i dinosauri possono rispondere a questa domanda… almeno fino a oggi. Per la prima volta nella storia dell’umanità l’incredibile e autentica nascita dell’America è svelata in AMERICA: IL FILM: un evento culturale ineguagliabile divulgato nell’unico modo approvato dai padri fondatori.

Interpretato dagli idoli d’America Channing Tatum (come GW), Jason Mantzoukas, Olivia Munn, Judy Greer, Bobby Moynihan (come Paul), Raoul Max Trujillo (come Geronimo), Killer Mike, Andy Samberg, Will Forte e Simon Pegg (come Re Giacomo).

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“America: Il Film” è diretto dal produttore / sceneggiatore / regista Matt Thompson, che ha realizzato il suo primo lungometraggio dopo molti lavori di animazione per il piccolo schemo tra cui “Sealab 2021″, Frisky Dingo”, “Dicktown”, “Cake” e “Archer”. La sceneggiatura è stata scritta da Dave Callaham (Mortal Kombat, Wonder Woman 1984, Zombieland – Doppio colpo). Il film è prodotto da Phil Lord e Christopher Miller di Spider-Man: Un nuovo universo con Peter Kiernan, Todd Redner, Adam Reed, Eric Sims e Channing Tatum e Matt Thompson come produttori esecvutivi.

Fonte: YouTube