American Fiction: la colonna sonora del film candidato agli Oscar 2024

E’ disponibile in digital download la colonna sonora di American Fiction, il film di Cord Jefferson, disponibile su Prime Video e candidato a 5 statuette agli Oscar 2024: Miglior film, attore protagonista per Jeffrey Wright, attore non protagonista per Sterling K. Brown, migliore sceneggiatura non originale e migliore colonna sonora.

“American Fiction” è l’esilarante debutto alla regia di Cord Jefferson, che affronta l’ossessione della nostra cultura di ridurre le persone a offensivi stereotipi. Jeffrey Wright interpreta Monk, un romanziere frustrato che è stufo dell’establishment che trae profitto dall’intrattenimento “black” che si basa su cliché stanchi e offensivi. Per dimostrare la sua tesi, Monk usa uno pseudonimo per scrivere uno stravagante libro “black”, un libro che avrà un successo inatteso e lo spingerà nel cuore dell’ipocrisia e della follia che egli stesso afferma di disdegnare.

Laura Karpman – Note biografiche

Le musiche originali del film sono della compositrice cinque volte premio Emmy e candidata all’Oscar Laura Karpman (The Marvels, The Tournament, Un Natale speciale a New York, Parigi può attendere, Resort to Love – All’amore non si sfugge, Ms. Marvel, What If?. Sei ciò che mangi: gemelli a confronto).

Laura Karpman, crea colonne sonore potenti e fantasiose che spingono i confini della narrazione. Le sue opere audaci e incandescenti abbracciano film, televisione, teatro, media interattivi e performance dal vivo, riflettendo uno spirito fresco, audacemente creativo e prodigioso. Karpman collabora con alcuni dei registi più famosi del nostro tempo, tra cui Eleanor, Francis Ford e Sofia Coppola, Cord Jefferson, Nia DaCosta, Alex Gibney, Misha Green, Rory Kennedy, Kasi Lemmons, Laura Nix, Sam Pollard e Steven Spielberg. Il 2023 è stato forse il suo anno più prolifico fino ad oggi, con sei progetti cinematografici e televisivi: American Fiction (Amazon MGM), per il quale Karpman ha ricevuto la sua prima nomination all’Oscar per la sua colonna sonora originale, The Marvels (Disney), Rock Hudson: Dietro la maschera (Max), What If? (Disney+), Ms. Marvel (Disney+) e 61st Street (The CW). Il 2024 promette la stagione 3 di “What If?”, due progetti di videogiochi non annunciati e un musical basato sul film MGM di Dorothy Arzner, Dance Girl Dance. Le colonne sonore di Karpman spaziano dall’acclamato successo della HBO Lovecraft Country, al corto candidato all’Oscar Walk Run Cha-Cha e alla docuserie Why We Hate. Altri lavori recenti includono Miss Virginia, Set It Up, Paris Can Wait, The Cotton Club Encore, Step, Black Nativity, Underground, LA’s Finest e la serie vincitrice del Peabody Award Craft in America. Karpman ha recentemente ricevuto altre due nomination agli Emmy per “Ms. Marvel” e ha vinto un premio Hollywood in Media Music Award (HMMA) per “The Marvels”. Per la colonna sonora di American Fiction, ad oggi Karpaman oltre alla nomination all’Oscar ha vinto 1 Satellite Award, 1 International Film Music Critics Award (Migliore colonna sonora per una commedia) e ricevuto nomination agli Image Awards (NAACP), Society of Composers and Lyricists Awards (Outstanding Original Score for a Studio Film), Columbus Film Critics Association (Migliori musiche) e Girls on Film Awards (Composer Award supported by media partner Scala Radio). Altri premi includono un premio alla carriera (Lifetime Achievement Award 2024) da She Rocks, un Critics’ Choice Award per la sua canzone “Jump” (dal film “Step”), scritta insieme ai frequenti collaboratori Raphael Saadiq e Taura Stinson, cantata da Cynthia Erivo. I suoi lavori nell’animazione includono Sitara, diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, con la produzione esecutiva di Darla Anderson e Gloria Steinem, e la colonna sonora nominata agli Annie per il corto animato Monkey’s Tale. Le sue celebri colonne sonore per media interattivi e videogiochi di successo includono Guardians of Middle Earth, Everquest 2, Untold Legends: Dark Kingdom, Kung Fu Panda 2, Project Spark e Kinect Disneyland Adventures. Karpman è stata consulente del Sundance Film Institute e membro della facoltà dell’USC Film Scoring Program. Ha conseguito un dottorato alla Juilliard School, dove ha studiato con l’icona del 20° secolo Milton Babbitt. attualmente Vive e lavora a Los Angeles con la moglie, la compositrice Nora Kroll-Rosenbaum, con il loro figlio e due cani.

American Fiction – La colonna sonora

La colonna sonora include i brani: Without You di Ace Spectrum / Summertime Kind of Vibe di Isaiah Jones / Don Quichotte (No Estan Aqui) di Magazine 60 / Book of Slim di Gene Harris & The Three Sounds / Things You Are di Tab Smith and His Orchestra / Let Love Flow On di Sonya Spence / Last Call di KiKi Layne & Noah Harmon / Les Feuilles Mortes di Cannonball Adderley.

1. Family Is, Monk Is (4:53)

2. Boston, MA (1:18)

3. Bookstore (2:07)

4. Beautiful Family (1:52)

5. Humans Remain (1:38)

6. My Pafology (3:16)

7. Hi Lorraine (2:54)

8. Drips (1:51)

9. Goodnight Monk (1:13)

10. Mother Is (Missing) (1:38)

11. Brothers (1:10)

12. Splash (2:21)

13. Love All of You (1:11)

14. Lunch Break (0:45)

15. Sorry (1:41)

16. Winner (1:17)

17. Romantic Ending (1:36)

18. (Elena’s) Monk Is – Laura Karpman & Elena Pinderhughes (2:19)

19. (Patrice’s) Monk Is – Laura Karpman & Patrice Rushen (4:18)

20. (Patrice’s) Family Is – Laura Karpman & Patrice Rushen (2:56)

21. (Laura’s) Stagg R. Leigh (1:09)

22. (Laura’s) Fever Dream (3:36)

La colonna sonora di “American Fiction” è disponibile su Amazon.