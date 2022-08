Cast e personaggi

Saskia Hampele: Laura

Liam McIntyre: Chip

Lynn Gilmartin: Gem

Sam Arnold Sam: Billy

Marshall Betzel: Avvocato ospite al party

James Blee: Membro dello staff

Lennox Broadley: Giovane Chip

Zara Goodman: Membro dello staff

Andrey Goulter: Staff del ristorante

Craig Horner: Owen

Monette Lee: Fiona

Tiriel Mora: Mr. Bailey

Lawrence Ola: Karavi

Martin Portus: Graham

Jessi Robertson: Giovane Laura

Sophie Tilson: Olivia

Rajan Velu: Theodore

Sarah Woods: Mrs. Bailey

Trama e cast

Con Saskia Hampele (The Heights) e Liam McIntyre (Spartacus: Vengeance), “Amore alle Fiji” segue Laura Price, un’avvocato di successo di San Francisco all’apice della sua carriera e pronta per una promozione. Quando il più grande cliente dell’azienda, il nonno di uno dei suoi amici d’infanzia, le chiede di tornare nella sua città natale su un’isola tropicale e di consegnare un contratto per fare di Chip il suo erede, lei lascia lo studio e il fidanzato Owen per convincere il suo amico d’infanzia a firmare un contratto che lo farà diventare un miliardario. Mentre Chip e Laura si avvicinano, lei comincia a chiedersi se è fidanzata con l’uomo giusto o se invece appartiene all’isola con il suo amore d’infanzia.

Curiosità

Il titolo originale del film è “This Little Love of Mine”.

Il film segna il debutto alla regia di Christine Luby che dirige da una sceneggiatura di Georgia Harrison (Segui l’onda, serie tv Dive Club – Un tuffo nel mistero).

Le riprese si sono svolte nell’estremo nord del Queensland in Australia, principalmente nell’idilliaca Palm Cove, nell’estremo nord del Queensland, a metà strada tra Cairns e Port Douglas. Viene presentato come una destinazione resort impareggiabile e un ambiente per matrimoni, ma nel film il nome utilizzato è “Sapphire Cove”.

La location citata nel film Sapphire Cove (nota anche come Kaiholena) esiste realmente, ma non si trova in Australia bensì a North Kohala alle Hawaii, a circa 13 km a nord di Kawaihae. Una breve escursione al piccolo promontorio offre ai visitatori una magnifica vista dell’Oceano Pacifico.

Prodotto da The Steve Jaggi Company di Brisbane e supportato da Screen Queensland, il film ha debuttato su Netflix il 7 giugno 2021, dopo essere stato presentato in anteprima al Gold Coast Film Festival ad aprile, seguito da un’uscita nei cinema australiani.

Note di regia

“Girare nell’estremo nord del Queensland è stato un regalo in quanto è uno dei luoghi più straordinari al mondo con lussureggianti foreste pluviali, spiagge tropicali e la Grande Barriera Corallina”, ha affermato la regista Christine Luby. “Mi sentivo come se potessi puntare la macchina da presa in qualsiasi direzione e ottenere immagini meravigliose”. Luby ha aggiunto di essere orgogliosa del fatto che la troupe di “Amore alle Fiji” avesse sul set una parità di genere del 50/50 e della sua difesa delle maestranze femminili.

Luby ha parlato del girare il film con tutte le restrizioni dovute alla pandemia di COVID: “È meraviglioso poter condividere questa edificante storia d’amore sul seguire il proprio cuore con il pubblico di tutto il mondo. Abbiamo girato il film in condizioni rigorose durante la pandemia e so quanto sia stato difficile questo periodo per così tante persone. La mia speranza è che questo film possa elevare e ispirare le persone e mostrare il paradiso tropicale dell’estremo nord del Queensland in Australia”.

Sul grande successo del film registrato al suo esordio su Netflix, Luby ha detto di sentirsi “incredibilmente fortunata. È il miglior risultato che avrei potuto sperare e un’incredibile opportunità per mostrare non solo il mio lavoro, ma anche il bellissimo Far North Queensland al resto del mondo. Avevo un cast e una troupe così belli e per i loro sforzi essere riconosciuti in 190 paesi è un’opportunità straordinaria!”.

La colonna sonora