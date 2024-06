Dopo la presentazione a Venezia 80 nella sezione Giornate degli Autori – Notti Veneziane, dal 13 giugno nei cinema con Fandango Anna di Marco Amenta, già regista del film “la siciliana ribelle” e il documentario “Il fantasma di Corleone”.

Anna – Trama e cast

Bella, selvaggia e magnetica come la natura incontaminata della sua Sardegna, Anna vive al ritmo del respiro della terra. Una terra che cura le sue ferite e nutre la sua anima. Le esperienze difficili che ha attraversato l’hanno segnata, ma non piegata. E oggi Anna è una donna libera che non vuole più avere paura. Nell’angolo remoto dell’isola dove gestisce la piccola fattoria che era del padre, il tempo sembra essersi fermato e la presenza di Anna con la sua energia erotica e il suo coraggioso rifiuto delle convenzioni ha la potenza di una mina pronta a esplodere. Quella terra aspra la protegge, fino al giorno in cui sarà lei a doverla proteggere dai mostri meccanici che vogliono violentarla. Salvare la bellezza e preservare la sua libertà si fondono nella battaglia di Anna, imponendole scelte difficili e rinunce dolorose. Perché niente può comprare il rispetto di se stessi e delle proprie convinzioni.

Il cast: Rose Aste (Anna), Daniele Monachelli (avvocato Rossini) e Marco Zucca (Ruggero).

Anna – Le nuove clip ufficiali

Curiosità

Eurofilm, Videa Next Station, Inthelfilm, Mact Productions e Rai Cinema presentano un film di Marco Amenta. Scritto da Marco Amenta e Niccolò Stazzi con la sceneggiatura degli stessi con Anna Mittone e la collaborazione di Tania Pedroni.

Realizzato con il supporto di Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, Eurimages, MIC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Ile de France. Cofinanziato dal Programma Europa Creativa dell’Unione Europea. Sviluppato con This is it (Trieste Film Festival), Cinemed (Festival del Cinema di Montpellier), Crossroads Co-production Forum (Thessaloniki Film Festival), De Rome a Paris (Anica, MIC, CNC)

Le sale dove guardare il film e proiezione speciale a Roma

Note di regia

Ispirata a una vicenda accaduta in Sardegna qualche anno fa, Anna è una storia di resistenza contro il potere. Il potere spregiudicato di un capitalismo cieco pronto a distruggere tutto, si rispecchia nel potere di una società maschilista e prevaricatrice. E combattendo l’una, la protagonista combatte anche l’altra. La lotta per la sua salvezza personale diventa, malgrado lei, e senza alcuna ideologia, una battaglia per la difesa dell’ambiente e una feroce resistenza alla violenza e al maschilismo. Anna è una donna che non vuole abbassare la testa e combatte per non essere schiacciata, non vuole essere una vittima ma non è nemmeno un’eroina. Per me era importante tratteggiare il ritratto di una donna reale, piena di difetti e fragilità lontano da ogni stereotipo. [Marco Amenta]

Anna – Il trailer ufficiale

Marco Amenta – Note biografiche

Nato a Palermo, Marco Amenta inizia come fotoreporter, con reportage sulla Mafia, e come inviato di guerra in Bosnia. Le sue foto vengono pubblicate come «foto dell’anno» su «Libération» e «Max». Consegue poi la laurea in Cinema all’Université Paris 8.

Dirige il suo primo documentario nel 1997, Diario di una siciliana ribelle. Il film vince numerosi premi internazionali ed è trasmesso da una trentina di televisioni internazionali.

Nel 2005 gira Il fantasma di Corleone. Quattro anni dopo, realizza il suo primo lungometraggio di finzione, La siciliana ribelle, che ottiene molti riconoscimenti in tutto il mondo e due nomination ai David di Donatello (tra cui Miglior regista esordiente) e ai Nastri d’Argento.

Tra il 2014 e il 2016 firma i documentari Silvio Mon Amour e Magic Island. Con quest’ultimo, riceve un’altra nomination ai David. Nel 2018 è la volta di The Lone Girl, in concorso al Biografilm Festival. Torna al lungometraggio di finzione nel 2021 con Tra le onde, in concorso al BIF&ST e al RIFF.

Il poster ufficiale