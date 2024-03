Another End: trailer e clip in italiano del film con Gael García Bernal (Al cinema dal 21 marzo)

Dal 21 marzo nei cinema italiani con 01 Distribution Another End, il film di Piero Messina con Gael García Bernal, presentato in Concorso al 74º Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Another End – Trama e cast

Gli occhi svuotati di Sal sembrano vivere solo di ricordi da quando ha perduto Zoe, l’amore della sua vita. Ricordi, come frammenti di uno specchio infranto che non è possibile ricomporre. Sua sorella Ebe, che guarda al fratello con crescente preoccupazione, gli propone di affidarsi ad Another End, una nuova tecnologia, che promette di alleviare il dolore del distacco riportando in vita, per breve tempo, la coscienza di chi se n’è andato. È così che Sal ritrova Zoe ma nel corpo di un’altra donna. Un corpo sconosciuto in cui lui misteriosamente riconosce la moglie. Ciò che si era spezzato sembra improvvisamente ricomporsi. Ma è una gioia fragile, effimera, insidiosa. Può l’amore davvero sopravvivere come un segreto custodito nei corpi?

Il film è interpretato da Gael García Bernal (Golden Globe come miglior attore per Mozart in the Jungle, Premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia per Y Tu Mamá También), Renate Reinsve (premio per la miglior attrice al Festival di Cannes 2021 per La Persona Peggiore Del Mondo), Bérénice Bejo (premio per la migliore attrice al Festival di Cannes 2013 per Il Passato) e Olivia Williams (premio per la migliore attrice ai British Independent Film Awards per The Heart of Me).

Another End – Le clip ufficiali in italiano

Curiosità sul film

Piero Messina dirige da una sua sceneggiatura scritta con Giacomo Bendotti, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni

Il cast tecnico: Fotografia di Fabrizio La Palombara / montaggio di Paola Freddi / Scenografia di Eugenia F. Di Napoli / Costumi di Mariano Tufano / trucco di Luca Mazzoccoli / Acconciature di Sharim Sabatii / Suono di Fabio Felici / Sound designer Mirko Perri ( VFX Supervisors Rodolfo Migliari & Daniele Starnoni / Casting Kharmel Cochrane & Maurilio Mangano u.i.c.d. / musica Di Bruno Falanga

Il film è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, in associazione con TF1, in associazione con Anton, in collaborazione con Number 9 Films.

Another End – Note di regia

Sono partito da un’immagine: due corpi immobili, all’apparenza estranei, che si guardano nel silenzio di un risveglio. Nel peso di quell’immobilità, e nel mistero racchiuso in quel guardarsi, c’è tutto quello che avrei voluto raccontare in questo film. Il cortocircuito messo in atto dalla tecnologia di Another End, che promette di separare i corpi dalle coscienze, mi ha fatto interrogare, infatti, su ciò che ci lega alle persone che amiamo. Ciò che di esse crediamo di sapere, le parole, i ricordi, ma anche qualcosa che viene prima, e che sopravvive in noi quando tutto sembra finire. Qualcosa che col tempo, silenziosamente si compie nei corpi ed ha a che fare con la loro presenza. Abdicare a questa dimensione dell’esistere, è la pericolosa illusione a cui si abbandonano i personaggi del mio film. Another End per me è innanzitutto una storia d’amore, colta nel momento della separazione, quando paradossalmente, nell’assenza del distacco, un legame si fa più presente. Dell’ amore che vive nelle parole ma che soprattutto vive e cresce in silenzio, di nascosto. Come un segreto del corpo. [Piero Messina]

Another End – Il trailer ufficiale in italiano

Piero Messina – Note biografiche

Regista e sceneggiatore, Piero Messina è nato a Caltagirone. Laureato al DAMS, si è diplomato in regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Nel 2011 il suo cortometraggio Terra è stato presentato al 65° Festival di Cannes nella sezione Cinéfondation. Nel 2015 il suo primo film L’attesa, interpretato da Juliette Binoche e Lou de Laâge, è stato selezionato in concorso al 72° Festival di Venezia. Successivamente ha firmato documentari e alcune serie TV tra cui possiamo ricordare “Suburra – la serie” e “L’ora – Inchiostro contro piombo”.

Cinema

2024 ANOTHER END

2015 L’ATTESA

Televisione

2020 L’ORA – INCHIOSTRO CONTRO PIOMBO

2019 SUBURRA – LA SERIE

Il poster ufficiale in italiano