Ant-Man and the Wasp 3: riprese al via e prima foto dal set di “Quantumania”

Ant-Man and the Wasp 3: Quatumania ha ufficialmente iniziato le riprese, ad annunciarlo il regista Peyton Reed che ha anche condiviso via Twitter una prima foto dal set. L’immagine mostra un inquietante coniglio di peluche ritratto all’interno di in una qualche misteriosa struttura medica o laboratorio scientifico.

Paul Rudd ed Evangeline Lilly torneranno in “Ant-Man and the Wasp 3: Quatumania” nei panni di Scott Lang e Hope Van Dyne insieme agli Ant-Man & Wasp originali Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, che torneranno nei panni di Hank Pym e Janet Van Dyne. Il cast includerà anche Jonathan Majors (Lovecraft Country) nei panni dell’antagonista principale Kang il Conquistatore aka Nathaniel Richards, personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1964. Inoltre Kathryn Newton (Freaky) farà il suo debutto nell’Universo Cinematografico Marvel come nuova Cassie Lang, la figlia di Scott Lang.

Peyton Reed in precedenza ha descritto questo terzo film come più grande dei due film precedenti: Ci sono alcune cose davvero eccitanti in serbo, di nessuna delle quali posso parlare in questo momento. Come è consuetudine di Marvel! Penso che il terzo film di Ant-Man sarà…un film molto più grande e ampio dei primi due. Avrà un modello visivo molto, molto diverso. E questo è tutto ciò che dirò.

ATTENZIONE!!! A seguire trovate SPOILER sul finale di stagione della serie tv “Loki”.

Ricordiamo che ci sono piani per l’Universo Cinematografico Marvel per collegare le serie Disney+ con i film Marvel, e in particolare la serie di Loki che ha recentemente concluso la prima stagione ed è stata rinnovata per una seconda. La serie farà da ponte con il film “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, poiché nel finale di stagione è stato finalmente introdotto il villain di Jonathan Majors, una variante di Kang meglio noto come “Colui che rimane” che ha accolto Loki (Tom Hiddleston) e Sylvie (Sophia Di Martino) alla “Cittadella alla Fine del Tempo” dove è stato ucciso da Silvie mentre minacciava l’arrivo di altre sue versioni / varianti, alcune delle quali piuttosto pericolose e portatrici di caos e distruzione.

“Ant-Man and the Wasp 3: Quantumania” uscirà nelle sale il 17 febbraio 2023.