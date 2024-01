Antoine Fuqua ha scelto Juliano Krue Valdi, 9 anni, per il ruolo del giovane Michael Jackson in Michael, biopic in sviluppo presso Lionsgate con il produttore Graham King (Bohemian Rhapsody, Jersey Boys, Tomb Raider).

Il produttore Graham King ha dichiarato: “Quando Michael era molto giovane – undici anni – ha stupito il mondo, con lo spirito e il talento di un adulto. Era davvero un’anima antica. Lui e Juliano hanno questo in comune. Oltre ad essere un giovane talento fenomenale, Juliano è profondamente ispirato da Michael e dalla sua musica, ed è riuscito a tradurre quell’ispirazione in una presenza e una performance che cattura la vera magia del giovane Michael Jackson.”

Fuqua ha aggiunto: “Semmai scegliere il ruolo del giovane Michael è stato più difficile che scegliere il ruolo da adulto, perché dove trovi un attore bambino con le qualità del più grande intrattenitore che sia mai vissuto? Alla fine, quello era il nostro obiettivo – il talento – e abbiamo cercato in lungo e in largo un attore che potesse incarnare lo spirito di Michael attraverso la sua voce, il suo carisma e le sue abilità di ballo. Il talento innegabile e grezzo di Juliano lo ha messo in cima alla nostra lista”.

Valdi ha commentato con entusiasmo: “Questa opportunità è davvero importante per me perché Michael Jackson è il re del pop, ed ha un posto molto speciale nel mio cuore. Ballo le sue canzoni ormai da cinque anni. Mi fa sentire davvero speciale e mi fa sentire bene con me stesso. Adoro l’energia di Michael Jackson.”

Fuqua ha scelto il nipote del defunto cantante, Jaafar Jackson, per impersonare Michael Jackson adulto. Il cantautore è il figlio di Jermaine Jackson, fratello di Michael e membro dei Jackson 5. Jaafar canta e balla dall’età di 12 anni e si è esibito cantando brani di Sam Cooke a Marvin Gaye, insieme a suoi pezzi originali.

Il film descritto come “un ritratto approfondito di un uomo complicato che è diventato il Re del Pop” darà vita alle performance più iconiche di Jackson in quanto fornisce una visione informata del processo artistico e della vita personale dell’intrattenitore. Secondo quanto riferito il film non eviterà le controversie sulla vita di Jackson, pur focalizzandosi sui successi musicali di una carriera che ha contrassegnato indelebilmente la storia della musica pop.

Il film è stato concepito con la benedizione degli eredi di Jackson e la sceneggiatura è stata scritta da John Logan, che in precedenza ha scritto Il Gladiatore, Ogni maledetta domenica, i film biografici L’ultimo samurai e The Aviator nonché l’acclamato 007 – Skyfall.

Secondo il sito Deadline la produzione del film inizierà la prossima settimana per un’uscita prevista per il 18 aprile 2025.