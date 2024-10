Armor: trailer e poster del film d’azione con Sylvester Stallone e Jason Patric

Il 22 novembre 2024 debutta on demand negli Stati Uniti con Lionsgate il thriller d’azione Armor con Sylvester Stallone e Jason Patric. Stallone visto di recente ne I Mercenari 4 è attualmente in onda su Paramount+ con la seconda stagione della serie tv Tulsa King mentre Patric dopo aver interpretato il marito di Samara Weaving nelal commedia horror Finchè morte non ci separi apparirà nell’atteso e controverso horror Terrifier 3 in arrivo nei cinema italiani per Halloween.

Armor – Trama e cast

“Armor” parla di quanto un uomo è disposto a fare per salvare ciò che resta della sua famiglia e riprendersi la propria vita. James e suo figlio Casey sono autisti di un camion blindato incaricati di consegnare un pacco sospetto. Dopo un violento agguato sulla strada, James e Casey rimangono intrappolati finché non scoprono il valore di ciò che trasportavano e uniscono le forze per superare in astuzia e in armi i loro aggressori.

Il cast include anche Josh Wiggins, Dash Mihok, Jason Patric, Laney Stiebing, Erin Ownbey, Jeff Chase, Victoria Paige Watkins, Joel Cohen e Josh Whites.

Armor – Il trailer ufficiale in lingua originale

Il film è diretto dal produttore Justin Routt che torna alla regia a tredici anni dal thriller The Test. La sceneggiatura è degli esordienti Cory Todd Hughes & Adrian Speckert, due produttori che hanno scritto insieme anche un altro progetto attualmente in post-produzione, il thriller Under the Fire diretto da Steven C. Miller e interpretato da Dylan Sprouse, Mason Gooding, Emilio Rivera, Bayardo De Murguia e Declasn Michael Laird.

I prossimi progetti di Stallone dopo “Armor”

Stallone ha in ballo ben 7 progetti, alcuni in varie fasi di sviluppo e uno in post-produzione che uscirà nel 2025. Tra i progetti in pre-produzione ci sono i sequel Samaritan 2 e Cliffhanger 2, il thriller fantascientifico Hunter, la cui sceneggiatura in origine era il plot per il quinto e ultimo Rambo; la commedia d’azione Never Too Old to Die su misterioso omicidio in una casa di cura per spie che scatena la missione personale di un eroe della Guerra Fredda per trovare l’assassino; il thriller-horror Scavenger Hunt co-sceneggiato da Sistine Rose Stallone, secondogenita di Stallone, che segue un gruppo di liceali che decide di violare le regole e organizzare una caccia al tesoro notturna dai risvolti terrificanti; l’avventura d’azione fantascientifica Little America ambientata in una Cina distopica che possiede l’America e segue un ex membro della Force Recon americana che viene assunto da un miliardario cinese per andare in missioen in un ghetto americano e trovare sua figlia e il thriller The Epiphany su un detective di Philadelphia costretto a fare i conti con il suo passato tumultuoso con la Chiesa cattolica quando indaga su un serial killer che prende di mira ecclesiastici legati a uno scandalo locale.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo progetto di Sylvester Stallone, è in arrivo l’anno prossimo il dramma d’azione Alarum diretto da Michael Polish (La forza della natura) e interpretato da Stallone con Scott Eastwood, Willa Fitzgerald, Mike Colter, Ísis Valverde e D. W. Moffett. La sinossi del film recita: “Nascosti fuori dalla rete durante una fuga romantica dopo aver abbandonato le loro carriere di killer operativi, gli assassini innamorati Joe (Scott Eastwood) e Lara Travers assistono a un incidente aereo mortale e recuperano una chiavetta USB top secret dall’aereo precipitato. Ma scoprono presto che il contenuto della chiavetta porterà tutte le agenzie di intelligence del mondo sulle loro tracce, incluso lo spietato agente della CIA Chester (Sylvester Stallone), che viene inviato per assassinarli. La coppia abbandona rapidamente il suo stile di vita idilliaco e impiega le formidabili abilità del suo oscuro passato per sopravvivere all’imminente assalto.”

Il poster ufficiale del film