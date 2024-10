Stasera in tv: “Samaritan” con Sylvester Stallone su Rai 4

Samaritan, su Rai 4 un dramma d’azione con supereroi diretto da Julius Avery (Overlord, L’esorcista del Papa) e con protagonista Sylvester Stallone nei panni di un supereroe in disarmo. Il film è descritto come un “nuovo cupo approccio al genere supereroi”.

Samaritan – Cast e doppiatori

Sylvester Stallone: Joe Smith

Javon Walton: Sam Cleary

Martin Starr: Albert Casler

Moisés Arias: Reza Smith

Dascha Polanco: Isabelle

Sophia Tatum: Sil

Natacha Karam: Tuna

Pilou Asbæk: Cyrus

Jared Odrick: Farshad

Michael Aaron Milligan: Jace

Deacon Randle: Chris

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Joe Smith

Valeriano Corini: Sam Clearly

Nanni Baldini: Albert Casler

Niccolò Guidi: Reza Smith

Eva Padoan: Isabelle

Chiara Gioncardi: Sil

Gabriele Sabatini: Cyrus

Simone Crisari: Farshad

Luca Tesei: Jace

Samaritan – Trama e recensione

Il tredicenne Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Sylvester Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent’anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono che Samaritan sia morto nell’incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull’orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.

Curiosità

Nel febbraio 2019, è stato annunciato che la MGM aveva acquisito una sceneggiatura di Bragi F. Schut intitolata “Samaritan” da coprodurre con la Balboa Productions di Sylvester Stallone. Schut aveva scritto la sceneggiatura prima di adattare la storia in una serie di a fumetti pubblicata da Mythos Comics.

“Samaritan” è diretto da Julius Avery qui regista al suo terzo lungometraggio dopo il crime Son of a Gun con Ewan McGregor e Overlord, un horror d’azione e guerra con nazisti mutanti. Avery ha anche diretto il dramma horror L’esorcista del Papa con Russell crowe nei panni dell’esorcista Padre Gabriele Amorth.

La sceneggiatura di “Samaritan” è di Bragi F. Schut (L’ultimo dei Templari, Escaper Room). Schut ha scritto anche Demeter – Il risveglio di Dracula (Last Voyage of the Demeter), una nuova rivisitazione del “Dracula” di Bram Stoker basata sul capitolo “Libro di bordo del Demeter” ambientato a bordo della goletta russa Demeter, che trasporta Dracula in Inghilterra.

“Samaritan” è ispirato ad Unbreakable – Il predestinato (2000) di M. Night Shyamalan con Bruce Willis e Scoprendo Forrester (2000) con Sean Connery.

Sylvester Stallone, Martin Starr e Michael Aaron Milligan hanno fatto apparizioni nell’Universo Cinematografico Marvel (UCM). Stallone era in Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017), Starr era in L’incredibile Hulk (2008) e nei film di Spider-Man dell’UCM mentre Milligan era la controfigura di Paul Rudd in Ant-Man (2015).

Il giovane Javon “Wanna” Walton è al suo secondo lungometraggio dopo aver prestato la voce a Pugsley nel film d’animazione La famiglia Addams 2. Walton è noto per i ruoli in serie tv molto popolari, è stato Grant in Utopia, Ashtray in Euphoria e Stan nella terza stagione di The Umbrella Academy. Walton oltre che un attore è anche un talento del pugilato, quattro volte campione di boxe nel sud-est degli Stati Uniti e cinque volte campione di stato della Georgia. Questa è la prima volta in un film che vediamo il background pugilistico di Javon ‘Wanna’ Walton messo in pratica

Nel magazzino di Cyrus si può vedere il videogioco arcade di Robocop. Un film parallelo in cui la città è nel caos e nell’anarchia alla ricerca di un raggio di speranza.

Samaritan ha numerosi personaggi interpretati da attori che indossano il trucco per dare loro l’impressione di essere pesantemente tatuati. Sylvester Stallone, che in realtà è tatuato sul petto e sulla parte superiore delle braccia, indossa il trucco per interpretare un personaggio non tatuato.

La città utilizzata nel monologo di apertura è Rochester, NY.

La palla con cui gioca la bambina, e che viene recuperata da Joe (Stallone), è un omaggio a Rocky (1976), dove Rocky Balboa trascorre una buona parte del film con una palla, tra le mani o facendola rimbalzare mentre cammina per le strade della città..

Quando Sam è ferito in ospedale, l’assistente personale dice: “Dr. Davis, al telefono per favore. Dr. Davis, al telefono per favore”. Questo è un vecchio effetto sonoro ospedaliero trovato in un album di effetti sonori non identificato, molto comune negli effetti di sottofondo. È anche famoso all’inizio dell’album Operation: Mindcrime dei Queensrÿche del 1988, nell’apertura di “T.nT.” dei Motley Crue (1989) e “Catapult” dei Phish (1992), oltre ad essere riconoscibile in molti altri programmi TV e film.

Un’analogia può essere vista con Sansone che abbatte i pilastri del tempio e uccide la folla e anche se stesso quando Joe va verso i pilastri nella centrale elettrica.

“Samaritan” è prodotto da Sylvester Stallone e Braden Aftergood. Bragi F. Schut, David Kern e Guy Riedel sono i produttori esecutivi.

Il fumetto di Mythos Comics

La storia del film è stata precedentemente adattata in una serie a fumetti di Mythos Comics scritta da Bragi F. Schut & Marc Olivent e illustrata da Renzo Podesta.

La sinossi del primo numero: La città di Acropolis. Vent’anni fa, prima della morte del super-essere noto come Samaritano, era una città diversa. Una città sicura, una bella città… Ora le bande governano le strade e il crimine dilaga. Ma c’è una persona in città che non è convinta che Samaritan sia morto. Un ragazzino di nome Sam. Crede che Samaritan abbia simulato la propria morte. Crede che Samaritan sia vivo e vegeto e che viva nascosto nell’appartamento di fronte al suo…

Samaritan – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Jed Kurzel (Babadook, Alien: Covenant, L’eroe dei due mondi) & Kevin Kiner (serie tv Titans, Doom Patrol, Peacemaker). Kurzel e il regista Julius Avery hanno collaborato anche per “Son of a Gun”, “Overlord” e “L’esorcista del Papa”.Altri brani inclusi nella colonna sonora: “Memories of Benny” di John Dankworth e “News One V.2” di Randy Wachtler & Tom Snider.

1. Samaritan Vs Nemesis – Jed Kurzel & Kevin Kiner (2:56)

2. Walking Home – Jed Kurzel (2:03)

3. Cyrus Arrives – Jed Kurzel (1:28)

4. Graphite Bombs – Jed Kurzel & Kevin Kiner (1:15)

5. Sam Rescued – Jed Kurzel (1:05)

6. Beaten and Delivered – Jed Kurzel & Kevin Kiner (4:26)

7. Back Scar – Jed Kurzel & Kevin Kiner (1:09)

8. Heist – Jed Kurzel (3:14)

9. Wall of Sam – Jed Kurzel (2:56)

10. Car Hit – Jed Kurzel (1:51)

11. Nemesis Nightmare – Jed Kurzel (3:44)

12. The Talk – Jed Kurzel (1:51)

13. Hostage – Jed Kurzel (3:01)

14. Samaritan Lives – Jed Kurzel, Kevin Kiner, Sean Kiner & Dean Kiner (4:38)

15. War Path – Jed Kurzel (1:37)

16. Bad Guy – Jed Kurzel, Kevin Kiner & Sean Kiner (3:57)

17. Warehouse Battle – Jed Kurzel, Kevin Kiner & Dean Kiner (3:34)

18. Wipe City Dark – Jed Kurzel, Kevin Kiner & Dean Kiner (2:26)

19. Cyrus Vs Nemesis – Jed Kurzel, Kevin Kiner, Sean Kiner & Dean Kiner (4:16)

20. We Got This – Jed Kurzel, Kevin Kiner & Sean Kiner (2:04)

21. Good and Bad – Jed Kurzel & Kevin Kiner (2:34)

La colonna sonora di “Samritan” è disponibile su Amazon.

Fonte: IMDb