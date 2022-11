As Good As Dead: trailer e anticipazioni del film d’azione con Michael Jai White e Tom Berenger

Dal 16 dicembre sarà disponibile in streaming negli Stati Uniti As Good As Dead, un nuovo film d’azione di quelli duri e puri con protagonista il roccioso Michael Jai White, che è anche sceneggiatore, affiancato dal veterano Tom Berenger.

La trama ufficiale: Bryant (Michael Jai White), un uomo con un passato misterioso, si trasferisce in una piccola città di confine messicana per ricominciare da capo e vivere una vita semplice. Mentre è lì, fa amicizia con riluttanza con un adolescente locale problematico che ha recentemente perso sua madre ed è stato reclutato dalla banda di strada locale. Bryant mantiene il ragazzo sulla retta via introducendolo alle arti marziali e assumendo il ruolo di mentore, insegnante e figura paterna. Man mano che la storia si svolge, apprendiamo che Bryant è molto più di un uomo che si è trasferito in Messico per vivere una vita semplice. Bryant sta fuggendo da un passato complesso e violento che crede di essersi lasciato alle spalle. Mentre il suo passato lo raggiunge, è costretto a una lotta per la vita o la morte per riabilitare il suo nome, salvare il ragazzo e riavere tutto ciò che si è lasciato alle spalle.