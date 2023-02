Asterix & Obelix – Il regno di mezzo: trailer italiano, fumetto e colonna sonora del film live-action al cinema

Dal 2 febbraio nei cinema italiani con Notorious Pictures Asterix & Obelix – Il regno di mezzo, quinto film live-action ispirato ai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo e con protagonisti Guillaume Canet e Gilles Lellouche rispettivamente nei panni di Asterix e Obelix.

Asterix e Obelix Il Regno di Mezzo – Trama e cast

La trama ufficiale: “Asterix & Obelix: Il Regno di Mezz vede i due grandi galli (Guillaume Canet & Gilles Lellouche) alle prese con una nuova storica avventura. I due valorosi guerrieri dovranno aiutare Fu Yi (Julie Chen), l’unica figlia dell’imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto.

Il cast è completato da Vincent Cassel (Giulio Cesare), Marion Cotillard (Cleopatra), Zlatan Ibrahimovic (Caius Antivirus), Jonathan Cohen, Leanna Chea, José Garcia, Manu Payet, Ramzy Bedia, Bun Hay Mean, Phạm Linh Đan, Tran Vu Tran, Angéle.

Le voci italiane: Marco Vivio: (Asterix), Simone Mori (Obelix), Massimo Lodolo (Giulio Cesare), Emanuele Ruzza (Maidiremais), (Stella Musy), Giorgia Brunori (principessa Fu Yi), Sara Ferranti (Tat Han), Edoardo Stoppacciaro (Principe du Deng), Chiara Oliviero (Falbalà), Oreste Baldini (Biopix), Alessandro Quarta (Grandimais), Francesco de Francesco (Deng Tsin Qin), Chiara Colizzi (Imperatrice), Giovanna Rapattoni (Pinta), Nanni Baldini (Assuracentourix), Leslie La Penna (Narratore).

Asterix e Obelix Il Regno di Mezzo – Trailer e video

Curiosità sul film

Guillame Canet che dirige il film e veste i panni di Asterix ha diretto anche Non dirlo a nessuno, Piccole bugie tra amici, Blood Ties – La legge del sangue, Grandi bugie tra amici, Lui.

Guillame Canet dirige Asterix & Obelix – Il regno di mezzo da una sua sceneggiatura scritta con Julien Hervé (Alla ricerca di Teddy) e Philippe Mechelen (Un piano perfetto) e basata su personaggi creati da René Goscinny e Albert Uderzo.

“Il regno di mezzo” è il quinto film in live action ispirato ai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo e primo film della saga cinematografica in cui non è presente Gérard Depardieu nei panni di Obelix.

Per il film è stato stanziato un budget di 72,4 milioni di dollari ed è coprodotto da Pathé, Les Enfants Terribles e Tresor Films.

Nel 2016, dopo le reazioni miste di critica e pubblico agli ultimi due live action del franchise (Asterix alle Olimpiadi e Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà), Anne Goscinny, figlia del creatore dell’originale serie a fumetti “Asterix” René Goscinny, dichiarò che a suo parare il franchise aveva bisogno di essere svecchiato con nuove idee e un nuovo cast. Inizialmente, si parlò della possibilità di adattare per il grande schermo l’albo Asterix in Corsica, ma nel 2017 venne invece annunciato un nuovo film non basato su alcun fumetto e ambientato in Cina, programmato per iniziare le riprese nel 2020 Nell’ottobre 2019, vengono annunciati il regista e i due nuovi attori per i ruoli di Asterix e Obelix. Gérard Depardieu, che aveva interpretato Obelix in tutti i quattro live action precedenti, ha detto di non essere deluso dalla sostituzione. Viene anche annunciata una visita in Cina insieme dal presidente Emmanuel Macron per ottenere il permesso per le riprese in loco e per negoziare un accordo di finanziamento, produzione e distribuzione. Il titolo provvisorio del progetto viene annunciato come Asterix & Obelix: The Silk Road. Nel 2020, le riprese programmate vengono sospese a causa dell’epidemia di COVID-19 e a fine anno viene annunciato che, per “ragioni politiche”, le riprese in Cina erano state annullate. Le riprese prendono il via nel 2021, e il film è stato girato in località francesi e marocchine. Il 6 agosto 2021 vien annunciato che il film era stato completato dopo 17 settimane di riprese.

Il primo film di Astérix live-action ad avere una storia completamente originale non basata su uno o più fumetti. In precedenza, anche i film d’animazione Le dodici fatiche di Asterix (1976) e Asterix e il segreto della pozione magica (2018) erano storie originali, sebbene il primo sia stato scritto e co-diretto dai creatori di Asterix, René Goscinny e Albert Uderzo.

Il film segna la prima apparizione di Vincent Cassel in un film di Astérix, suo padre Jean-Pierre Cassel è apparso in precedenza in Asterix alle Olimpiadi (2008) nei panni del druido Panoramix mentre la sua ormai ex moglie Monica Bellucci ha interpretato Cleopatra in Asterix & Obelix – Missione Cleopatra (2002) . Inoltre, il personaggio Maccabaeus nel fumetto “Asterix e i Pitti” era basato sui lineamenti di Vincent Cassel.

Storicamente il vero imperatore Han Xuandi aveva due figlie, la principessa Jingwu e la principessa Guantao Shi, che vissero entrambe nell’anno 50 a.C. (l’anno in cui sono ambientate tutte le storie di Asterix).

“Il regno di mezzo” segna il primo film di Astérix, e un raro film tratto da fumetti, ad essere diretto dal suo attore protagonista. Alain Chabat aveva già diretto e recitato in “Asterix & Obelix – Missione Cleopatra” (2002), ma nel ruolo secondario di Cesare.

"Il regno di mezzo" segna il primo film di Astérix, e un raro film tratto da fumetti, ad essere diretto dal suo attore protagonista. Alain Chabat aveva già diretto e recitato in "Asterix & Obelix – Missione Cleopatra" (2002), ma nel ruolo secondario di Cesare. L'obiettivo di Guillaume Canet in termini di commedia era quello di tornare allo stile di "Asterix & Obelix – Missione Cleopatra", a tutt'oggi il quarto film francese di maggior successo nazionale di tutti i tempi e ampiamente considerato il miglior film di Asterix live-action, e avere immagini molto forti ispirate a Braveheart – Cuore impavido (1995) (per i Galli) e La tigre e il dragone (2000) (per i cinesi).

Il personaggio di Orelsan si chiama Titanix, che è anche il nome della nave pirata del 34° albo di Asterix “Il compleanno di Asterix & Obelix – L’albo d’oro”, pubblicato nel 2009, che celebra il 50° anniversario della prima avventura di Asterix.

Mentre c’erano avventure di Asterix ambientate nel continente asiatico, incluso il 26° album “Asterix and the Black Gold”, ambientato in Persia, e il 28° album “Asterix and the Magic Carpet” del 1987, ambientato nella valle del Gange in India, non c’erano storie sinora di Asterix ambientate in Cina o in Estremo Oriente.

Mentre c'erano avventure di Asterix ambientate nel continente asiatico, incluso il 26° album "Asterix and the Black Gold", ambientato in Persia, e il 28° album "Asterix and the Magic Carpet" del 1987, ambientato nella valle del Gange in India, non c'erano storie sinora di Asterix ambientate in Cina o in Estremo Oriente. Pierre Richard, che interpreta Panoramix in questo film, è stato protagonista di La capra (1981), Due fuggitivi e mezzo (1986) e Les compères – Noi siamo tuo padre (1983) insieme a Gerard Depardieu che ha nterpretato Obelix in tutti e quattro i precedenti film live-action delle storie di Asterix.

A Donnie Yen è stato offerto un ruolo nel film.

Asterix e Il Regno di Mezzo – Il fumetto ufficiale

L’avventura dei due irriducibili Galli sbarcherà anche in tutte le edicole, fumetterie e librerie il 9 febbraio, con l’albo inedito “Asterix e il Regno di Mezzo” che presenta l’adattamento illustrato dell’avventura cinematografica. Un’edizione, pubblicata in Italia da Panini Comics, che vanta i testi di Olivier Gay, i disegni di Fabrice Tarrin e i colori di Thierry Mébarki, storico colorista di Albert Uderzo. Questa nuova avventura condurrà i due valorosi guerrieri nella lontana Cina, dove dovranno aiutare Fu Yi, l’unica figlia dell’imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto.

Uscita: 9 febbraio 2023

Prezzo: 12 euro

Pagine: 48

Rilegatura: Cartonato

Formato: 21.8×28.7

Interni: A colori

Distribuzione: online

Asterix e Obelix al cinema e nei fumetti

Asterix il gallico (Astérix le Gaulois), 1961

Asterix e il falcetto d’oro (La Serpe d’or), 1962

Asterix e i Goti (Astérix et les Goths), 1963

Asterix gladiatore (Astérix gladiateur), 1964

Asterix e il giro di Gallia (Le Tour de Gaule d’Astérix), 1965

Asterix e Cleopatra (Astérix et Cléopâtre), 1965

Asterix e il duello dei capi (Le Combat des chefs), 1966

Asterix e i Britanni (Astérix chez les Bretons), 1966

Asterix e i Normanni (Astérix et les Normands), 1966

Asterix legionario (Astérix légionnaire), 1967

Asterix e lo scudo degli Arverni (Le Bouclier arverne), 1968

Asterix alle Olimpiadi (Astérix aux Jeux Olympiques), 1968

Asterix e il paiolo (Astérix et le chaudron), 1969

Asterix in Iberia (Astérix en Hispanie), 1969

Asterix e la zizzania (La Zizanie), 1970

Asterix e gli Elvezi (Astérix chez les helvètes), 1970

Asterix e il Regno degli dei (Le Domaine des dieux), 1971

Asterix e gli allori di Cesare (Les Lauriers de César), 1972

Asterix e l’indovino (Le Devin), 1972

Asterix in Corsica (Astérix en Corse), 1973 – è l’ultima storia ad essere stata pre-pubblicata a puntate sulla rivista Pilote

Asterix e il regalo di Cesare (Le Cadeau de César), 1974

Asterix in America (La Grande Traversée), 1975

Asterix e la Obelix SpA (Obélix et Compagnie), 1976

Asterix e i Belgi (Astérix chez les Belges), 1979 – è l’ultima storia scritta da Goscinny, morto prima della sua pubblicazione

Asterix e il grande fossato (Le Grand Fossé), 1980

L’odissea di Asterix (L’Odyssée d’Astérix), 1981

Il figlio di Asterix (Le Fils d’Astérix), 1983

Le mille e un’ora di Asterix (Astérix chez Rahàzade), 1987

Asterix la rosa e il gladio (La Rose et le Glaive) 1991

Asterix e la galera di Obelix (La Galère d’Obélix), 1996

Asterix e Latraviata (Astérix et Latraviata), 2001

Asterix tra banchi e… banchetti (Astérix et la Rentrée gauloise), 2003

Quando il cielo gli cadde sulla testa (Le ciel lui tombe sur la tête), 2005

Il compleanno di Asterix & Obelix – L’albo d’oro (L’anniversaire d’Astérix et Obélix – Le Livre d’or), 2009 – decimo e ultimo albo disegnato da Uderzo, che ha poi passato il ruolo a Didier Conrad

Asterix e i Pitti (Astérix chez les Pictes), 2013

Asterix e il papiro di Cesare (Astérix et le papyrus de Cesar), 2015

Asterix e la corsa d’Italia (Astérix et la Transitalique), 2017

Asterix e la figlia di Vercingetorige (La Fille de Vercingétorix), 2019

Asterix e il Grifone (Asterix et le griffon), 2021

Albi tratti dai lungometraggi

Le 12 fatiche di Asterix (Les 12 Travaux d’Asterix), 2016

Asterix e la sorpresa di Cesare (Les 12 Travaux d’Asterix), 1986

Asterix e il segreto della pozione magica (Astérix – Le secret de la potion magique), 2019

Cinema

Lungometraggi animati

Asterix il gallico (Astérix le Gaulois), regia di Ray Goossens (1967)

Asterix e Cleopatra (Astérix et Cléopâtre), regia di René Goscinny e Albert Uderzo (1968)

Le 12 fatiche di Asterix (Les douze travaux d’Astérix), regia di René Goscinny e Albert Uderzo (1976)

Asterix contro Cesare (Astérix et la surprise de César), regia di Gaëtan e Paul Brizzi (1985)

Asterix e la pozione magica (Astérix chez les Bretons), regia di Pino van Lamsweerde (1986)

Asterix e la grande guerra (Astérix et le coup du menhir), regia di Philippe Grimond (1989)

Asterix conquista l’America (Astérix et les Indiens), regia di Gerhard Hahn (1994)

Asterix e i vichinghi (Astérix et les Vikings), regia di Stefan Fjeldmark e Jesper Møller (2006)

Asterix e il regno degli dei (Astérix: Le Domaine des dieux), regia di Louis Clichy e Alexandre Astier (2014)[21]

Asterix e il segreto della pozione magica (Asterix: Le Secret de la potion magique), regia di Louis Clichy e Alexandre Astier (2018)[22]

Lungometraggi live-action

Asterix & Obelix contro Cesare (Astérix & Obélix contre César), regia di Claude Zidi (1999)

Asterix & Obelix – Missione Cleopatra (Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre), regia di Alain Chabat (2002)

Asterix alle Olimpiadi (Astérix aux Jeux Olympiques), regia di Frédéric Forestier e Thomas Langmann (2008)

Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà (Astérix et Obélix: Au service de Sa Majesté), regia di Laurent Tirard (2012)

Asterix & Obelix: Il regno di mezzo (Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu), regia di Guillaume Canet (2023)[23]

Videogiochi

Asterix (1983)

Asterix and the Magic Cauldron (1986)

Astérix et la potion magique (1986)

Asterix and the Magic Carpet (Astérix chez Rahazade, 1987)

Asterix: Operation Getafix (1989)

Asterix (1991)

Asterix (1992)

Asterix (1993)

Asterix: Caesar’s Challenge (1993)

Asterix and the Secret Mission (1993)

Asterix and the Great Rescue (1994)

Asterix and the Power of the Gods (1995)

Asterix & Obelix (1996)

Asterix & Obelix contro Cesare (1999)

Asterix: The Gallic War (2000)

Asterix: Il folle banchetto (2001)

Asterix & Obelix XXL (2004)

Asterix & Obelix XXL 2: Mission Las Vegum (2005)

Asterix alle Olimpiadi (2007)

Asterix Brain Trainer (2008)

Asterix & Obelix XXL 3 (2019)

Asterix & Obelix: Slap them All! (2021)[24]

Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia (2022)

Asterix e Obelix Il Regno di Mezzo – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore francese Matthieu Chedid (Non dirlo a nessuno, Un mostro a Parigi, Tale madre tale figlia, Il viaggio di Yao, Insieme, Rosy).

9. Marché de Luoyang

10. Guet-apens

11. Au revoir Luoyang

12. Palais César

13. Cléo fait ses valises

14. Les amis empruntent la route de la soie

15. Temple abandonné

16. Le décompte du boulier

17. L’armée perdue

18. Klysma

19. Mon homme -M- & Bibine

20. Titanix

21. Potion magique

22. Titanix prend la mer

23. La piraterie est de retour

24. Coucou c’est nous!

25. Chu Wo De Xin Yuan

26. We Will Rock You (Antivirus)

27. Pourquoi parler quand on peut voler? -M- & NACH

28. Tu n’es pas un peu Deng

29. Les amis arrivent à Shanghaï

30. Acupuncture

31. Cookies fortune

32. Attrapez-la!

33. Les savons de Cléo

34. Et ils sont où les Egyptiens?

35. Visions de Ban Han

36. Les amis fuient la patrouille

37. Tat Han escalade

38. Deborah’s Theme – M & Pomme

39. L’homme au masque de bambou

40. Palais des Deng

41. Bataille finale

42. Pardon Obélix

43. Ecstasy of Gold -M- & NACH

44. Victoire!

45. Cérémonie du mariage

46. Elle préfère l’amour en mer

47 (I’ve Had) The Time of My Life -M-, Julie Chen & Tran Vu Tran

48. Quand on sera grand

49. La chanson du Barde -M- & Philippe Katerine

50. L’Empire du Milieu

Asterix e Obelix Il Regno di Mezzo – Foto e poster