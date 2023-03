Asteroid City: trailer italiano e anticipazioni del nuovo film di Wes Anderson

Dal 16 giugno nei cinema americani con Focus Features Asteroid City, l’attesa nuova commedia di Wes Anderson che come di consueto presenta un cast stellare in senso letterale con nomi del calibro Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Tom Hanks, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Steve Carell, Willem Dafoe, Margot Robbie e Jeff Goldblum, solo per citarne alcuni. il film come il precedente The French Dispatch debutterà al Festival di Cannes 2023.

Asteroid City – Trama e cast

La trama ufficiale: Asteroid City si svolge in un’immaginaria città americana nel deserto nel 1955. Sinossi: L’itinerario di una convention di Junior Stargazer/Space Cadet (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo.

Il film è interpretato anche da Jason Schwartzman, Jeffrey Wright., Sophia Lillis, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Matt Dillon, Hong Chau, Tony Revolori, Jake Ryan, Fisher Stevens, Rita Wilson, Jarvis Cocker.

Asteroid City – Trailer e video

Curiosità sul film

Wes Anderson dirige “Asteroid City” da una sua sceneggiatura scritta con Roman Coppola (Mozart in the Jungle). Anderson e Coppola hanno collaborato anche per Il treno per il Darjeeling, Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, L’isola dei cani, The French Dispatch.

Primo film di Wes Anderson senza Bill Murray da Un colpo da dilettanti (1996), il suo debutto alla regia.

Bill Murray era stato originariamente scelto per il ruolo di Steve Carell, ma ha contratto il COVID-19 poco prima delle riprese e ha dovuto ritirarsi dalla produzione.

Inizialmente si parlava di girarlo a Roma, ma le location sono state cambiate in Chinchón a Madrid.

Primo ruolo di Tom Hanks in un film di Wes Anderson.

Questo è il terzo film a cui hanno lavorato insieme Tom Hanks e Bryan Cranston, il primo è stato Music Graffiti (1996) e il secondo è stato Salvate il soldato Ryan (1998).

Bryan Cranston e Scarlet Johansson hanno già lavorato insieme L’isola dei cani (2018) di Wes Anderson.

Asteroid City – La colonna sonora del film

“Asteroid City” segna la sesta collaborazione di Wes Anderson con il compositore Alexandre Desplat dopo Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, Grand Budapest Hotel, L’isola dei cani e The French Dispatch. Desplat ha vinto due Oscar per la colonna sonora su un totale di 11 candidature per i film Grand Budapest Hotel di Anderson e La forma dell’acqua – The Shape of Water di Guillermo del Toro, e ha ricevuto due candidature al David di Donatello per il miglior musicista nel 2013 e nel 2016 per il film Reality e per Il racconto dei racconti, entrambi diretti da Matteo Garrone.

Asteroid City – Foto e poster