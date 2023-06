Wes Anderson parla del suoi prossimi film: una storia padre e figlia e un racconto di Roald Dahl

Wes Anderson ha condiviso con il sito World of Reel alcuni dettagli su uno dei suoi prossimi progetti cinematografici; con Asteroid City attualmenet in post-produzione e previsto in uscita nei cinema italiani il 14 settembre, il regista sta già sviluppando un paio di nuovi progetti, tra cui un adattamento di La meravigliosa storia di Henry Sugar di Roald Dahl e un secondo progetto senza titolo.

Anderson in una recente intervista ha condiviso alcuni dettagli sul progetto senza titolo descrivendolo come una storia tra padre e figlia:

Ho finito di scrivere un nuovo film, è stato poco prima dello sciopero degli sceneggiatori. Se tutto va bene, lo gireremo questo autunno. Questa volta ho solo tre personaggi principali nel film, tutto qui. Qualche personaggio secondario, ma il nocciolo della storia si concentra, in realtà, su due personaggi principali […] Ho rimandato a lungo questo progetto, per anni, ma recentemente mi ha parlato di nuovo. Da quando è nata mia figlia, sette anni fa, mia moglie ha detto che avrei finito per fare una storia padre-figlia. Non ero sicuro di quali altre storie avrei potuto raccontare, ma poi è arrivato questo film. Sarà una storia su un padre e sua figlia.

Recentemente Jeff Sneider del podcast The Hot Mic ha riferito un rumor su un potenziale casting di Michael Cera per un prossimo film di Anderson, che ha questo punto potrebbe benissimo essere il progetto senza titolo.

Fonti attendibili mi hanno detto che Wes Anderson ha iniziato il casting per il suo prossimo film e che il primo membro del cast è, in effetti, un certo Michael Cera. Questa volta Michael Cera reciterà davvero in un film di Wes Anderson. Non ho un titolo. Non ho una logline. Non ho ottenuto nulla. Tutto quello che so è che Michael Cera, che ha cercato di ottenere un ruolo in Asteroid City, reciterà in quello che sarà il suo prossimo film.

Riguardo al secondo progetto, un adattamento del racconto “La meravigliosa storia di Henry Sugar” di Roald Dahl, incluso nella raccolta “Un gioco da ragazzi e altre storie” (The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More), sappiamo che il progetto è impostato su Netflix e finora il cast include Benedict Cumberbatch, che interpreterà Sugar, Ralph Fiennes, Dev Patel e Ben Kingsley.

Il libro originale consisteva in sette racconti scritti da Dahl in diversi momenti nel corso della sua vita, ma il progetto Netflix consisterà in un film a episodi, un totale di tre, narrati nella stessa modalità de La ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen. Gli altri racconti includono due storie autobiografiche: “Un colpo di fortuna” in cui descrive com’è divenuto scrittore e “Un gioco da ragazzi” che racconta alcune delle esperienze di Dahl come un pilota di caccia nella Seconda guerra mondiale. Un altro racconto è Il tesoro di Mildenhall la vera storia di un agricoltore britannico che mentre ara il suo cammpo trova un leggendario tesoro romano. Il libro fu pubblicato nel 1977 da Jonathan Cape.

Il ragazzo che parlava con gli animali (The Boy Who Talked with Animals)

Il passaggio (The Hitch-hiker)

Il tesoro di Mildenhall (The Mildenhall Treasure)

Il cigno (The Swan)

La meravigliosa storia di Henry Sugar (The Wonderful Story of Henry Sugar)

Un colpo di fortuna (Lucky Break)

Un gioco da ragazzi (A Piece of Cake)

Wes Anderson ha parlato in un’altra iontervista con il sito Indiewire del progetto Netflix basato sulla raccolta di Dahl.

Nel mio caso è una cosa un po’ strana. Conoscevo Roald Dahl da prima che girassimo “Fantastic Mr. Fox”. Ho incontrato Lindsay Dahl, la sua vedova, quando stavamo girando “I Tenenbaum” tipo 20 anni fa. Per anni ho voluto fare “Henry Sugar”. Mi hanno messo da parte questa storia perché ero loro amico. Lindsay ha in qualche modo passato il testimone a Luke, il nipote di Dahl. Quindi avevo questo che mi aspettava. Ma davvero non riuscivo a capire l’approccio. Sapevo che quello che mi piaceva della storia era la sua scrittura, le parole di Dahl. Non riuscivo a trovare la risposta, e poi all’improvviso l’ho trovata. Non è un lungometraggio. Sono tipo 37 minuti o qualcosa del genere. Ma quando sono stato pronto a farlo, la famiglia Dahl non aveva più alcun diritto. Avevano venduto l’intero affare a Netflix. All’improvviso, in sostanza, non c’era nessun altro posto in cui potevi farlo dal momento che lo possedevano. Ma oltre a ciò, poiché è un film di 37 minuti, era il posto perfetto per farlo perché non è davvero un film. Sai che facevano queste cose della BBC chiamate “Play for Today” dirette da persone come Steven Frears e John Schlesinger e Alan Clarke. Erano programmi di un’ora o anche meno. Ho immaginato qualcosa del genere.

Netflix ha acquisito l’intero catalogo delle storie di Roald Dahl lo scorso anno e stanno cercando di adattare le storie in vari formati, film, serie tv, live-action, animazione, esperienze coinvolgenti, giochi e altro ancora. Alcuni degli altri progetti attualmente in fase di sviluppo includono la serie tv di Taika Waititi e Phil Johnston basata sul mondo di Charlie e la fabbrica di cioccolato e un altro adattamento di Matilda The Musical.

La produzione di “The Wonderful Story of Henry Sugar” dovrebbe iniziare la prossima settimana a Londra.

Nella biografia di Roald Dahl che ha accompagnato i suoi indimenticabili romanzi si dice:

“Roald Dahl era altissimo, quasi un gigante: i suoi genitori venivano dalla Norvegia, la patria dei giganti e degli gnomi”. E in effetti Dahl era gigantesco in tutto: nella statura; nell’audacia che lo spinse ad arruolarsi nella RAF e a sopravvivere a un terribile incidente di volo durante la seconda guerra mondiale; nella sfacciataggine che gli permise di diventare una spia; nella fortuna che lo sorresse nella sua carriera di scrittore; nel suo incredibile talento di narratore. Generazioni di bambini in tutto il mondo sono cresciuti insieme ai suoi protagonisti, generazioni di adulti hanno assaporato le sue storie asciutte dal ritmo serrato e dal finale sorprendente. Niente male per uno che a quindici anni si era sentito giudicare così da un insegnante: “Un incorreggibile pasticcione. Lessico povero, frasi mal costruite. Mi ricorda un cammello”. Questo libro completa il ritratto di Dahl autore di racconti. Contiene i suoi temi preferiti, ovvero il fantastico, l’imprevedibile, il fato e un bel po’ di umana malvagità, quasi sempre punita dal destino e dalla penna dell’autore, amabilissima e cattiva.

La sinossi ufficiale del libro: Il volume raccoglie sette storie di Roald Dahl: “Un gioco da ragazzi” è il suo primo racconto e parla del suo incidente di volo; “Il tesoro di Midenhall” è la storia (vera) della scoperta di un tesoro romano nella campagna inglese; in “La meravigliosa storia di Henry Sugar” il protagonista impara a vedere senza usare gli occhi e sbanca i casinò di tutto il mondo. Altri personaggi importanti sono i violenti teppisti del “Cigno” e “L’autostoppista”, dotato di poteri magici. In “Un colpo di fortuna” Dahl ripercorre i fortuiti eventi che lo portarono a diventare scrittore.

La raccolta di racconti “Un gioco da ragazzi e altre storie” è disponibile su Amazon.

Fonte: World of Reel / Deadline