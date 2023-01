Arriva nelle sale italiane come evento speciale, il prossimo 23-24-25 gennaio con Wanted Cinema, il film Audition, il celebre horror giapponese che torna in sala per la prima volta dal debutto nel 1999 in una nuova versione restaurata. Diretto da Takashi Miike e basato sul romanzo di Ryu Murakami, è considerato uno dei migliori film del regista, che l’ha consacrato in tutto il mondo come autore di culto per gli amanti dell’horror e i cinefili in generale.

“Volevo fare un film che gli spettatori si sarebbero pentiti di aver visto”, ha dichiarato il regista, che ha concepito il film come una storia d’amore contorta e beffarda. A chi gli chiede se la visione di Audition possa essere pericolosa per gli spettatori più impressionabili, Takashi Miike risponde: “Il mio film è pericoloso, ma sempre meno di quanto possa diventarlo un essere umano”. Uscito per la prima volta nel 1999, Audition diventò il fenomeno del festival di Rotterdam di quell’anno, conferendogli una visibilità internazionale senza precedenti.

Il film viene rilasciato in collaborazione con il Far East Film Festival, che ha presentato nell’edizione 2022 la versione restaurata, per la prima volta. L’appuntamento con il celebre festival dedicato al cinema asiatico avrà luogo tra il 21 e il 29 aprile, 25° anniversario della manifestazione.

Audition – Trama e cast

La trama ufficiale: “Audition” narra la storia di Shigeharu Aoyama (Ryo Ishibashi), produttore cinematografico giapponese di mezz’età, vedovo da sette anni. Su consiglio di un amico, decide di trovare una nuova moglie con un sotterfugio: una finta audizione per trovare la protagonista di un film, in realtà la donna ideale per lui. Ritiene di averla trovata quando si imbatte in Asami Yamasaki (Eihi Shiina), una giovane donna dolce e un po’ misteriosa, della quale si innamora immediatamente iniziando una relazione con lei. L’astuto gioco diventa presto una bomba ad orologeria e il sogno d’amore si trasforma in un incubo inimmaginabile. La donna-ragno protagonista del film – tanto seducente quanto terrificante – sconvolse e sconvolge ancora gli spettatori di tutto il mondo.

Il cast di “Audition” include anche Ryo Ishibashi, Tetsu Sawaki, Jun Kunimura, Renji Ishibashi, Miyuki Matsuda, Toshie Negishi, Ren Ôsugi, Shigeru Saiki, Ken Mitsuishi, Yuriko Hirooka, Fumiyo Kohinata, Misato Nakamura, Yuuto Arima, Ayaka Izumi, Nattsu Tanahashi, Kimiko Tachibana, Tatsuo Endô, Koshio Jindôji, Kanji Tsuda.

ELENCO SALE

Audition – Trailer e video

Curiosità sul film

La sceneggiatura del film è di Daisuke Tengan, figlio maggiore di Shohei Imamura. Per inciso, è stato con Imamura che Miike si è formato come assistente alla regia in Il mezzano (1987) e Pioggia nera (1989). Non c’è dubbio che il cinema molto fisico di Miike e la sua assenza di tabù abbiano un legame con quello dell’autore di La Vendetta è mia (1979).

Quando il film è stato proiettato al Rotterdam Film Festival nel 2000, ha avuto un numero record di uscite dalla sala durante la proiezione. Una donna, che aveva effettivamente assistito all’intero film, è uscita immediatamente alla successiva sessione di domande e risposte e passando davanti al palco ha sibilato “Sei malato!” al regista Takashi Miike, con suo grande divertimento e gioia. Alla premiere svizzera, qualcuno è svenuto e ha avuto bisogno di cure al pronto soccorso.

Dato che lavora sempre a progetti futuri, il regista Takashi Miike aveva già lasciato il Rotterdam Film Festival quando il film è stato premiato. Il suo assistente ha effettivamente ritirato il premio mentre teneva davanti al viso una foto di Miike su un giornale.

Descritto da Quentin Tarantino come un “vero capolavoro se mai ce ne fosse uno”, in un video che parla dei suoi film preferiti usciti tra il 1992 e il 2009.

Il musicista heavy metal e regista di film horror Rob Zombie ha ammesso di aver trovato questo film tra gli horror da lui visti il più raccapricciante e sconcertante

“Audition” è considerato come uno dei film che hanno influenzato il cosiddetto “torture porn”. Il termine è stato coniato da David Edelstein per descrivere film come Saw – L’enigmista (2004), La casa del diavolo (2005) e Wolf Creek (2005) che offrono scene “titillanti e scioccanti” che spingono lo spettatore ai margini della depravazione..

All’inizio degli anni 2010, Time Out ha condotto un sondaggio con diversi autori, registi, attori e critici che hanno lavorato nel genere horror per votare i loro migliori film horror. Audition si è classificato al numero 18 nella lista dei primi 100.

Asami nel film indossa quasi sempre abiti bianchi. In Giappone il colore bianco è associato alla morte. Doveva anche farla sembrare spettrale.

“Audition” era stato originariamente avviato dalla società giapponese Omega Project, che voleva realizzare un film horror dopo il grande successo finanziario della loro precedente produzione The Ring (1998). Per creare il film, la società ha acquistato i diritti del libro di Ryû Murakami e ha assunto il regista Takashi Miike per girare un adattamento. Con la benedizione di Murakami, Miike ha assunto lo sceneggiatore Daisuke Tengan invece di far scrivere la sceneggiatura allo stesso Murakami (che aveva adattato alcune delle sue opere). Il cast e la troupe erano composti principalmente da persone con cui Takashi Miike aveva lavorato in progetti precedenti, con l’eccezione di Eihi Shiina (Asami), che aveva lavorato come modella prima di iniziare una carriera nel cinema. Il film è stato girato in circa tre settimane a Tokyo.

Il video musicale per il primo singolo dei My Chemical Romance (“Honey, This Mirror Isn’t Big Enough for the Two of Us”) aveva una trama molto simile al film, ma con un finale diverso.

Il film era previsto a un certo punto per ottenere un remake americano in lingua inglese, negli anni 2000, quando i remake horror asiatici stavano saturando il mercato. Tuttavia, i negoziati fallirono e non furono mai conclusi.

Takashi Miike ha detto che non vede questo film come horror, perché in Giappone l’horror è considerato svprannaturale e riguarda la vita reale; ma in Occidente l’horror ha una portata più ampia.

Il film è apparso in diverse liste dei migliori film horror mai realizzati e ha avuto un’influenza su altri film e registi horror tra cui Eli Roth e le sorelle Soska (Jen Soska e Sylvia Soska).

Takashi Miike ha ritenuto che il libro fosse una lettera d’amore a una donna; quindi la sceneggiatura è stata scritta come risposta da quella stessa donna.

A Ryo Ishibashi non piacciono molto i film horror ambientati nella vita reale, e ha accettato il ruolo nel film solo dopo aver letto attentamente la sceneggiatura e aver apprezzato il fatto che mettesse in mostra un lato contorto della natura umana.

“Audition” è stato letto come femminista o misogino da persone diverse, sulla base di varie scene. Tuttavia, Ryû Murakami (scrittore), Daisuke Tengan (sceneggiatore) e Takashi Miike (regista) hanno sempre negato qualsiasi angolo palesemente femminista nel film. In effetti, gli studiosi di cinema hanno sottolineato che il femminismo occidentale ha pochissima presa in Giappone e che le rappresentazioni di abusi contro le donne (come stupri e violenze) nella cultura popolare giapponese non sono solo molto comuni, ma sono anche ampiamente accettate. La maggior parte degli esperti di cinema vede quindi il film come una brusca inversione di questi ruoli di genere, per un’espressione della paura maschile di ciò di cui le donne potrebbero essere capaci.

Takashi Miike voleva terminare il film all’inizio della scena della tortura per cui il film è ora famoso. Tuttavia, uno dei produttori gli ha detto di “essere un uomo e andare fino in fondo”. Nel romanzo originale di Ryû Murakami, Aoyama (Ryo Ishibashi) perde entrambi i piedi; nella sceneggiatura di Daisuke Tengan, non perde i piedi. Per il film, Miike ha deciso che Aoyama perdesse un piede.

La droga paralizzante che Asami inietta ad Aoyama è fittizia. Takashi Miike ha detto che l’hanno inventata perché il film sarebbe stato difficile da finire senza escogitare una tale droga.

La ciotola di vomito del cane somministrata al prigioniero di Asami (Eihi Shiina) è in realtà il vero vomito dell’attrice Eihi. Takashi Miike afferma che Eihi è un’attrice metodica e ha insistito per farlo.

L’audizione ha influenzato registi americani come Eli Roth. Roth ha affermato che Audition lo ha influenzato nel realizzare il suo film Hostel (2005), con Takashi Miike che ha persino realizzato un cameo come cliente soddisfatto dei rapitori che hanno permesso ai clienti di torturare le loro vittime.

Gli elementi horror del film dovevano essere un colpo di scena, poiché non si verificano realmente fino al terzo atto del film. Fino ad allora, uno spettatore ignaro crederebbe di guardare un dramma romantico. Nonostante ciò, il marketing e persino i poster rivelano completamente che si tratta di un film dell’orrore, il che ha portato gli spettatori che guardano il film ad aspettarsi che l’horror venga confuso dall’impostazione del dramma romantico.

Il finale ambiguo sembra suggerire che Aoyama (Ryo Ishibashi) abbia visioni paranoiche di come Asami (Eihi Shiina) si vendicherà di lui, o stia avendo dei flashback durante il suo tormento a momenti precedenti, che alla fine ricorda correttamente. Il regista Takashi Miike ha negato che le scene di tortura finali siano incubi paranoici inventati da Aoyama.

La morte del cane di Aoyama è molto più esplicita nel romanzo che nel film, dove il pubblico vede semplicemente il suo cadavere. Asami taglia le zampe del cane davanti ad Aoyama mentre guaisce per il dolore, quindi Asami decapita il cane usando lo stesso filo. Questa morte è stata attenuata perché troppo orribile.

I dettagli della storia passata di Asami e dell’infanzia travagliata erano più descrittivi nel romanzo di quanto non fossero nel film, il che ha lasciato la sua storia passata relativamente vaga, con i dettagli solo impliciti. Asami da bambina è stata abusata ripetutamente da suo padre, che era storpio e non aveva i piedi. Soffre di disturbo da stress post-traumatico a causa dell’abuso. Da adulta, qualsiasi uomo che le facesse del male, la tradisse o le mentisse, ai suoi occhi sarebbe stato cattivo quanto suo padre. Punirli tagliando loro i piedi era perché sentiva che anche loro meritavano di assomigliare a lui, paralizzandoli. Il suo modus operandi era tagliare i piedi e poi lasciarli, e raramente uccideva le sue vittime. Ciò però ha provocato un inevitabile buco nella trama, poiché sarebbe stata in qualche modo in grado di eludere la polizia anche se le sue vittime sono quasi sempre sopravvissute alle sue aggressioni e torture.

Il finale del romanzo è molto diverso da quello che si vede nel film. Nel romanzo, dopo che Asami ha tagliato uno dei piedi di Aoyama, l’energia elettrice si interrompe. Mentre si dirige in cucina per ripristinare la corrente, Aoyama coglie l’occasione per zoppicare fino in cima alle scale. Asami ride e dice ”Ok, allora ti taglio i piedi di sopra”. Quando raggiunge la cima delle scale, Aoyama lo prende a calci con il piede mozzato e lei si rompe il braccio cadendo. Il figlio di Aoyama arriva poco dopo. Nonostante il suo infortunio, Asami lo insegue maniacalmente per casa, gridando “Bugiardo bugiardo bugiardo”, in riferimento ad Aoyama. Non le aveva mai detto di avere un figlio fino a quando non hanno fatto sesso. Il figlio di Aoyama è quindi costretto ad ucciderla brutalmente facendola a pezzi con un’ascia, per salvare la vita di suo padre. Il romanzo si conclude con lui che chiama un’ambulanza e chiede ad Aoyama cosa è successo, con Aoyama che risponde semplicemente: ”Niente davvero”.

L’uomo prigioniero in un sacco non esisteva nel romanzo ed è stato creato esclusivamente per il film. La precedente vittima di Asami prima di Aoyama ha invece subito un attacco di cuore mentre Asami gli stava tagliando i piedi, ed è morto sul colpo.

Nel romanzo Asami ha mietuto un’altra vittima, un adolescente, prima di incontrare Aoyama. Il ragazzo viene portato da sua madre al ristorante dove sia Aoyama che Asami avevano un appuntamento. Non appena il ragazzo vede Asami, in preda al panico chiede a sua madre in preda di portarlo via. Questo personaggio è stato tagliato dal film, poiché avrebbe attenuato lo shock di Asami che taglia i piedi di Aoyama, dal momento che lo stato paralizzato del giovane prefigurava pesantemente cosa Asami avrebbe fatto in seguito.

Le musiche originali del film sono del compositore Koji Endo (The Call – Non rispondere, Zebraman, 13 assassini, Il canone del male, I cacciatori di tesori – La leggenda perduta, La battaglia dei demoni, L’immortale).

Takashi Miike – Note biografiche

Takashi Miike è nato nel 1960. Si è formato come assistente di Shohei Imamura su Ze-Gen, il signore dei bordelli (1987) e Black Rain (1989). Come Kiyoshi Kurosawa, le sue prime opere appartengono al V-cinema, direttamente distribuito in Video club. Nei film di yakuza Dead or Alive (1999), Ichi The Killer (2001), o Gozu (2003), Miike non si tira indietro di fronte al gore, alle situazioni assurde e alle sequenze erotiche senza tabù. Non rientra in un registro preciso e può anche spaziare dalla commedia nera come Visitor Q (2001), ispirata al Teorema di Pasolini, al film drammatico ricco di poesia con The Bird People in China (1998), girare Zebraman (2004), una commedia stravagante su un supereroe o The Great Yokai War (2005), un film per bambini. Negli anni 2010, Miike ha rivisitato il genere del chan-bara (film di spada) con 13 assassini (2010) e Hara-Kiri – Death of a Samurai (2011), selezionato al Festival di Cannes, remake in 3D dal classico di Masaki Kobayashi. Superbamente realizzati, questi film di samurai riscoprono la ferocia e l‘eleganza dei loro predecessori. Il suo ultimo capolavoro è L’immortale (2017) il cui eroe, un guerriero immortale, deve uccidere un migliaio di uomini corrotti per espiare i suoi crimini passati e conoscere il riposo. Forse Takashi Miike stesso deve dirigere un migliaio di film per essere finalmente placato.

Eihi Shiina (Asami Yamazaki) – Note biografiche

Eihi Shiina (nata nel 1976) nasce come modella. Audition è il suo primo ruolo importante seguito da Eureka (2000) di Shinji Aoyama. Pur affermata, ha scelto sempre ruoli molto indipendenti, non preferendo quelli principali nei film tradizionali, ma unendosi alla troupe dello stravagante regista horror Yoshihiro Nishimura. Ha interpretato il ruolo principale nel film cult Tokyo Gore Police (2008) dove ha combattuto con una spada contro i mutanti. Sotto l‘egida guida di Nishimura è anche presente in Vampire Girl vs. Frankenstein Girl (2009). Ha avuto un ruolo secondario in Outrage Coda (2017) di Takeshi Kitano.

Il romanzo originale

“Audition” è l’adattamento di un romanzo di Ryu Murakami, reso famoso da Coin Locker Babies (1980) che ha fatto molto per la scoperta della nuova letteratura giapponese. Non va comunque confuso con l’altro Murakami, Haruki, la cui immaginazione è molto meno eccitata. Altre pubblicazioni disponibili di Murakami Blu quasi trasparente (1993), 69 Sixty-Nine (2019), Tokyo decadence (2004), Piercing (2021), Tokyo soup (2006).

La sinossi ufficiale del romanzo: In questa storia gloriosamente esagerata, Aoyama, un vedovo che vive da solo con suo figlio da quando sua moglie è morta sette anni prima, decide finalmente che è ora di risposarsi. Dato che Aoyama è un po’ arrugginito quando si tratta di appuntamenti, un amico regista propone che, per attirare la moglie perfetta, facciano un casting per un film che non intendono produrre. Mentre i curricula si accumulano, solo uno dei candidati attira l’attenzione di Aoyama: Yamasaki Asami, una giovane e sorprendente ex ballerina con un passato misterioso. Accecato dalla sua istantanea e totale infatuazione, Aoyama arriva troppo tardi a scoprire che lei è ben lontana dalla giovane donna innocente che lui immagina che sia. La conclusione frenetica e thriller del romanzo non risparmia il lettore mentre Yamasaki si toglie la maschera angelica e rivela cosa c’è al di sotto.

Il romanzo “Audition” è disponibile in edizione inglese su Amazon.

Audition – Foto e poster