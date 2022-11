Autumn Beat: la colonna sonora del film di Amazon Prime Video

È disponibile la colonna sonora originale di Autumn Beat, il film Original italiano Prime Video che vede il debutto alla regia dello scrittore, autore e sceneggiatore Antonio Dikele Distefano. Tra i brani inclusi nella colonna sonora anche quelli di Gué, Sfera Ebbasta e Ernia.

TRACK LISTINGS:

1. Autumn [feat. Moris Ensemble Choir] – Abby 6ix & 2nd Roof feat. Moris Ensemble Choir

2. Ciao Proprio [feat. Marracash] – Club Dogo feat. Marracash

4. For A Brighter Day – Federico Albanese

5. Forte – Abby 6ix & 2nd Roof

6. Ultimi Giorni – Guè

7. Autum – Abby 6ix & 2nd Roof

8. Noi Part 1 – Federico Albanese

9. La Luce Ci Puoi Arrivare – Rapstar

10. Fragile – Federico Albanese

11. Clubhouse – 2nd Roof

12. Ife and Tito – Federico Albanese

13. Gioventù bruciata – Moris Ensemble Choir

14. Only The Fall Is Left – Federico Albanese

15. June Waltz – Federico Albanese

16. Superclassico – Ernia

17. Autumn Beat Interludio – Junior K

18. BRNBQ – Sfera Ebbasta

19. Ambition – Abby 6ix & 2nd Roof

20. Autumn Theme – Federico Albanese

La colonna sonora di “Autumn Beat” è disponibile QUI.

“Autumn Beat”, scritto da Antonio Dikele e Massimo Vavassori, è un profondo e commovente ritratto della seconda generazione di neri italiani, già disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Il film è un racconto di formazione che segue la storia di Tito e Paco, due fratelli cresciuti a Milano con lo stesso sogno: sfondare nel mondo del rap e farsi sentire attraverso la musica. Paco è un performer nato e Tito sa scrivere come nessun altro, sembrano destinati al successo ma l’ambizione, la vita e l’amore per la stessa donna metteranno alla prova il loro legame, in un’emozionante storia lunga tre decenni. Il film è interpretato da Hamed Seydou, Abby 6ix, Geneme Tonini, Juliet Joseph, Dylan Magon, Mohamed Diallo, Marco Renna, Mamy Seny Gueye, Francesco Danquah e Mafoku Michelle Cloe Kengne, con la partecipazione straordinaria di Gué e la presenza di alcuni tra i nomi più interessanti della scena rap italiana.

“Autumn Beat” è co-prodotto in Italia da Marco Cohen, Daniel Campos Pavoncelli, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito per Indiana Production e da Amazon Studios. Prime Video ha inoltre siglato con Dikele un Creative Overall Deal, un accordo di collaborazione i cui step di realizzazione saranno svelati prossimamente.

(Crediti foto: ©️Prime Video & Amazon Studios)