My Spy La Città Eterna: trailer italiano della commedia d’azione con Dave Bautista (su Prime Video dal 18 luglio)

My Spy La Città Eterna riunisce Dave Bautista e Chloe Coleman con il regista Peter Segal per una commedia d’azione per famiglie ambientata in Europa.

Amazon Prime Video ha reso disponibile un trailer italiano di My Spy La Città Eterna aka My Spy 2. Si tratta del sequel della divertente commedia d’azione per famiglie My Spy che contrapponeva JJ un agente della CIA interpretato dal roccioso Dave Bautista in balia di Sophie (Chloe Colman), una ragazzina sin troppo determinata che lo costringe ad insegnarle alcuni segreti da spia. My Spy La Città Eterna ritrova l’improbabile duo in trasferta in Europa con il personaggio di Bautista checerca di sventare un complotto terroristico.

My Spy La Città Eterna – Trama e cast

L’attesissimo sequel della commedia d’azione del 2020, “My Spy La Città Eterna” riunisce un amato cast guidato da Dave Bautista e Chloe Coleman in una godibile avventura per famiglie ambientata in alcune delle destinazioni più leggendarie d’Europa. Quando il coro del liceo di Sophie (Coleman) viene selezionato per un tour italiano che culmina con un’esibizione per il Papa a Città del Vaticano, JJ (Bautista) vede questa come un’opportunità per legare con la sua nuova figliastra, quindi si offre volontario per aiutare ad accompagnare il gruppo attraverso i canali veneziani, attraverso i famosi ponti di Firenze e nei siti più storici di Roma.

Il cast include anche Kristen Schaal, Ken Jeong, Anna Faris, Flula Borg, Taeho K, Billy Barratt, Craig Robinson, Tamer Burjaq, Paul du Toit, Kyra Janse van Rensburg, Peter Butler, Arin Gonçalves, Nicola Correia-Damude.

My Spy La Città Eterna – Il trailer ufficiale in italiano

Peter Segal che ha diretto il primo film torna dietro la macchina da presa per questo sequel, il regista specialista in commedie d’azione ha diretto Eddie Murphy in La famiglia del professore matto, Robert De Niro e Sylvester Stallone in L’ultimo Match, Steve Carell, Anne Hathaway e Dwayne Johnson Agente Smart – Casino totale e Adam Sandler in tre film: nel remake L’altra sporca ultima meta, con Jack Nicholson in Terapia d’urto e con Drew Barrymore nel delizioso 50 volte il primo bacio.

Peter Segal è un pluripremiato regista cinematografico e televisivo i cui film a oggi hanno incassato oltre 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo. Segal ha esordito come regista nel 1994 con Una pallottola spuntata 33 1/3: L’insulto finale, con Leslie Nielsen, e ha poi diretto il compianto Chris Farley in uno dei suoi film più memorabili, Tommy Boy. Fra gli altri lavori di Segal ricordiamo Fuga dalla Casa Bianca, apprezzato dalla critica e interpretato dalle leggende del grande schermo Jack Lemmon, James Garner e Lauren Bacall. Segal, nato a New York e laureatosi alla University of Southern California, ha cominciato la sua carriera come sceneggiatore e regista televisivo, conquistando otto Emmy a Los Angeles, il Cable ACE Award come Miglior regista, due National Association of Broadcasters’ Service to Children Award e il Teen Choice Award per la Miglior commedia estiva con “Agente Smart – Casino totale”.