Netflix ha reso disponibile un nuovo trailer per il film d’azione post-apocalittico con zombie intitolato Badland Hunters (Hwang-ya). Il film di produzione coreana vede una Seoul trasformata in una desolata landa post-apocalittica e un uomo che si imbarca in una missione per salvare un amico adolescente rapito da uno scienziato pazzo che sta conducendo esperimenti sugli esseri umani.

La storia si svolge dopo che un terremoto ha trasformato Seoul in desolata landa post-apocalittica. Don Lee assume il ruolo di Nam-san, un implacabile cacciatore delle terre desolate. In Badland Hunters, gli spettatori verranno trasportati in un paesaggio desolato ma affascinante, dove la sopravvivenza è un lusso e le alleanze sono instabili quanto il mondo in rovina in cui vivono. Le immagini del film mostreranno un mondo fatto a pezzi, con vaste desolazioni e la cruda brutalità della natura.

Oltre al veterano Ma Dong-seok alias Don Lee, visto in Marvel Eternals nei panni di Gilgamesh, l’attore torna al genere zombie dopo l’acclamato Train to Busan, nel cast figurano anche Lee Hee Jun, Lee Joon-young e Choi ji-wan.

Il film è diretto da Heo Myeong-haeng, un coordinatore degli stunt che fa il suo doppio debutto alla regia, sia con questo film che con The Roundup: Punishment (ancora in fase di completamento). I crediti di Myeong-haeng includono Oldboy (attore), Arahan – Potere assoluto (attore), Mongol (controfigura), Il buono, il matto, il cattivo (coordinatore sequenze con arti marziali).

La sceneggiatura del film è di Kim Bo-tong, creatore della serie tv “D.P.” e Kwak Jae-min (Amanza).

Ma Dong-seok noto anche come Don Lee, è un attore sudcoreano-americano. Con la sua interpretazione in Train to Busan e i successivi ruoli da protagonista, è diventato uno degli attori di maggior successo della Corea del Sud.

E’ diventato famoso per i suoi ruoli secondari nei film The Neighbor, Nameless Gangster: Rules of the Time e The Unjust. Ha poi interpretato ruoli da protagonista in Norigae, Murderer e One on One. Il ruolo di Ma nel film sugli zombie “Train to Busan” lo ha portato alla popolarità internazionale.

I suoi successivi ruoli da protagonista nei film Derailed, The Bros, The Outlaws, Unstoppable, Champion, Il gangster, il poliziotto, il diavolo, The Bad Guys: Reign of Chaos e The Roundup insieme a ruoli secondari in Along with the Gods: The Last 49 Days e Ashfall – The Final Countdown hanno incontrato successi di critica e commerciali che lo hanno portato a diventare la star più bancabile del cinema coreano.

Nel 2019, si è unito al cast del film Eternals dell’MCU nei panni di Gilgamesh, ruolo che ha segnato il suo debutto a Hollywood. Il suo thriller d’azione “The Roundup”, uscito nel 2022, sequel del suo film del 2017 “The Outlaws”, non solo ha ottenuto recensioni unanimemente positive, ma è anche diventato il film con il maggior incasso del 2022, superando 12 milioni di spettatori per la prima volta dal 2019 e il terzo maggior incasso di tutti i tempi in Corea del Sud.

Sotto il suo nome occidentalizzato, Don Lee, e prima di dedicarsi alla recitazione, era l’allenatore personale dei lottatori MMA Mark Coleman e Kevin Randleman. Con la sua società di produzione Team Gorilla è attualmente coinvolto nella pianificazione e nella scrittura di sceneggiature. E’ anche un armwrestler amatoriale (braccio di ferro) dal 2008 e nel 2018 è diventato presidente della Korea Armwrestling Federation.