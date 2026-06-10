Ballando con le Stelle, Milly mira al colpaccio: vuole la star internazionale tra i concorrenti

La nuova stagione di Ballando con le Stelle non ha ancora svelato il cast ufficiale, eppure il programma di Rai 1 è già al centro delle conversazioni.A tenere banco non sono soltanto i possibili concorrenti, ma soprattutto il futuro della giuria dopo l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli, destinata a lasciare un vuoto importante nel

La nuova stagione di Ballando con le Stelle non ha ancora svelato il cast ufficiale, eppure il programma di Rai 1 è già al centro delle conversazioni.

A tenere banco non sono soltanto i possibili concorrenti, ma soprattutto il futuro della giuria dopo l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli, destinata a lasciare un vuoto importante nel meccanismo del talent di Milly Carlucci. E proprio in questo scenario torna a farsi largo un nome che da mesi alimenta indiscrezioni e aspettative: Barbara D’Urso.

Negli ultimi giorni l’ex volto storico di Mediaset ha attirato l’attenzione dei fan con alcuni contenuti pubblicati sui social. Nulla di esplicito, ma abbastanza per accendere la fantasia del pubblico. In particolare, un video realizzato insieme al ballerino Pasquale La Rocca, uno dei professionisti più amati del programma, è stato interpretato da molti come un possibile messaggio indirizzato proprio alla produzione di Ballando.

La sfida più delicata per Milly Carlucci

Durante il filmato, il dialogo ruota attorno alla lettera “B” impressa su una tazza. Una sequenza apparentemente innocua che però si trasforma rapidamente in un gioco di riferimenti: “B come Ballo”, “B come Barbara”. Frasi leggere, ma sufficienti per far ripartire il tam tam delle ipotesi sui social e tra gli addetti ai lavori.

La questione della giuria resta uno dei nodi principali della prossima edizione. L’addio di Selvaggia Lucarelli obbliga infatti la produzione a una riflessione importante. Nelle scorse settimane si era parlato addirittura di una rivoluzione completa del tavolo dei giudici, ma le indiscrezioni più recenti raccontano uno scenario meno drastico, con la possibilità di intervenire soltanto sulla casella rimasta scoperta.

Barbara D’Urso, da questo punto di vista, rappresenterebbe un profilo perfetto per garantire visibilità, esperienza televisiva e una buona dose di imprevedibilità. La conduttrice conosce bene il linguaggio dello spettacolo e ha già dimostrato di sapersi muovere all’interno dell’universo di Ballando, dove nel 2025 aveva conquistato il podio come concorrente insieme a Pasquale La Rocca.

Milly Carlucci, però, continua a mantenere la linea della prudenza. Intervenendo pubblicamente nelle ultime settimane, ha spiegato che al momento la priorità è la costruzione del cast e che ogni discorso relativo alla giuria verrà affrontato più avanti. Una posizione che non conferma né smentisce le indiscrezioni, lasciando di fatto aperta ogni possibilità.

Parallelamente al rebus giuria, Milly Carlucci continua a inseguire un obiettivo che coltiva da tempo: portare Chiara Ferragni sulla pista da ballo più famosa della televisione italiana. La conduttrice non ha mai nascosto di aver tentato più volte di convincere l’imprenditrice digitale a partecipare al programma. Anche negli ultimi mesi ci sarebbero stati nuovi contatti, senza però arrivare a un accordo.

Ferragni sarebbe concentrata su altri progetti professionali e televisivi, motivo per cui il suo approdo nello show resta, almeno per ora, un desiderio non realizzato. Ma chi conosce Milly Carlucci sa bene che raramente rinuncia ai suoi obiettivi al primo tentativo.

Nel frattempo, il conto alla rovescia verso la nuova edizione continua. Le certezze sono poche, i rumors tantissimi. E tra una lettera “B” comparsa sui social e una poltrona ancora vacante, il nome di Barbara D’Urso continua a rimanere al centro della scena. Forse è soltanto un gioco. Oppure il primo indizio di una trattativa destinata a infiammare l’autunno televisivo.