Barb And Star Go To Vista Del Mar: trailer della commedia con Kristen Wiig e Annie Mumolo

Lionsgate ha reso disponibili un trailer ufficiale e una locandina per la commedia Barb and Star Go to Vista Del Mar, con protagoniste Kristen Wiig e Annie Mumolo che sono anche co-autrici della sceneggiatura. La trama segue le migliori amiche Barb e Star, che lasciano per la prima volta la loro piccola città del Midwest per andare in vacanza a Vista Del Mar, in Florida, dove presto si ritrovano invischiate in un complotto che potrebbe renderle delle eroine.

La trama ufficiale:

Fai un viaggio ed esci dal tuo guscio con Barb e Star. Dalle ragazze che ti hanno portato le amiche della sposa (co-protagoniste e co-sceneggiatrici Kristen Wiig e Annie Mumolo) arriva Barb e Star Go a Vista Del Mar. Le amiche di una vita Barb e Star si imbarcano nell’avventura di una vita quando decidono di lasciare il loro piccolo Città del Midwest per la prima volta…in assoluto. Romanticismo, amicizia e la trama malvagia di un cattivo.

Il cast include anche Jamie Dornan, Damon Wayans Jr., Michael Hitchcock, Kwame Patterson, Reyn Doi, Wendi McLendon-Covey, Vanessa Bayer, Fortune Feimster, Rose Abdoo, Phyllis Smith, Mark Jonathan Davis, Karen Maruyama, Jayde Martinez e Hank Rogerson.

“Barb and Star Go to Vista Del Mar” è diretto dal regista americano Josh Greenbaum al suo primo lungometraggio di fiction dopo aver diretto documentari (Parola di allenatore, Behind the Mask), cortometraggi (Kristen Wiig’s Global Warming Solution) ed episodi di serie tv (New Girl, Vicini del terzo tipo).

Vedremo Kristen Wiig nei panni di Barbara Minerva aka Cheetah in Wonder Woman 1984 ed è nel cast del film per famiglie Un bambino chiamato Natale e reciterà in Toni Erdmann, remake americano del film tedesco Vi Presento Toni Erdmann (2016) su un padre che crea un alter ego per se stesso nel tentativo di connettersi con una figlia agli antipodi.

Il film doveva inizialmente uscire nei cinema americani nell’estate del 2020, ma è stato rinviato e ora Lionsgate distribuirà “”Barb and Star Go to Vista Del Mar” negli Stati Uniti direttamente in PVOD per il noleggio a partire dal 12 febbraio.