Bardolino Film Festival, a giugno la prima edizione

Nella cornice di una delle zone più suggestive del Nord Italia, sul Lago di Garda, nasce e si sviluppa la prima edizione del Bardolino Film Festival, che si terrà dal 16 al 20 giugno 2021. La direzione artistica è affidata a Franco Dassisti, il quale, insieme a Boris Sollazzo, curerà la programmazione, sulla scorta di un leitmotiv preciso, che quasi s’impone, ossia “Re-Start – Ri-Partenza”. Come si apprende dal comunicato ufficiale «attraverso i film e gli incontri si parlerà della voglia di ricominciare, di superare il passato, di cambiare vita, in particolare in un momento come questo, segnato dalla pandemia che ha sconvolto il mondo».

Due i concorsi internazionali, il primo rivolto a documentari della durata massima di 120 minuti, mentre il secondo si focalizza sui cortometraggi il cui tetto di durata non supera i 25 minuti; al vincitore della prima categoria andranno mille euro, mentre al miglior corto verranno assegnati cinquecento euro. I bandi resteranno aperti fino al 30 aprile, scadenza ultima per presentare il proprio lavoro.

Vi è in più il Premio Preonda, il più rappresentativo, che verrà assegnato ai grandi ospiti del festival e al vincitore del premio del pubblico per i lungometraggi. Sempre dal comunicato: «La Preonda è un’antichissima tavola di pietra rosa proprio dirimpetto al lago, levigata dal tempo, la cui affascinante storia si intreccia con quella di Bardolino: dal 1200 è stato improvvisato tribunale per accese discussioni sui temi della città, così come bancarella per la vendita del pesce quando la pesca era l’unica risorsa del paese».

Due invece gli epicentri della manifestazione. Da un lato il Lido Mirabello di Bardolino, «strepitosa venue a bordo lago, con un prato che guarda verso le acque del Benaco. Lì sorgerà il grande schermo sul quale saranno proiettate, en plein air, le migliori novità cinematografiche del 2021, che potranno essere premiate dal pubblico». Documentari e cortometraggi verranno invece proiettati al cinema Corallo di Bardolino, rinnovato per l’occasione dall’Amministrazione Comunale.