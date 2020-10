Batman: Death in the Family – video con la sequenza di apertura del nuovo corto animato DC

Warner Bros. Home Entertainment ha pubblicato un nuovo video con un’anteprima del corto animato interattivo Batman: Death in the Family. Il video include la sequenza di apertura del corto basato sul popolare fumetto “Una morte in famiglia” pubblicato dalla DC Comics nel 1989, scritto da Jim Starlin e disegnato da Jim Aparo.

La trama ufficiale:

Addestrato come pupillo di Batman, Jason Todd porta un implacabile senso di giustizia nei panni di Robin, che punta a far cadere il Joker. Ma Batman può salvare Robin da un destino peggiore della morte? Tragedia, vendetta e redenzione ti aspettano in questo rivoluzionario film DC! Chi vivrà? Chi morirà? Chi veglierà su Gotham? Include anche 4 cortometraggi DC Showcase aggiuntivi: Adam Strange, Sgt. Rock, The Phantom Stranger e Death.

Il corto fungerà da prequel di Batman: Under the Red Hood del 2010 con le voci di Bruce Greenwood nei panni di Batman, Vincent Martella nei panni di Jason Todd, John DiMaggio nei panni di Joker, Zehra Fazal (Young Justice) nei panni di Talia al Ghul e Gary Cole (Veep) sia nel ruolo di Due Facce che nel ruolo del Commissario Gordon.

Gli spettatori avranno la possibilità di decidere come si svolgerà la storia per il Crociato Incappucciato e Robin con i molteplici percorsi ramificati tra cui scegliere. La prte interattiva del corto permetterà ai fan di scegliere se Batman riuscirà o meno a salvare Jason Todd dalla morte per mano di Joker, sulla scia dell’escamotage ideato da DC Comics quando uscì il fumetto originale; all’epoca per testare la popolarità di Jason Todd venne lanciato un sondaggio telefonico tra i lettori che potevano votare o meno per la morte di Robin e il sondaggio decretò la tragica uscita di scena di Jason Todd, poi resuscitato e reso pazzo dalla Pozza di Lazzaro di Ra’s al Ghul che lo trasformerà nel crudele criminale Cappuccio Rosso.

Batman: Death in the Family prodotto, diretto e scritto da Brandon Vietti arriverà negli Stati Uniti direttamente in Blu-ray e Digital il 13 ottobre 2020.