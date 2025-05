Beautiful, puntate americane: Ridge scopre che Eric non sta bene, la decisione inaspettata

Le anticipazioni americane di Beautiful non sono prive di colpi di scena: Ridge scopre che Eric non sta bene. Ecco cosa decide di fare

Beautiful, le anticipazioni delle puntate americane della longeva soap opera non sono prive di colpi di scena. Al centro dell’attenzione del pubblico ci sono Eric e Ridge, protagonisti ancora una volta di una vicenda controversa. Alla Forrester Creation si vivono momenti concitanti a causa della sfilata dove la collezione di Ridge e quella di Eric si sfidano all’ultimo abito, le varie creazioni sono entrambe bellissime e denotano due diversi talenti. Katie annuncia l’evento senza rivelare a chi appartengono gli abiti, creando in tal modo una maggiore aspettativa nei presenti.

Padre e figlio si incontrano dietro le quinte e non mancano di esaltare il proprio lavoro. Eric avverte Ridge che la sua vittoria non è poi così scontata. Donna è entusiasta del lavoro del marito e anche Katie si complimenta con il Forrester. Tuttavia Eric appare debole e ha una continua tosse, stato che viene notato da Brooke. La Logan chiede così informazioni alle sorelle sulla salute di Eric, ma quest’ultime sdrammatizzano la situazione. Tuttavia Brooke è convinta che le nascondono qualcosa e che Eric non sta bene.

Eric jr non riesce a non pensare al nonno: è consapevole che è ammalato ed è molto preoccupato per lui. Al suo fianco a consolarlo c’è Luna che grazie alla vicinanza con il giovane Forrester conoscerà persone prestigiose che si complimentano con lei per il suo lavoro. Anche Zende non potrà fare a meno di notare quanto si è impegnata affinché tutto andasse per il meglio. Alla fine della sfilate gli ospiti vengono invitati a fare i loro acquisti e solo dopo aver scelto l’abito preferito sapranno chi lo ha realizzato.

Ridge media un incidente diplomatico

Gli spoiler statunitensi rivelano anche che Ridge si troverà a gestire un incidente diplomatico. Lo stilista dovrà infatti mediare la lite tra Esther Valentine e la contessa Von Frankfurt per un abito: entrambe due clienti affezionate della Forrester Creation. La scelta dello stesso vestito porta le due signore a litigare in modo vivace: Forrester attenzionato dalla discussione interviene e assegna l’abito a Valentine suscitando le ire della contessa.

La Von Frankfurt minaccia di non voler più lavorare con la Forrester Creations, non farà più affari con l’azienda visto che Ridge non ha manifestato un’attenzione nei suoi confronti. Intanto Steffy torna a Los Angeles e comunica a Finn di voler salvare la sua famiglia e il matrimonio.

La scelta di Ridge dopo aver scoperto la malattia del padre

Brooke nota che il figlio è agitato e inquieto e gli chiede cosa lo preoccupa. Il giovane ormai provato confessa alla madre che Eric sta male e a causa dell’ischemie transitorie non ha più di 6 mesi di vita. Anche Ridge capisce che il padre sta per morire e quando Carter gli comunica che è lui il vincitore della gara, preferisce rinunciare alla gloria e rivela al padre che ha vinto lui.

Una notizia che rende felice lo stilista, per lui la competizione era importante, gli serviva per credere ancora in se stesso e nel suo talento. Per Ridge non è un momento facile, anche se è felice di aver dato al genitore l’occasione di essere ancora una volta leader nell’azienda dove avrà sempre un ruolo di prestigio.