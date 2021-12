Il 23 dicembre arriva in esclusiva su Amazon Prime il biopic Being the Ricardos, l’ultimo film scritto e diretto da Aaron Sorkin (Il processo ai Chicago 7). Ispirato ai protagonisti della sitcom “Lucy ed io” (I Love Lucy), il film segue Lucy e Desi (Lucille Ball e Desi Arnaz) interpretati da Nicole Kidman e Javier Bardem mentre affrontano una crisi che potrebbe porre fine alle loro carriere e al loro matrimonio.

Trama e cast

La trama ufficiale: Prodotto da Amazon Studios e diretto da Aaron Sorkin, creatore della serie tv West Wing – Tutti gli uomini del Presidente e premio Oscar alla migliore sceneggiatura non originale per The Social Network, “Being the Ricardos” di Sorkin documenterà una settimana di produzione di “Lucy ed io”, dalle prove del lunedì alla registrazione dal vico con il pubblico in studio del venerdì. Nel frattempo una catastrofe colpisce Ball e Arnaz, con il potenziale per porre fine sia alla carriera che al matrimonio. Il film si immergerà nella famosa relazione caotica della coppia, in contrasto con i personaggi spensierati che hanno portato in vita sullo schermo.

Il cast di “Being The Ricardos” include anche J.K. Simmons e Nina Arianda nei panni di William Frawley e Vivian Vance, co-protagonisti di “Lucy ed io”, Tony Hale è Jess Oppenheimer, produttore esecutivo e scrittore capo della sitcom mentre Alia Shawkat e Jake Lacy vestiranno i panni di Madelyn Pugh e Bob Carroll Jr., che hanno collaborato alla sceneggiatura della popolare serie. Il cast è completato dal Clark Gregg della serie tv Agents of S.H.I.E.L.D., Nelson Franklin, John Rubinstein, Linda Lavin, Robert Pine e Christopher Denham.

Curiosità

Nicole Kidman ha accettato il ruolo di Lucille Ball con il beneplacito di Lucie Arnaz e Desi Arnaz Jr., i figli di Lucille Ball e Desi Arnaz che sono a bordo del film come produttori esecutivi.

Lucille Ball è nota ai più come produttrice e protagonista della popolare sitcom “Lucy ed io” che debutta sulla CBS nel 1951 e va in onda per sei stagioni. La stravagante commedia segue la vita di Lucy a New York sposata con il leader della band Desi Arnaz Orchestra. Mentre Desi cerca il successo, Lucy riesce sempre a intraprendere qualche stravagante avventura che porta inesorabilmente guai. La serie è stata ispirata dal vero matrimonio di Lucy e Desi, la prima scomparsa nel 1989 all’età di 77 anni, mentre Arnaz tre anni prima, nel 1986 all’età di 69 anni.

Dopo aver visto il film, Lucie Arnaz ha pubblicato un video sul suo canale YouTube il 17 ottobre 2021, in cui ha definito il film “incredibile”. Si è complimentata con Aaron Sorkin per aver realizzato un film fantastico che ha davvero catturato il periodo di tempo e ha avuto un casting meraviglioso. Ha anche detto che Nicole Kidman “è diventata l’anima di mia madre”. Ha anche detto che Javier Bardem non assomigliava a suo padre ma “ha tutto quello che aveva papà. Ha il suo spirito, il suo fascino, le sue fossette, la sua musicalità”.

Nel gennaio 2021 è stato riferito che Cate Blanchett si era ritirata ed era stata sostituita da Nicole Kidman. Entrambe le attrici sono australiane e Blanchett aveva fornito una voce fuori campo, su suggerimento di Kidman, per il film Eyes Wide Shut (1999).

Alla domanda su questo progetto, l’attrice australiana Cate Blanchett ha dichiarato di essere sempre stata ossessionata da Lucille Ball. “Entri in un set cinematografico in America e i bagni maschili e femminili su un set cinematografico si chiamano Desi e Lucy”, ha detto. “Tale è la sua influenza.” Ha aggiunto che il film è un “work in progress” di cui è molto entusiasta.

Aaron Sorkin originariamente voleva un attore brasiliano sconosciuto nel ruolo di Desi Arnaz, ma un consulente di casting ha detto che sarebbe stato sbagliato perché pensava che i brasiliani non fossero latini perché parlano portoghese e non spagnolo. Si dice che l’attore considerato fosse il candidato al Golden Globe Wagner Moura.

“Being The Ricardos” riunisce Alia Shawkat e Tony Hale della serie tv comica Arrested Development.

L’attrice di Will & Grace Debra Messing ha ottenuto un grande sostegno da parte dei fan che desideravano che fosse scelta per il ruolo di Lucille Ball dopo essersi travestita per la parte, ma il ruolo alla fine è andato a Kidman

L’attrice teatrale vincitrice di un Tony Nina Arianda interpreta Vivian Vance, che a sua volta era un’esperta attrice teatrale prima di interpretare Ethel Mertz in “Lucy ed io”.

Jake Lacy è apparso nel dramma Carol (2015) con Cate Blanchett. Blanchett doveva interpretare Lucille Ball in questo film, ma è stata sostituita da Nicole Kidman.

La sitcom originale

“Lucy ed io” è una sitcom televisiva americana trasmessa originariamente dalla CBS dal 15 ottobre 1951 al 6 maggio 1957, con un totale di 180 episodi di mezz’ora, suddivisi in sei stagioni. Lo spettacolo era interpretato da Lucille Ball, il suo allora marito nella vita reale, Desi Arnaz, insieme a Vivian Vance e William Frawley. La serie ha seguito la vita di Lucy Ricardo (Ball), una giovane casalinga della classe media che vive a New York e che spesso architettava piani con i suoi migliori amici, Ethel e Fred Mertz (Vance e Frawley), per apparire accanto al marito leader della band, Ricky Ricardo (Arnaz), nella sua discoteca. Durante lo spettacolo, Lucy è raffigurata mentre prova numerosi piani per socializzare e far parte del mondo dello spettacolo. Dopo che la serie terminò nel 1957, una versione modificata continuò per altre tre stagioni, con 13 speciali di un’ora, che andarono in onda dal 1957 al 1960. Era prima conosciuto come The Lucille Ball-Desi Arnaz Show, e più tardi, in repliche, come The Lucy-Desi Comedy Hour. In Italia sono andati in onda solo tredici episodi della sitcom, dal 6 febbraio al 28 maggio 1960, ogni sabato alle 22.15 sul Programma Nazionale della Rai.

“Lucy ed io” è diventato lo spettacolo più visto negli Stati Uniti in quattro delle sue sei stagioni, ed è stato il primo a terminare la sua corsa in cima alle classifiche Nielsen. A partire dal 2011 gli episodi della serie sono stati trasmessi in decine di lingue in tutto il mondo e rimangono tuttora popolari con un pubblico americano di 40 milioni ogni anno. Una versione a colori del suo episodio di Natale ha attirato più di otto milioni di telespettatori quando la CBS lo ha mandato in onda in prima serata nel 2013, 62 anni dopo la prima della serie. Da allora la CBS ha mandato in onda da due a tre episodi a colori ogni anno, una volta a Natale e un’altra in primavera. La serie, primo programma televisivo con sceneggiatura ad essere girato su pellicola 35mm dal direttore della fotografia Karl Freund e recitato dal vivo davanti a un pubblico in studio, ha vinto cinque Emmy Awards e ha ricevuto numerose nomination e riconoscimenti. È stato il primo spettacolo a presentare un cast corale. In quanto tale, è spesso considerata una delle sitcom più grandi e influenti della storia. Nel 2012, è stato votato come “Miglior programma televisivo di tutti i tempi” in un sondaggio condotto dalla rivista ABC News and People. La serie con il suo nome originale in inglese appare come prima voce nel taccuino di Steve Rogers nel film Captain America – The Winter Soldier, come sitcom da vedere e da recuperare.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore britannico Daniel Pemberton (Steve Jobs, Tutti i soldi del mondo, Spider-Man: Un nuovo universo, Enola Holmes). “Being The Ricardos” è la terza collaborazione di Pemberton con il regista Aaron Sorkis dopo Molly’s Game (2017) e Il processo ai Chicago 7 (2020).

