Belle: primo teaser trailer del nuovo film anime di Mamoru Hosoda

Disponibile un primo teaser trailer dì un nuovo film anime intitolato Belle e realizzato dall’acclamato e pluripremiato regista e animatore giapponese Mamoru Hosoda. Il titolo completo del film è Belle: The Princess of Dragons and Freckles ed è attualmente programmato per uscire in Giappone a giugno.

“Belle” parla di un’adolescente che vive tra il Giappone moderno e un mondo virtuale chiamato “U”. La storia la segue mentre incontra una nuova amica e s’imbarca con lei in un’avventura virtuale alla ricerca di se stessa e in cui scoprirà anche l’amore.

La trama ufficiale:

Il personaggio principale della storia è Tin, una liceale di 17 anni che vive con suo padre in una città rurale spopolata di Kochi. Un giorno, Tin, che ha perso sua madre in un incidente quando era bambina e ancora porta una grossa ferita nel cuore, scopre il mondo virtuale “U”, un enorme spazio IN Internet da cinque miliardi di membri online e vi partecipa con un avatar chiamato “Belle”, con cui torna a cantare dopo aver smesso a causa del suo lutto, diventando una cantante di fama mondiale. Durante le sue fughe virtuali Belle incontra una misteriosa creatura molto temuta nel mondo virtuale “U” con la quale stringe amicizia e intraprende un viaggio di avventure e amore, durante il quale entrambe scopriranno chi sono veramente.

I crediti di Mamoru Hosoda includono One Piece – L’isola segreta del barone Omatsuri, La ragazza che saltava nel tempo, il capolavoro Summer Wars, Wolf Children – Ame e Yuki i bambini lupo, The Boy and the Beast e Mirai. Hosoda ha diretto anche lungometraggi basati su serie tv iconiche come Dragon Ball Z, Sailor Moon e Galaxy Express 999. Tutti i lavori passati di Hosoda hanno vinto il Japan Academy Prize, L’oscar giapponese, per il miglior lavoro di animazione con “Mirai” che è stato nominato anche per l’Annie Award e l’Oscar per il miglior film d’animazione.

Prodotto da Studio Chizu che quest’anno celebra il suo 10° anniversario, “Belle: The Princess of Dragons and Freckles” è attualmente previsto in uscita in Giappone il 15 giugno 2021.

Fonte: Vimeo