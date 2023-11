Stasera in tv: “Belli Ciao” con Pio e Amedeo su Canale 5

Belli Ciao, su Canale 5 Pio e Amedeo alla loro seconda incursione sul grande schermo da protagonisti. Il duo comico foggiano torna in un nuova commedia diretta da Gennaro Nunziante, il regista dei film di Checco Zalone e dell’esordio al cinema di Fabio Rovazzi.

Belli Ciao – Cast e personaggi

Pio D’Antini: Pio

Amedeo Grieco: Amedeo

Lorena Cacciatore: Elettra

Rosa Diletta Rossi: Aurora

Nicasio Catanese: Giulio

Giorgio Colangeli: Il Sindaco Enzo Paladino

Gegia: madre di Pio

Pinuccio Sinisi: padre di Pio

Filippa Lagerback : se stessa

Saverio Raimondo: Fumagalli

Belli Ciao – Trama e trailer

Partire o restare? Restare o partire? Pio e Amedeo sono due amici inseparabili, o almeno lo sono stati fino al giorno della maturità, quando scatta anche per loro, inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile? Pio, con l’ambizione della finanza, decide di partire per la Milano da bere, Amedeo – da sempre appassionato di medicina – sceglie invece di restare convinto che anche al Sud si possa progettare un futuro. E anche se non ha mai preso uno stetoscopio in mano e si è ritrovato a vendere articoli sanitari, lavora al fianco del Sindaco per bloccare l’inevitabile fuga dei giovani verso il Nord. Ma per rilanciare l’economia locale servirebbe un grande investimento…e sarà così, per un imprevedibile scherzo del destino, che i due amici si ritroveranno anni dopo, su fronti opposti ma forse con un sogno in comune. Anche se Pio è ormai milanese d’adozione e manager di successo con una vita al top e Amedeo, con implacabile orgoglio meridionale, continua ad impegnarsi perché il suo paese possa offrire un futuro ai giovani. Riusciranno i due amici a dimostrare che il loro non è un paese per vecchi?

Curiosità sul film

Il film è diretto da Gennaro Nunziante che ha diretto i quattro film di Checco Zalone incluso l’esordio Cado dalle nubi e il più recente Quo vado? (2016) e la commedia Il vegetale (2018) esordio sul grande schermo di Fabio Rovazzi.

Gennaro Nunziante dirige “Belli Ciao”da una sua sceneggiatura scritta con Pio D’Antini e Amedeo Grieco.

Il team che ha supportato il regista Gennaro Nunziante dietro le quinte ha incluso i montatori Pietro Morana (Il divin codino) & Michele Brogi (Rocco Schiavone), la costumista Eva Coen (Il Regno), lo scenografo Luca Gobbi (Un Figlio di Nome Erasmus) e il direttore della fotografia Agostino Castiglioni (Sole a catinelle).

"Belli Ciao" è la terza incursione di Pio e Amedeo sul grande schermo dopo l'esordio da protagonisti in Amici come noi (2014) e un'apparizione nel film Ma tu di che segno 6? (2014) diretti da Neri Parenti.

Il film è stato girato a Sant’Agata di Puglia e Foggia.

Pio & Amedeo hanno parlato del film al sito Corriere.it: “Di solito noi siamo sempre complici, mentre per la prima volta saremo uno contro l’altro. È una storia che parla di provincia e metropoli, di uno che è andato via, al Nord, a Milano e ce l’ha fatta; mentre l’altro è rimasto al Sud a raccogliere i benefici della terra natia. E quando si ritrovano in estate verranno fuori tutte le differenze. Mettiamo a nudo la smania di arrivare in alto, l’ambizione alla scalata sociale, perché essere un uomo di successo potrebbe non essere il vero senso della vita. La ricerca ossessiva dell’affermazione di sé si porta dietro la solitudine, il distacco dai valori, dai sentimenti, dai legami familiari. Il valore del vivere non è lì in alto, ma tutt’intorno. Il film è tutto uno schiaffeggiare questo nuovo senso della vita, mentre dobbiamo cercarlo altrove. Corriamo, corriamo, ma dove stiamo andando?”

“Belli Ciao” è prodotto da Lorenzo Mieli per Fremantle in collaborazione con Vision Distribution, SKY e Prime Video e il sostegno di Apulia Film Commission.

Belli Ciao – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono composte da Pivio e Aldo De Scalzi (Ammore e malavita, trilogia di Diabolik, Il peggior Natale della mia vita, L’ultima volta che siamo stati bambini ).

Le musiche originali del film sono composte da Pivio e Aldo De Scalzi (Ammore e malavita, trilogia di Diabolik, Il peggior Natale della mia vita, L'ultima volta che siamo stati bambini ).

scomparso il 19 aprile 2023. “Nel film c’è un momento di forte sentimento, legata alla nostra amicizia. Il testo e la melodia di Federico Salvatore ci sembravano azzeccatissimi per coronare quel momento. Federico è l’emblema di quegli artisti che hanno raccolto solo un millesimo di quello che meritavano di raccogliere, e poi è napoletano. Con questo abbiamo detto tutto” – ha dichiarato il duo comico. La colonna sonora include i brani: Nord sud ovest est – 883 / Gypsy Woman (La-La-Dee) – Crystal Waters / Sant’Agata in festa – Santoro / Shout It Out – Chrles Edward Salter, Luigi Andofi, Cristian Marchi & Paolo Sandrini/ Best days – Barclays Black & Bertram White / Don’t You – Desley Hilaire Martinus Frans & Vince Peersman / Time to Shine – Barclay Black & Bertram White / You are beautiful – Kai Irving & Ralston / Nuovo Range – Rkomi, Sfera Ebbasta & Junior K / Into the Light – Simone Marino / Brigitte Bardot – Miguel Gustavo / Sto cercanno ancora (feat. Sal Da Vinci) – Andrea Sannino / Call Me – Glenn Eddie Meul, Arno Marlier, & Vince Peersman / Ave Maria di Lourdes (testo della tradizione)- Elaborazione della musica di Andrea Montepaone / Peer Gynt Suite, Morning Mood – E. Grieg Arrangiamento V. Grochovsky / Kaiser – Waltzer (Emperor Waltz) Opera 437 (Johann Strauss) – Orchestra Filarmonica di Stato Polacca, Katowice, Johannes Wildn.