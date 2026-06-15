La saga sci-fi che non puoi perderti per nulla al mondo: “Il miglior rivale di Star Wars”

Per anni il paragone è sembrato impossibile. Da una parte l’universo di Star Wars, con decenni di film, serie e personaggi entrati nell’immaginario collettivo.Dall’altra una produzione televisiva ispirata a romanzi considerati per lungo tempo quasi impossibili da adattare. Eppure oggi sempre più appassionati di fantascienza indicano una serie come la vera alternativa alla saga creata

Per anni il paragone è sembrato impossibile. Da una parte l’universo di Star Wars, con decenni di film, serie e personaggi entrati nell’immaginario collettivo.

Dall’altra una produzione televisiva ispirata a romanzi considerati per lungo tempo quasi impossibili da adattare. Eppure oggi sempre più appassionati di fantascienza indicano una serie come la vera alternativa alla saga creata da George Lucas: Foundation, il kolossal spaziale di Apple TV+ tratto dalle opere di Isaac Asimov.

Con tre stagioni già disponibili e una quarta confermata, la serie è diventata uno dei prodotti di punta della piattaforma streaming, attirando l’attenzione di chi cerca una storia più complessa e ambiziosa rispetto alle classiche avventure galattiche.

La trama ruota attorno alle teorie dello scienziato Hari Seldon, matematico geniale che sviluppa una disciplina chiamata “psicostoria”, capace di prevedere il destino delle civiltà su scala galattica. Quando Seldon annuncia il prossimo collasso dell’Impero che governa milioni di mondi, prende il via un piano destinato a influenzare il futuro per secoli.

A differenza di molte produzioni moderne, Foundation non punta soltanto sull’azione. La serie costruisce un universo enorme fatto di politica, religione, tecnologia e conflitti sociali, seguendo personaggi che vivono in epoche diverse e su pianeti lontanissimi tra loro.

Questa impostazione ha portato molti osservatori a considerarla una delle opere televisive di fantascienza più ambiziose degli ultimi anni.

Perché viene paragonata a Star Wars

Il confronto con Star Wars nasce in modo naturale. Entrambe le saghe raccontano imperi galattici, rivoluzioni, guerre stellari e personaggi destinati a cambiare il corso della storia. Tuttavia, mentre Star Wars ha sempre mantenuto una forte componente avventurosa e mitologica, Foundation sceglie una strada più adulta e riflessiva.

Secondo diverse analisi pubblicate negli ultimi mesi, la serie Apple TV+ sarebbe riuscita a sviluppare una narrazione più articolata, sfruttando il formato televisivo per approfondire dinamiche politiche e culturali che spesso trovano meno spazio nei prodotti ambientati nell’universo di Guerre Stellari.

Anche dal punto di vista visivo, Foundation ha ricevuto numerosi apprezzamenti grazie a scenografie monumentali, effetti speciali di alto livello e mondi costruiti con una cura quasi cinematografica.

Il successo che continua a crescere.(MoviestillDB)

Dal debutto nel 2021, la serie ha ampliato progressivamente la propria fanbase. La terza stagione ha consolidato il progetto e convinto Apple TV+ a proseguire con nuovi episodi. La produzione viene ormai considerata una delle più importanti proprietà fantascientifiche originali presenti nel panorama streaming contemporaneo.

Nel frattempo il franchise Star Wars continua a espandersi con nuove serie su Disney+, ma molti spettatori alla ricerca di una space opera più complessa stanno scoprendo proprio Foundation, attratti da una storia che mescola filosofia, scienza e spettacolo su scala galattica.

Per chi ama le grandi saghe ambientate nello spazio e pensa di aver già visto tutto, la proposta di Apple TV+ potrebbe rappresentare una delle sorprese più interessanti degli ultimi anni. E il fatto che venga sempre più spesso accostata a Star Wars è probabilmente il segnale più evidente della sua crescita.