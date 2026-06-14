Dopo mesi di rinvii, indiscrezioni e domande sul futuro del progetto, The Batman: Part II torna finalmente a far parlare di sé.A dare il segnale che i lavori sono davvero iniziati è stato direttamente il regista Matt Reeves, che ha condiviso sui social la prima immagine ufficiale dal set del nuovo capitolo dedicato al Cavaliere

Batman 2, abbiamo la prima immagine dal film. E fa venire i brividi

Dopo mesi di rinvii, indiscrezioni e domande sul futuro del progetto, The Batman: Part II torna finalmente a far parlare di sé.

A dare il segnale che i lavori sono davvero iniziati è stato direttamente il regista Matt Reeves, che ha condiviso sui social la prima immagine ufficiale dal set del nuovo capitolo dedicato al Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson.

L’immagine non mostra Batman in costume né anticipa dettagli della trama. Si tratta di uno scatto apparentemente semplice, con il ciak del film pronto per la prima ripresa. Eppure è bastato questo per scatenare l’entusiasmo dei fan, che aspettano il sequel ormai da diversi anni.

L’annuncio rappresenta una svolta importante per una produzione che ha attraversato un percorso tutt’altro che lineare. Il film era inizialmente previsto per il 2025, poi è stato rinviato più volte fino a trovare una nuova collocazione nel calendario cinematografico del 2027. Tra le cause dei ritardi ci sono stati i lunghi lavori sulla sceneggiatura e le conseguenze degli scioperi di Hollywood che hanno rallentato numerose produzioni negli ultimi anni.

Con il primo ciak ufficiale, però, il progetto entra finalmente nella sua fase più concreta. Le riprese sono partite a Londra e segnano il ritorno dell’universo noir costruito da Reeves nel film del 2022, uno dei cinecomic più apprezzati degli ultimi anni per il suo approccio investigativo e realistico al personaggio di Batman.

Cosa sappiamo sul nuovo film

I dettagli della trama restano blindatissimi. Warner Bros. e DC Studios non hanno ancora rivelato quale sarà la minaccia principale che Bruce Wayne dovrà affrontare. Tuttavia, il cast sta prendendo forma e alcune indiscrezioni parlano di nuovi personaggi destinati ad avere un ruolo centrale nella storia.

Accanto a Pattinson torneranno volti già noti come Colin Farrell nei panni del Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo del commissario Gordon e Andy Serkis come Alfred. Negli ultimi mesi sono inoltre emerse notizie sull’arrivo di nuovi personaggi che potrebbero ampliare ulteriormente l’universo criminale di Gotham.

Particolare curiosità circonda proprio il Pinguino. Farrell ha recentemente dichiarato di aver letto l’intera sceneggiatura e di aver trovato il film “oscuro” e persino “terrificante” in alcuni passaggi, lasciando intendere che Reeves stia portando avanti il tono cupo e psicologico che aveva caratterizzato il primo capitolo.

La pubblicazione della prima immagine dal set arriva in un momento importante anche per il franchise DC. Mentre l’universo cinematografico guidato da James Gunn continua a prendere forma con nuovi progetti, la saga di Reeves mantiene una posizione indipendente e separata, conservando la propria identità più adulta e investigativa.

Per molti appassionati è proprio questa caratteristica a rendere speciale il Batman di Pattinson. Niente supereroi in squadra, niente invasioni cosmiche, ma una Gotham sporca, violenta e piena di segreti da scoprire.

La strada verso l’uscita nelle sale è ancora lunga. Il film è attualmente previsto per il 1° ottobre 2027, ma il fatto che le riprese siano finalmente iniziate rappresenta la conferma che l’attesa sta entrando nella sua fase finale. E dopo anni di rinvii, per i fan del Cavaliere Oscuro questa potrebbe essere la notizia più importante di tutte.