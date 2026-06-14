Christopher Nolan non ha mai nascosto la sua ossessione per il grande schermo, ma con The Odyssey sembra aver deciso di spingersi oltre qualsiasi limite già esplorato.Il regista britannico, reduce dal successo di Oppenheimer, sta preparando quello che molti considerano il progetto più ambizioso della sua carriera: un adattamento epico del poema di Omero pensato

The Odyssey, in Italia vedremo il film ‘tagliato’. E non crederete al motivo

Christopher Nolan non ha mai nascosto la sua ossessione per il grande schermo, ma con The Odyssey sembra aver deciso di spingersi oltre qualsiasi limite già esplorato.

Il regista britannico, reduce dal successo di Oppenheimer, sta preparando quello che molti considerano il progetto più ambizioso della sua carriera: un adattamento epico del poema di Omero pensato per essere vissuto soprattutto nelle sale IMAX.

L’attesa attorno al film è diventata enorme negli ultimi mesi, tanto che la discussione tra gli appassionati non riguarda più soltanto la storia o il cast stellare, ma anche il modo in cui l’opera dovrebbe essere vista. Per Nolan, infatti, la differenza tra una normale proiezione e una sala IMAX potrebbe essere più evidente che mai.

La particolarità di The Odyssey è legata soprattutto alla sua realizzazione tecnica. Il film è il primo grande blockbuster della storia ad essere stato girato interamente con cineprese IMAX, utilizzando una nuova generazione di telecamere sviluppate appositamente per la produzione.

Nolan e il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema hanno lavorato con IMAX per creare apparecchiature più leggere e silenziose rispetto al passato, riuscendo così a utilizzare il formato per l’intera durata del film e non solo per alcune sequenze spettacolari come accadeva nei precedenti lavori del regista.

Il risultato promette immagini più ampie, dettagliate e immersive, pensate per sfruttare al massimo gli schermi di grandi dimensioni. Secondo quanto mostrato nelle anticipazioni diffuse online, alcune inquadrature cambiano sensibilmente a seconda del formato di proiezione scelto, con una porzione significativa dell’immagine visibile soltanto nelle sale IMAX più avanzate.

La corsa ai biglietti è già iniziata

L’interesse attorno al film ha raggiunto livelli sorprendenti ancora prima dell’uscita. In diversi Paesi i biglietti per le proiezioni IMAX sono andati esauriti in tempi rapidissimi, generando code virtuali, rallentamenti nei siti di prenotazione e persino fenomeni di bagarinaggio online.

Alcuni ticket destinati alle sale più ricercate sono stati rivenduti a cifre molto superiori al prezzo originale, un fenomeno che ricorda quanto accaduto negli ultimi anni con grandi concerti o eventi sportivi particolarmente richiesti.

Questo entusiasmo conferma quanto il nome di Nolan sia ormai diventato un marchio capace di attirare il pubblico indipendentemente dal genere affrontato. Dopo aver conquistato spettatori e critica con film come Interstellar, Dunkirk e Oppenheimer, il regista sembra destinato a trasformare anche un antico poema greco in uno degli eventi cinematografici più importanti del 2026.

A rendere ancora più alta l’attenzione contribuisce un cast ricchissimo di volti noti. Nel ruolo di Ulisse ci sarà Matt Damon, affiancato da Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson e numerose altre star internazionali.

La pellicola racconterà il lungo ritorno di Ulisse verso Itaca dopo la guerra di Troia, attraversando creature leggendarie, divinità e pericoli che hanno reso immortale il poema attribuito a Omero.

L’uscita è fissata per il 17 luglio 2026 e tutto lascia pensare che sarà uno dei film più discussi dell’anno. Più che un semplice adattamento letterario, The Odyssey sembra voler diventare una dichiarazione d’amore al cinema in sala, proprio nel momento in cui lo streaming continua a dominare gran parte dell’intrattenimento domestico.