Quando si apre Netflix con l’idea di guardare un film d’azione, il rischio è sempre lo stesso: passare più tempo a scegliere che a guardare.Giugno è il mese perfetto per recuperare qualche grande titolo d’azione tra una serata all’aperto e un weekend di relax. Per chi ha voglia di adrenalina, inseguimenti spettacolari e storie capaci

Su Netflix è arrivato un piccolo gioiello con protagonista un Tom Cruise in stato di grazia

Quando si apre Netflix con l’idea di guardare un film d’azione, il rischio è sempre lo stesso: passare più tempo a scegliere che a guardare.

Giugno è il mese perfetto per recuperare qualche grande titolo d’azione tra una serata all’aperto e un weekend di relax. Per chi ha voglia di adrenalina, inseguimenti spettacolari e storie capaci di tenere alta la tensione fino all’ultima scena, Netflix offre alcune produzioni che meritano di essere riscoperte.

Tra agenti segreti in fuga, missioni impossibili e guerre contro invasioni aliene, ecco tre film che continuano a conquistare gli appassionati del genere.

The Gray Man, la caccia all’uomo che non lascia tregua

Tra le produzioni più ambiziose realizzate da Netflix negli ultimi anni c’è sicuramente The Gray Man, thriller action diretto dai fratelli Russo, già noti per il loro lavoro nell’universo Marvel.

Il film vede protagonista Ryan Gosling nei panni di un agente della CIA che, dopo aver scoperto informazioni compromettenti riguardanti l’organizzazione per cui lavora, si ritrova improvvisamente nel mirino dei suoi stessi superiori. Da quel momento inizia una fuga disperata che attraversa diversi Paesi e coinvolge mercenari, assassini professionisti e operazioni clandestine.

A rendere ancora più esplosiva la storia è la presenza di Chris Evans, che abbandona i panni dell’eroe per interpretare uno degli antagonisti più spietati della sua carriera. Il risultato è un film ricco di scene spettacolari, combattimenti serrati e un ritmo che difficilmente concede pause.

Extraction, la missione impossibile di Chris Hemsworth

Quando si parla di action targato Netflix è impossibile non citare Extraction, uno dei film più apprezzati dagli amanti del genere.

Chris Hemsworth interpreta Tyler Rake, mercenario esperto e solitario che accetta un incarico apparentemente semplice: recuperare il figlio rapito di un potente boss criminale. Quella che dovrebbe essere una normale operazione di salvataggio si trasforma però rapidamente in una lotta per la sopravvivenza.

Le strade affollate della città diventano un gigantesco campo di battaglia dove inseguimenti, sparatorie e combattimenti corpo a corpo si susseguono senza sosta. Il film ha conquistato il pubblico soprattutto grazie alle sue sequenze d’azione spettacolari, girate con uno stile realistico e coinvolgente che aumenta la sensazione di trovarsi nel cuore degli eventi.

Per chi cerca due ore di puro intrattenimento ad alto tasso di adrenalina, resta una delle scelte più solide presenti nel catalogo della piattaforma.

Edge of Tomorrow, fantascienza e azione in un mix vincente(www.cineblog.it)

A chi preferisce una componente fantascientifica senza rinunciare all’azione, Edge of Tomorrow continua a rappresentare una delle migliori proposte degli ultimi anni.

Il film vede protagonista Tom Cruise nei panni di un ufficiale militare privo di esperienza sul campo che viene coinvolto in una guerra contro una minaccia aliena. Durante uno scontro decisivo accade però qualcosa di inaspettato: l’uomo rimane intrappolato in un loop temporale che lo costringe a rivivere continuamente la stessa giornata e la medesima battaglia.

Ogni morte diventa così un’opportunità per imparare, migliorare e avvicinarsi alla vittoria. Al suo fianco c’è Emily Blunt, guerriera esperta e determinata che lo aiuta a comprendere il fenomeno e a trovare una possibile via d’uscita.

L’equilibrio tra azione, fantascienza e ironia rende ancora oggi Edge of Tomorrow uno dei film più apprezzati del genere. E l’interesse attorno al franchise resta alto, anche perché continuano a circolare indiscrezioni sulla possibilità di un secondo capitolo che potrebbe riportare sullo schermo alcuni dei protagonisti originali.

Tre modi diversi di vivere l’azione

Pur appartenendo allo stesso genere, questi tre film offrono esperienze molto diverse tra loro. The Gray Man punta sullo spionaggio internazionale, Extraction sull’azione pura e brutale, mentre Edge of Tomorrow aggiunge una dimensione fantascientifica capace di rendere la storia ancora più originale.

Tre titoli che, a distanza di anni dalla loro uscita, continuano a essere tra le proposte più interessanti da recuperare su Netflix per chi ha voglia di una maratona all’insegna dell’adrenalina.