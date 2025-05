Ben Affleck, una carriera dietro e davanti la macchina da presa: le curiosità sull’attore

Da tempo i fan attendevano il ritorno al cinema di Ben Affleck. A due anni di distanza da Hypnotic, film uscito nelle sale a luglio 2023, l’attore californiano si è ripresentato al pubblico del grande schermo con The Accountant 2, il sequel del successo del 2016 che sorprese tutti raccogliendo più di 155 milioni di dollari al botteghino.

Nove anni dopo Ben Affleck torna a vestire i panni di Christian Wolff, commercialista – in realtà affiliato alla mafia – con la Sindrome di Asperger e il pallino della matematica. Stavolta il contabile e genio matematico è costretto a trovare l’assassino di un vecchio amico, tra complotti e minacce per la sicurezza nazionale. Insomma: un Affleck in grande spolvero, pronto a far nuovamente parlare il suo talento da attore (non l’unico, come vedremo).

Ben Affleck, una carriera dietro e davanti la macchina da presa

L’attore che all’anagrafe l’attore fa Benjamin Géza Affleck-Boldt è nato in California, a Berkeley, il 15 agosto 1972. A tre anni si trasferisce con i genitori in Massachusetts, dove nasce il fratello Casey. Gli Affleck alla fine si stabiliscono a Cambridge. In diverse occasioni Ben ha raccontato di essere di origini irlandesi. Il suo secondo nome (Géza) è in onore di un amico di famiglia ungherese.

Ben Affleck ha spiegato di aver avuto un rapporto conflittuale col padre Timothy, dal quale sua madre divorziò nel 1987 per via dei problemi del marito con l’alcol. Appassionato fin da giovane di regia e recitazione, si iscrive insieme al fratello Casey e all’amico Matt Damon (i due si conoscono da quando Ben aveva dodici anni) alla Cambridge Rindge & Latin High School, presso la quale si diploma. Nel 1990 si laurea in politiche mediorientali presso l’Occidental College di Los Angeles.

L’esordio sul grande schermo risale al 1992, con Scuola d’onore. La popolarità arriva però tre anni dopo grazie al film Generazione X. Il sodalizio con Matt Damon segna anche il suo debutto come sceneggiatore. Il frutto della collaborazione dei due amici è Will Hunting – Genio ribelle, che si aggiudica il Golden Globe per la migliore sceneggiatura e l’Oscar alla migliore sceneggiatura originale.

A 25 anni Affleck diventa così il più giovane vincitore di un Oscar per la migliore sceneggiatura (primato ancora oggi detenuto). Will Hunting è solo il primo di una serie di progetti di successo. Tra questi vanno senz’altro menzionati Shakespeare in Love, Armageddon e Dogma. Nel 2001 lo troviamo nel cast di Pearl Harbor, mentre due anni dopo interpreta l’iconico supereroe cieco con la calzamaglia rossa in Daredevil (2003), successo al botteghino ma stroncato dalla critica.

Nel 2008 partecipa a La verità è che non gli piaci abbastanza e cinque anni dopo (2013) torna a interpretare un supereroe (sponda DC Extended Universe). Affleck veste i panni dell’uomo pipistrello Batman, ruolo ricoperto in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Suicide Squad (2016) e Justice League (2017). Nel 2017 l’attore cambia decisamente genere col thriller L’amore bugiardo – Gone Girl.

Il 2021 è l’anno del ritorno sotto i riflettori con The Last Duel e Il bar delle grandi speranze. In parallelo alla carriera attoriale, Ben Affleck tenta anche la via dietro la macchina da presa. L’esordio come regista è Gone baby Gone del 2007. mentre nel 2010 dirige The Town. Nel 2010 è regista, oltre che attore protagonista, del pluripremiato film Argo.

Ben Affleck, la vita privata

Dal 1997 al 2000 Affleck è stato legato sentimentalmente all’attrice Gwyneth Paltrow, con la quale aveva lavorato sul set di Shakespeare in Love e di Bounce. Tra il 2002 e il 2004 si è legato invece alla cantante Jennifer Lopez. Finita la storia con J.Lo, nel giugno 2005 convola a nozze con l’attrice Jennifer Garner, conosciuta sul set di Pearl Harbor. Dalla loro unione nascono tre figli (Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth e Samuel Garner).

Dieci anni dopo la coppia annuncia la fine del matrimonio e nel 2017 arriva il divorzio. Dopo una breve relazione con l’attrice Ana de Armas, nel 2021 Affleck torna nuovamente insieme a Jennifer Lopez. I due si sposano a Las Vegas nel 2022, ma nell’agosto 2024 la Lopez chiede il divorzio. Amante del football americano (tifa per i Boston Red Sox e i New England Patriots), l’attore è anche un appassionato – e abile – giocatore di poker. Nel 2004 ha vinto il California State Poker Championship, guadagnandosi il diritto di partecipare al World Poker Tour di quello stesso anno.