Dopo l’uscita nelle sale francesi, spagnole e inglesi, in Italia il film è in attesa di una data di uscita ufficiale, a dicembre esce nelle sale americane Benedetta, il provocatorio biopic di Paul Verhoeven (Basic Instinct, Elle) che ha debuttato al Festival di Cannes 2021, diventando per la critica uno dei film più polarizzanti della kermesse francese. La trama segue una suora del XV secolo in un remoto convento in Toscana che soffre di inquietanti visioni religiose ed erotiche e ha una storia d’amore con un’altra suora.

Trama e cast

La trama ufficiale: Alla fine del XV secolo, con la peste che devasta il paese, Benedetta Carlini (Virginie Efira) si unisce al convento di Pescia, in Toscana, come novizia. Capace fin dalla tenera età di compiere miracoli, l’impatto di Benedetta sulla vita della comunità è immediato ed epocale.

Il cast di Benedetta include anche Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin, Louise Chevillotte, Hervé Pierre, Clotilde Courau, David Clavel, Guilaine Londez, Gaëlle Jeantet, Justine Bachelet, Lauriane Riquet, Elena Plonka, Héloïse Bresc, Jonathan Couzinié, Vinciane Millereau e Jérôme Chappatte.

Benedetta – Trailer e video

Primo trailer in lingua originale pubblicato il 5 maggio 2021

Prime clip in lingua originale pubblicate il 5 luglio 2021

Nuovo trailer in inglese pubblicato il 27 ottobre 2021

Curiosità

Paul Verhoeven dirige “Benedetta” da una sua sceneggiatura scritta con David Birke (Elle) basata sul libro “Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy” di Judith C. Brown.

Inizialmente previsto per l’uscita al Festival di Cannes nel 2019, Paul Verhoeven ha inaspettatamente subito un infortunio all’anca durante la produzione nel dicembre 2018, a causa della posizione del set che ha coinvolto molte colline e arrampicate. La post-produzione ad Amsterdam ha dovuto essere posticipata al giugno successivo per dare il tempo a Verhoeven di riprendersi dall’intervento. Tuttavia, le complicazioni successive hanno causato un’ostruzione intestinale che si è conclusa con una perforazione del colon che ha avuto pericolose complicanze; fortunatamente il regista è stato ricoverato in tempo. Verhoeven e il produttore Saïd Ben Saïd hanno concordato di posticipare l’uscita al 2020 per consentire a Verhoeven di riprendersi ed essere pienamente presente durante il processo di post-produzione. Tuttavia, la pandemia mondiale di COVID-19 ha causato il rinvio del film di un altro anno.

Gerard Soeteman, collaboratore di lunga data del regista Paul Verhoeven, aveva scritto la prima bozza della sceneggiatura molto tempo prima che il film entrasse in produzione. Non è stato coinvolto nelle successive riscritture di David Birke. Soeteman ha scelto di rimanere non accreditato, citando la sua insoddisfazione per l’enfasi del film sul contenuto sessuale, in particolare il modo in cui Paul Verhoeven aveva abbandonato molti degli elementi femministi nella sua versione del copione a favore di un voler troppo “armeggiare con i genitali”.

Sebbene Paul Verhoeven avesse sperato di convincere Isabelle Huppert a recitare un ruolo secondario nel film, il produttore Saïd Ben Saïd ha dichiarato su Twitter il 31 maggio 2018 che l’attrice non si sarebbe unita al progetto.

Questo è il secondo film in lingua francese di Paul Verhoeven.

“Benedetta” segna una reunion del regista Paul Verhoeven e lo sceneggiatore David Birke dopo Elle (2016).

Alla conferenza stampa del Festival di Cannes, Paul Verhoeven era sconvolto dal suggerimento che il suo film fosse in qualche modo blasfemo. “Non capisco davvero come si possa essere blasfemi su qualcosa che è realmente successo. Non puoi sostanzialmente cambiare la storia dopo il fatto. Puoi dire che era sbagliato o no, ma non puoi cambiare la storia. Penso che la parola blasfemia per me in questo il caso è stupida”.

Questa è la seconda collaborazione tra Paul Verhoeven e Virginie Efira dopo Elle (2016).

C’è molto sesso e nudità nel film, ma tutti gli attori hanno detto nelle interviste che erano impassibili. La star Virginie Efira crede: “La sessualità è un argomento interessante. Non ci sono molti registi che sanno come filmarlo. Paul Verhoeven lo sapeva fin dall’inizio ed è qualcuno che ha affrontato questo importante argomento in un modo sorprendente. La nudità è di nessun interesse quando non è rappresentato in un modo bello, non è quello che fa Paul. Tutto era molto gioioso quando ci siamo spogliati”. Daphné Patakia, che interpreta suor Bartolomea, è d’accordo: “Ti dimentichi che ci sono questi corpi nudi. Ho l’impressione che anche negli altri film di Paul, queste scene in cui le persone sono nude o fanno l’amore, parlano benissimo”. Patakia ha detto che non ha esitato un secondo quando è stata contattata per il ruolo. Anche se ci sono scene d’amore che avrebbero potuto essere “un po’ spaventose”, Verhoeven, “mi ha immediatamente parlato delle scene d’amore, quindi sapevo esattamente come sarebbero state girate”. Secondo Paul Verhoeven: “In generale, quando le persone fanno sesso, si tolgono i vestiti, quindi sono sbalordito dal fatto che non vogliamo guardare la realtà della vita. Il motivo per cui è stato introdotto questo puritanesimo è, secondo la mia opinione, sbagliato”.

In una conferenza stampa a Cannes, Paul Verhoeven si è detto spinto a fare Benedetta perché si trattava “di eventi che in qualche modo erano realmente accaduti. Non stavo cercando di entrare in qualcosa di femminile che non capivo. Lo capivo perché le donne stesse mi hanno detto nel libro cosa stavano facendo”. Eppure le attrici Louise Chevillotte e Clotilde Courau hanno affermato che il film racconta ancora la storia dal lato femminile. Chevillotte ha detto: “Le donne sono rappresentate in modo complesso. Quello che amo nei film di Paul è che le donne sono ritratte in tutta la loro complessità e questo film è l’incarnazione di questo approccio”. Courau ha aggiunto che “il femminismo è molto presente, grazie all’approccio e alla sensibilità di Paul. C’è un lato animale nel film e questo è parte integrante di un essere umano. Lavorare con Paul è un’enorme opportunità. Nei suoi film non c’è punto di vista, lascia che ogni spettatore adotti il ​​proprio punto di vista.”

Il libro originale



La sceneggiatura di “Benedetta” è basata sul libro “Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality)” della scrittrice Judith C. Brown, una storica e preside del College of Arts and Humanities presso le Minerva Schools del KGI di San Francisco. specialista del Rinascimento italiano, è considerata una pioniera nello studio della storia della sessualità il cui lavoro ha esplorato i primi esempi registrati di relazioni lesbiche nella storia europea. Altre pubblicazioni di Brown includono “In the Shadow of Florence: Provincial Society in Renaissance Pescia” (1982), “Gender and Society in Renaissance Italy” (1998) e “Medici Women: The Making of a Dynasty in Grand Ducal Tuscany” (2015)

La sinossi ufficiale del libro: La scoperta dell’affascinante e riccamente documentata storia di Suor Benedetta Carlini, Badessa del Convento della Madre di Dio, da parte di Judith C. Brown è stato un evento di grande importanza storica. Non solo la storia rivelata in “Immodest Acts” è quella dell’ascesa e della caduta di una donna potente in una comunità ecclesiale e un resoconto della vita di un visionario religioso, ma è anche la prima documentazione del lesbismo nella storia occidentale moderna. Nata da genitori benestanti, Benedetta Carlini entrò in convento all’età di nove anni. A ventitré anni iniziò ad avere visioni sia di natura religiosa che erotica. Benedetta fu eletta badessa in gran parte a causa di queste visioni, ma in seguito suscitò sospetti affermando di aver avuto contatti sovrannaturali con Cristo. Nel corso di un’indagine, le autorità ecclesiastiche non solo hanno scoperto che aveva simulato le sue visioni e le stigmate, ma hanno scoperto prove di una relazione lesbica con un’altra suora, Bartolomea. La storia del rapporto tra le due monache e della caduta di Benedetta da badessa a emarginata è rivelata in documenti d’archivio sorprendentemente schietti e qui raccontata con un sottile senso di drammaticità.

Intervista al regista

Come sei venuto a conoscenza della storia di Benedetta.

Originariamente, dal mio sceneggiatore olandese, Gerard Soeteman, che mi ha dato il libro di Judith C. Brown, Atti Indecorosi: La vita di una monaca lesbica nell’Italia rinascimentale, scritto circa trent’anni fa. Iniziamo a lavorare su un adattamento del libro, ma non eravamo d’accordo sulla sessualità, sul finale e così via. In cinquant’anni di lavoro insieme, avevamo già sperimentato disaccordi, ma in questo caso non siamo riusciti a trovare alcun terreno comune. quando Gerard ha gettato la spugna, mi sono rivolto al mio sceneggiatore americano David Birke, che aveva scritto ELLE. David è venuto a casa mia a L’Aia in modo che potessimo parlare del libro di Brown e decidere quali scene sarebbero finite nel film. È stato allora che abbiamo deciso di aggiungere una scena di rivolta, che non era nel libro, alla fine del film. Poi David ha scritto la sceneggiatura, trovando un superbo equilibrio tra religione, sessualità e intrighi e politica della Chiesa, cosa non facile.

Con questo racconto hai voluto anche mostrare il conflitto tra la fede, nella sfera privata, e il clero, come componente di un sistema di potere?

Non era mia intenzione all’inizio, ma il tema è una parte intrinseca della storia di Benedetta. Se ti avvicini guarda il suo caso, era chiaramente una fervente credente. Le sue visioni di Gesù potrebbero essere state «autentiche», pur essendo un mezzo per ottenere ciò che voleva. Benedetta credeva davvero di essere la sposa di Gesù. Ogni volta lo «vede» come un pastore che guida il suo gregge, secondo l’immaginario evangelico di san Giovanni. Dal momento in cui Bartolomea si unisce al convento, circa sessanta minuti del film sono dedicati alla graduale cristallizzazione della loro storia d’amore lesbica. Il sesso tra le donne erano severamente vietato. Benedetta «vede» Gesù, che le dice che deve resistere a Bartolomea e restare con lui. A quel punto Benedetta ha ancora come riferimento l’ortodossia religiosa del tempo. Lei obbedisce a Gesù e si attiene alle regole. Lei punisce anche Bartolomea costringendola ad immergere le mani nell’acqua bollente in una dura dimostrazione d’amore. Alla fine però l’attrazione erotica è troppo forte. E poi Benedetta ha un’altra visione, in cui Gesù le dice che la precedente apparizioni erano di un falso Gesù, un impostore. Le visioni di Benedetta la portano in direzioni opposte a seconda delle circostanze! Più tardi, un’altra visione ha Gesù che ordina a Benedetta di spogliarsi nuda, dicendo che non c’è vergogna in questo. Le visioni di Benedetta forniscono ciò di cui ha bisogno. Ha il suo Gesù privato costantemente al suo fianco. Certo, quel Gesù è una creazione del suo cervello. È la psiche di Benedetta a generare le visioni, ma lei ci crede sinceramente. Per me la mente Benedetta sogna un Gesù che le permetta di avere rapporti sessuali con Bartolomea.

Definiresti “Benedetta” un film femminista?

Non avevo intenzione di fare un film attivista, ma è vero che la storia può essere vista come femminista. Non penso mai in termini attivisti quando faccio film. Sono interessato a ciò che è in gioco narrativamente e tematicamente in una storia. Benedetta, in questo caso. In molti dei miei film, le donne sono centrali.

Mutevole e ambivalente è anche il tema della blasfemia, con l’accusa sbandierata tra i personaggi.

Sì, la blasfemia funziona in entrambi i modi. Penso che Felicita sia gelosa di Benedetta perché, nonostante la sessualità, ha un rapporto genuino con Dio. In realtà, potrebbe essere che la comunione della carne sia un buon modo per avvicinarsi a Dio. Le accuse di blasfemia contro Benedetta sono nei confronti dell’istituzione religiosa, criticata per abuso di potere, ma per me le visioni e le stimmate di Benedetta sono un inno alla fede. Neanche Benedetta è una santa. Raggiunge un punto in cui non può sopportare il dissenso. Ci sono anche degli appunti molto divertenti: quando la figlia di Felicita chiede a Benedetta se Gesù le ha dato un consiglio, lei risponde: «No, non ti ha nominata!» Adoro avere battute del genere. È importante non dimenticare che il film è divertente. Non è mai un lavoro di routine. Paul ha un grande senso dell’umorismo. Sul set, ha demistificato il soggetto e il contesto. Lavora sodo, con impegno totale, ma non diventa mai troppo serio nel suo lavoro.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice inglese Anne Dudley (Tutti parlano di Jamie, Mamma Mia! Ci risiamo, Tristano & Isotta, Va’ dove ti porta il cuore). Dudley che ha vinto un Oscar per le musiche di Full Monty è alla sua seconda collaborazione con il regista Paul Verhoeven dopo il dramma “Elle”.

TRACK LISTINGS:

1. “Favus Distillans” – Hildegard Von Bingen (arrangé par Anne Dudley)

2. “O Tu Illustrata” – Hildegard Von Bingen (arrangé par Anne Dudley)

3. “O Jerusalem” – Hildegard Von Bingen (arrangé par Anne Dudley)

4. “Dies Irae” – Thomas De Celano / Erik Nordgren

5. “Lamentations of Jeremiah” – Giovanni Pierluigi da Palestrina (arrangé par Anne Dudley)

