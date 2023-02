Beyond Redemption: trailer e anticipazioni del film d’azione e arti marziali con Brian Ho

E’ uscito negli Stati Uniti, direttamente in Blu-ray e VOD con Well Go USA, Beyond Redemption, un film d’azione con arti marziali diretto dall’esordiente Bruce Fontaine e interpretato da Brian Ho, entrambi stuntman di lungo corso. Ho al suo primo ruolo da protagonista interpreta un agente sotto copertura che si infiltra nella cerchia ristretta di una potente banda che ha legami con la Triade.

Beyond Redemption: Trama e cast

La trama ufficiale: Il maestro stuntman Brian Ho (X-Men: Giorni di un futuro passato) recita in questo thriller ricco di azione nei panni del poliziotto sotto copertura Billy Tong, che si infiltra nella cerchia ristretta di una potente banda per dimostrare la sua lealtà al suo leader (Don Lew, stuntman in Star Trek Beyond). Avventurandosi più a fondo nello squallido ventre di Vancouver, Billy deve mantenere la sua copertura se vuole risolvere un caso ad alto rischio che coinvolge persone con legami pericolosi con la Triade, a rischio di perdere la sua identità e la sua vecchia vita lungo la strada.

Il cast è completato da Nickolas Baric, Raymond Chan, Osric Chau, Chengman, Simon Chin, Samuel Patrick Chu, Jason William Day, Linda Dong, Vicky Huang, Linna Huynh, Josette Jorge, Eddy Ko, Andrei Kovski, Paul Lazenby, Don Lew, Curtis Lum, Kelvin Lum, Phillip Mitchell, Jia Nan, Johnson Phan, Patrick Sabongui, Darren E. Scott, Valerie Tian, Davin Tong, Anthony Towe, Nelson Wong, Paul Wu e Mathew Yanagiya.

Beyond Redemption: Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto dall’attore e stuntman Bruce Fontaine che debutta alla regia. I crediti di Fontaine come controfigura e coordinatore degli stunt includono i film In the name of the king, A-Team, L’alba del pianeta delle scimmie, I Fantastici 4, Blade: Trinity e i videogiochi Army of Two, Dragon Age: Origins, Medal of Honor: Airborne.

La sceneggiatura del film è di Derek Lowe, Tong Lung e Anthony Patrick Wong.

Il film è prodotto da Bruce Fontaine, Theo Kim, Derek Lowe, Tong Lung, Phil Planta e Murlidhar Tilwani.

Brian Ho – Note biografiche

Brian Ho è un regista di seconda unità, coordinatore degli stunt – performer, attore e coreografo di combattimento con sede in Canada. Ho è un membro di Stunts Canada e ha interpretato ruoli da controfigura in un centinaio di titoli tra film e serie tv, tra questi The Predator, Deadpool 2, Shazam!, Skyscraper, X-Men: Giorni di un futuro passato, Pacific Rim, Titans, Arrow, Altered Carbon, Batwoman. Ho è stato la controfigura di Logan Lerman in Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri.

Brian Ho ha oltre 20 anni di esperienza in vari stili di arti marziali tra cui: Wushu “Freestyle Tricks” (360/540/720 calci, butterfly-twist, vari jump-kicks, tecniche di capoeira ecc.), Karate (cintura nera dal 1993), Tae Kwan Do, Kickboxing, Jujitsu, Krav Maga. Abile in più armi di varie discipline di arti marziali tra cui Katana, bastone, lancia, spada, kali, coltello, kama, ecc.

Altre abilità: Ginnastica, Equitazione (inglese, western e volteggio), Sci sulla neve, Snowboard, Rollerblade, Nuoto, Atletica leggera, Arrampicata

Guida (Drag, Autocross, Track), Guida in moto, Vari sport di squadra.

Beyond Redemption – Foto e poster

Foto: Facebook