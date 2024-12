Marvel Studios conferma un terzo Black Panther è in fase di sviluppo attivo e Sony Pictures Animation annuncia che i registi Bob Persichetti e Justin K. Thompson torneranno per il terzo film del “Ragnoverso”.

Black Panther 3 confermato e Spider-Man: Beyond The Spider-Verse ritrova il suo duo di registi

Black Panther 3 è stato confermato dal dirigente di lunga data della Marvel Nate Moore. L’executive ha parlato del sequel in un annuncio in cui parla della sua uscita entro il 2025 dai Marvel Studios per occuparsi di produzione al di fuori dei progetti Marvel.

Moore rimarrà ai Marvel Studios fino a metà marzo e all’uscita di Captain America: Brave New World (14 febbraio), film di cui è attualmente produttore.

Kevin Feige e Louis D’Esposito dei Marvel Studios hanno rilasciato una dichiarazione su Moore e su “Black Panther 3”:

Nate è un dirigente e un collega fantastico, nonché un amico meraviglioso per tutti noi qui ai Marvel Studios. È stato un membro fondamentale del nostro team dal 2010 e la sua influenza continuerà a riverberare nella nostra narrazione. Sebbene ci mancherà molto, non vediamo l’ora di vedere cosa farà dopo e di avere anche la fortuna di lavorare con lui in un modo nuovo nel nostro prossimo film di Black Panther. È bello che abbiano colto la sua partenza come un’opportunità per confermare il terzo Black Panther. Moore ha lavorato ai due precedenti film di Black Panther ed è fantastico che torni per il terzo capitolo in una nuova veste.

Moore nel suo annuncio a proposito di “Black Panther 3” ha dichiarato:

Quasi tutto quello che so sulla produzione l’ho imparato durante il mio periodo ai Marvel Studios. Mi sento fortunato ad aver lavorato con un gruppo di persone che amano il cinema e la narrazione tanto quanto i miei colleghi Marvel e il cast e la troupe dei nostri film. Ma non potrei essere più emozionato di applicare la mia esperienza e passione per il cinema ai film per il cinema di tutti i generi, incluso il ritorno nel mondo di Wakanda per Black Panther 3.

Moore è un dirigente nello sviluppo e nella produzione dei Marvel Studios dal 2010. È noto soprattutto per aver guidato e prodotto Black Panther del 2018, che ha incassato più di 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, ricevuto sette nomination agli Oscar, tra cui miglior film, con tre statuette vinte. Ha anche lavorato come produttore per Eternals del 2021 dei Marvel Studios e per Black Panther: Wakanda Forever del 2022. È stato produttore esecutivo per la serie tv The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios su Disney+. In precedenza Moore ha lavorato a Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War. Ha anche contribuito a sviluppare la sceneggiatura di Guardiani della galassia nel Marvel Writer’s Program.

Fonte: Deadline

Bob Persichetti e Justin K. Thompson tornano per “Spider-Man Beyond The Spider-Verse”

Sony Pictures Animation ha confermato che Bob Persichetti e Justin K. Thompson torneranno a dirigere Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, che porterà a conclusione l’amatissima, acclamata e pluripremiata trilogia del “Ragnoverso”.

Persichetti e Thompson hanno dato l’annuncio del loro ritorno al franchise in una dichiarazione congiunta:

Abbiamo avuto l’immenso privilegio di far parte del viaggio di Miles fin dall’inizio e dirigere la conclusione della sua storia è più che emozionante. La creatività e la cura riversate in ogni minuto di questo progetto sono state davvero stimolanti. Abbiamo creato quello che riteniamo essere un finale molto soddisfacente e non vediamo l’ora che i fan lo vivano: stiamo portando tutto ciò che abbiamo! Pensavo che i registi fossero già stati decisi e che il film fosse in fase di sviluppo per tutto questo tempo. In precedenza era stato riferito che Sony Pictures aveva “scartato la maggior parte di Beyond The Spider-Verse per motivi creativi”. Forse ci sono state delle cose in ballo dietro le quinte.

In precedenza Persichetti ha fatto parte del team di regia di Spider-Man: Un nuovo universo ed è stato produttore esecutivo del suo tanto acclamato sequel, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

Thompson è stato production designer di “Spider-Man: Un nuovo universo”, dove è stato determinante nello sviluppo dello stile visivo rivoluzionario del franchise e poi è passato nel team di regia per il sequel.

Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal e Avi Arad tornano per produrre il film e Jinko Gotoh si unisce al team come produttore. Lord e Miller hanno scritto anche la sceneggiatura con David Callaham.

Lord e Miller hanno parlato del ritorno al franchise di Persichetti e Thompson:

Le impronte digitali di Bob e Justin sono intrecciate nel DNA di questi film e la loro passione per il viaggio di Miles traspare in ogni fotogramma della sua ultima avventura. Non c’è niente di più gratificante che collaborare con partner creativi con una visione audace e un’esecuzione brillante come Bob e Justin. Siamo entusiasti di lavorare di nuovo con loro per creare una conclusione bella e soddisfacente per questa storia.

Non ci sono dettagli sulla trama, ma “Spider-Man: Across The Spider-Verse” si è concluso con un notevole colpo di scena:

Miles si ritrova su Terra-42, la dimensione in cui suo padre Jefferson è già morto, Spider-Man non esiste e il suo alter ego di questa dimensione, Miles G. Morales, è diventato Prowler. Nel frattempo, Miguel O’Hara / Spider-Man 2099, Jessica Drew / Spider-Woman e Ben Reilly / Scarlet Spider arrivano su Terra-1610 per cercare Miles proprio mentre La Macchia arriva in cerca di vendetta e del padre di Miles. Contemporaneamente Gwen Stacy / Spider-Woman, dopo aver parlato con i genitori di Miles su Terra-1610, riunisce una squadra con Peter B. Parker / Spider-Man, Pavitr Prabhakar / Spider-Man India, Hobart “Hobie” Brown / Spider-Punk, Margo Kess / Spider-Byte, Spider-Man Noir, Peni Parker / SP//dr e Peter Porker / Spider-Ham per rintracciare Miles all’interno del multiverso.

In precedenza al doppiatore di Miles, Jharrel Jerome, è stato chiesto in un’intervista di fare il punto sul sequel a lungo rimandato, e l’attore ha confermato di non essere ancora stato chiamato e che non c’erano sessioni di registrazione in corso per quel che lo riguardava.

Non ho fatto nulla al momento, ma non posso nemmeno dire molto di più perché, sai, è un gruppo molto coeso. Non so nemmeno molto. Sono all’oscuro tanto quanto te, ma sono emozionato di tornarci dentro e vedere cosa stanno pensando, soprattutto per quanto riguarda il mio personaggio. È stato un colpo di scena così tosto rispetto all’ultimo.

Fonte: Deadline