Black Phone 2: Universal e Blumhouse fissano la data di uscita del sequel horror al 2025

Black Phone 2 ha una data di uscita ufficiale, Blumhouse e Universal Pictures hanno fissato la data al 27 giugno 2025. Il film originale era diretto da Scott Derrickson (Sinister, Liberaci dal male), interpretato da Ethan Hawke e basato sull’omonimo racconto di Joe Hill, scrittore e fumettista nonché figlio di Stephen King,

Il primo film è incentrato su un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni di nome Finney che viene rapito da un sadico assassino e intrappolato in un seminterrato insonorizzato. Quando un telefono scollegato sul muro inizia a squillare, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino che intendono aiutare il ragazzo a non fare la loro stessa fine.

Il regista Scott Derrickson in una recente intervista ha detto di essere disponibile a tornare per il sequel: “È possibile. Non è una cosa definita, ma se lo diventa, sarai il primo a saperlo. Posso dirti questo, Non farei un sequel di Black Phone senza Ethan. Non credo che avrebbe senso farlo.”

Al momento non ci sono conferme del ritorno di Ethan Hawke nei panni del serial killer “Il Rapace”. Parlando in precedenza di un potenziale “Black Phone 2”, Hill ha detto:

Ci sono state alcune conversazioni davvero, davvero interessanti riguardo a un sequel. E il fatto è che, non appena ho visto la maschera, che è stata disegnata da Tom Savini e Jason Baker, non appena Ho visto la maschera e ho pensato: “Se questo film è un successo, ci sarà un seguito”, perché la maschera è così iconica. È come il guanto di Freddy Krueger, è come la maschera di Michael Myers, è questa cosa dove sono le immagini, le immagini iconiche, che tormentano il sonno delle persone. E, guarda, con orrore, a tizi come Jason Voorhees e Freddy Krueger, e Frankenstein e Dracula, nessuno di questi tizi rimane sepolto. Tutti riescono a uscire dalla tomba per un seguito e poi un trequel…Si è parlato di come fare un sequel che non faccia schifo. Come fare un sequel che non sminuisca il film precedente, che sia comunque spaventoso, che sia intenso, che sembri organico. E quelli le conversazioni sono state piuttosto buone. Ma se dovessi fornire qualche dettaglio, Scott e [lo scrittore C. Robert] Cargill mi chiuderebbero nel seminterrato del film, e questo è quanto. E il telefono non funziona. Come sai, il telefono non funziona. Non posso chiamare nessuno per uscire. Quindi mi rifiuto di offrire dettagli gspecifici sul possibile seguito.

Derrickson in un’intervista rilasciata in concomitanza con l’uscita del primo film aveva dichiarato: “Joe Hill mi ha proposto un’idea meravigliosa per un sequel di Black Phone e, se questo film andrà bene, lo farò. Ha una grande idea, Mi è davvero piaciuta. Joe è molto protettivo e personale riguardo al suo materiale, ma è venuto da me con l’idea e io ho pensato: “È così che andrebbe fatto un sequel di Black Phone. È fantastico”.

Il romanzo originale

Il racconto originale “The Black Phone” è incluso in una antologia vincitrice del Bram Stoker, del British Fantasy e dell’International Horror Guild Awards. Il libro è una raccolta di racconti fantasiosi, surreali e macabri dell’autore di “La scatola a forma di cuore” include i racconti di Imogene, il leggendario fantasma del teatro Rosebud, e Francis, un umano infelice e senza speranza trasformato in locusta gigante in cerca di vendetta nella sua città natale in Nevada.

Racconti inclusi nell’antologia: Best New Horror / 20th Century Ghost / Pop Art / You Will Hear The Locust Sing / Abraham’s Boys / Better Than Home / The Black Phone / In The Rundown / The Cape / Last Breath / Dead-Wood / The Widow’s Breakfast / My Father’s Mask / Voluntary Committal / Bobby Conroy Comes Back From The Dead / The Saved / The Black Phone: The Missing Chapter / Scheherazade’s Typewriter

Imogene è giovane e bella. Bacia come una star del cinema e sa tutto di ogni film mai realizzato. È morta anche lei e aspetta Alec Sheldon al Rosebud Theatre un pomeriggio del 1945…Arthur Roth è un ragazzo solitario con grandi idee e un dono per attirare gli abusi. Non è facile fare amicizia quando sei l’unico ragazzo gonfiabile in città…Francis è infelice. Francis era umano una volta, ma lo era allora. Ora è una locusta alta due metri e mezzo e tutti a Calliphora tremeranno quando lo sentiranno cantare…John Finney è rinchiuso in uno scantinato macchiato del sangue di una mezza dozzina di altri bambini assassinati. In cantina con lui c’è un telefono antico, da tempo scollegato, ma che di notte squilla con i richiami dei morti…Incontra questi e una dozzina di altri, in 20th Century Ghosts, un divertimento irresistibile e avvincente che mette in mostra un nuovo abbagliante talento.