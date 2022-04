Black Phone: nuovo trailer italiano e tutte le anticipazioni sull’horror con Ethan Hawke

Film Halloween Kills: nuove clip e tutte le anticipazioni sul film horror

Il 4 marzo 2022 Universal Pictures porterà nei cinema italiani Black Phone, il thriller horror con serial killer diretto dal regista Scott Derrickson. Il film vede protagonista il quattro volte candidato all’Oscar Ethan Hawke nel ruolo più terrificante della sua carriera. un ragazzino di 13 anni rapito da un assassino di bambini e rinchiuso in un seminterrato insonorizzato, inizia a ricevere chiamate su un telefono disconnesso che sembrano provenire dalle precedenti vittime del suo rapitore.

Trama e cast

La trama ufficiale: Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato dove le urla servono a poco. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. E sono decisi a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a Finney.

Con il quattro volte candidato all’Oscar Ethan Hawke nel ruolo più terrificante della sua carriera e per la prima volta sul grande schermo Mason Thames. Il cast è completato da Jeremy Davies (La casa di Jack), James Ransone (It – Capitolo due), Madeleine McGraw (Ant-Man and the Wasp), Kellan Rhude (Dexter: New Blood), J. Gaven Wilde (Halloween Kills), E. Roger Mitchell (Barry Seal – Una storia americana), Michael Banks Repeta (Lovecraft Country), Jacob Moran (Natale in città), Troy Rudeseal (Halloween Kills) e Spencer Fitzgerald (Just Beyond).

Black Phone – trailer e video

Primo trailer italiano ufficiale pubblicato il 14 ottobre 2021

Secondo trailer italiano ufficiale pubblicato il 27 aprile 2022

Curiosità

“Black Phone” è diretto da Scott Derrickson, regista e sceneggiatore di Sinister, The Exorcism of Emily Rose, Liberaci dal male e Doctor Strange della Marvel.

“Black Phone” segna la seconda collaborazione del regista Scott Derrickson e Blumhouse Pictures dopo l’horror “Sinister”.

Scott Derrickson ha scelto “Black Phone” come suo prossimo progetto dopo aver lasciato il sequel Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) a causa di differenze creative con Marvel.

Scott Derrickson e Ethan Hawke hanno già collaborato per l’horror “Sinister”.

La sceneggiatura del film è di Derrickson e C. Robert Cargill (Doctor Strange, la saga di Sinister), basata su un racconto breve di Joe Hill, figlio dello scrittore Stephen King, tratto dal suo bestseller del New York Times “20th Century Ghosts”. Di Joe Hill sono stati adattati il romanzo “La vendetta del diavolo” portato sul grande schermo da Alexander Aja nel film Horns con protagonisti Juno Temple e Daniel Radcliffe; il romanzo “NOS4A2” diventato una serie televisiva alla sua seconda stagione disponibile su Amazon Prime Video e la serie a fumetti “Lock & Key” adattata in una serie tv prodotta da Netflix.

Il film è prodotto da Derrickson e Cargill’s Crooked Highway e presentato da Universal e Blumhouse. Jason Blum, Scott Derrickson e C. Robert Cargill sono i produttori del film, mentre i produttori esecutivi sono Ryan Turek e Christopher H. Warner.

Il romanzo originale

Il vincitore del Bram Stoker, del British Fantasy e dell’International Horror Guild Awards, una raccolta di racconti fantasiosi, surreali e macabri dell’autore di “La scatola a forma di cuore” include i racconti di Imogene, il leggendario fantasma del teatro Rosebud, e Francis, un umano infelice e senza speranza trasformato in locusta gigante in cerca di vendetta nella sua città natale in Nevada.

Racconti inclusi nell’antologia: Best New Horror / 20th Century Ghost / Pop Art / You Will Hear The Locust Sing / Abraham’s Boys / Better Than Home / The Black Phone / In The Rundown / The Cape / Last Breath / Dead-Wood / The Widow’s Breakfast / My Father’s Mask / Voluntary Committal / Bobby Conroy Comes Back From The Dead / The Saved / The Black Phone: The Missing Chapter / Scheherazade’s Typewriter

La sinossi ufficiale del romanzo: Imogene è giovane e bella. Bacia come una star del cinema e sa tutto di ogni film mai realizzato. È morta anche lei e aspetta Alec Sheldon al Rosebud Theatre un pomeriggio del 1945…Arthur Roth è un ragazzo solitario con grandi idee e un dono per attirare gli abusi. Non è facile fare amicizia quando sei l’unico ragazzo gonfiabile in città…Francis è infelice. Francis era umano una volta, ma lo era allora. Ora è una locusta alta due metri e mezzo e tutti a Calliphora tremeranno quando lo sentiranno cantare…John Finney è rinchiuso in uno scantinato macchiato del sangue di una mezza dozzina di altri bambini assassinati. In cantina con lui c’è un telefono antico, da tempo scollegato, ma che di notte squilla con i richiami dei morti…Incontra questi e una dozzina di altri, in 20th Century Ghosts, un divertimento irresistibile e avvincente che mette in mostra un nuovo abbagliante talento.

