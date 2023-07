Blade Runner 2033: Labyrinth – trailer del nuovo videogioco di Annapurna Interactive

Annapurna Interactive (Stray) ha rilasciato un trailer di presentazione dell’imminente nuovo videogioco Blade Runner 2033: Labyrinth. Questo è il primo gioco di Blade Runner pubblicato in 25 anni e sembra che offrirà una nuova storia avvincente collegata ad alcuni corti rilasciato con il sequel “Blade Runner: 2049”.

Il gioco di Blade Runner sarà ambientato più precisamente tra il film originale e il sequel del 2017 di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, dopo gli eventi del Black Out. Il Black Out è stato un momento nella storia di Blade Runner che ha visto un blackout di 10 giorni senza precedenti colpire Los Angeles.

Il gioco affronterà la questione: “Cosa fa un Blade Runner quando non ci sono più replicanti da cacciare?”

Torna a Los Angeles. “Molte persone hanno perso cose durante il Blackout. Sono stato fortunato, ho appena perso un lavoro. Ma ora mi vogliono indietro.

“Blade Runner 2033: Labyrinth” uscirà su PC e console in data ancora da definire.

L’anno del grande blackout in cui si svolgono gli eventi del videogioco è stato già affrontato in “Black Out 2022”, un cortometraggio anime cyberpunk ufficiale del 2017, diretto dal creatore di Cowboy Bebop Shinichiro Watanabe e animato da Cygames Pictures. “Black Out 2022” è uno dei tre cortometraggi (con 2036: Nexus Dawn e 2048: Nowhere to Run) che fungono da prequel del film live-action “Blade Runner 2049”.

“Blade Runner 2049” di Denis Villeneuve pur non brillando per incassi ha fatto il suo dovere come all’epoca fece Tron: Legacy, omaggiando l’originale, rispettarne lo status di classico e creare una nuova credibile storia senza scimmiottare l’originale con il consueto superfluo remake/reboot (vedi Robocop). Denis Villeneuve prende la mitologia creata da Ridley Scott nel suo cult datato 1982 e la amplia supportato da un carismatico Ryan Gosling e il ritorno di Harrison Ford che rispolvera un altro suo iconico personaggio dopo lo Han Solo di Star Wars 7. Musica, estetica e atmosfera fanno di Blade Runner 2049 uno dei migliori sequel di sempre il cui punto di forza non è provare a eguagliare l’inarrivabile originale, ma omaggiarne l’indelebile impronta lasciata nel genere con grande umiltà e tecnica sopraffina.

Fonte: Annapurna Interactive