Star Wars Outlaws di Ubisoft, primo gioco open-world ambientato nell’iconica “galassia lontana lontana” in arrivo per il 2024, dispone di un primo trailer ufficiale che mostra un look fantastico, una storia ambientata tra gli eventi de L’impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi e un accenno a Han Solo congelato nella carbonite.

Nel gioco open-world i giocatori potranno esplorare pianeti distinti in tutta la galassia, sia iconici che nuovi. La storia è incentrata su un personaggio femminile di nome Kay Vess, doppiata da Humberly Gonzalez. Kay Vess è “una canaglia emergente che cerca la libertà e i mezzi per iniziare una nuova vita, insieme al suo partner Nix doppiato da Dee Bradley Baker, il Clone Force 99 della serie animata The Bad Batch. Combatti, ruba e supera in astuzia i sindacati criminali della galassia mentre ti unisci ai più ricercati della galassia.

In un comunicato stampa, il direttore creativo Julian Gerighty ha parlato dell’ambientazione del gioco:

Quando abbiamo immaginato per la prima volta il primo gioco di Star Wars open-world, abbiamo esplorato dove e quando avrebbe potuto svolgersi e ci siamo subito resi conto che avevamo tutti gli ingredienti giusti per il viaggio di un criminale. Questi fuorilegge vivono la vita sotto il controllo dell’Impero Galattico, ma può ancora prosperare date le opportunità che la malavita offre alle persone che cercano di trarre vantaggio dal tumulto. I tempi sono maturi perché un nuovo fuorilegge si faccia un nome e Kay Vess è scritto nelle stelle.

Star Wars Outlaws – Il trailer di annuncio

Annuncio del progetto e interviste al team di sviluppo

Il 15 gennaio 2021 Ubisoft e Lucasfilm Games hanno annunciato una collaborazione su un nuovo gioco di Star Wars. Lo sviluppo del progetto sarà guidato da Massive Entertainment, la cui competenza e talento saranno utilizzati per creare un’esperienza open world guidata dalla trama all’interno della galassia di Star Wars che utilizzerà anche la tecnologia e i progressi all’avanguardia dello studio, incluso il motore grafico Snowdrop.

“La vasta tradizione di Star Wars è un’incredibile fonte di ispirazione per i nostri team”, ha affermato Yves Guillemot, co-fondatore e CEO di Ubisoft. “Questo è l’inizio di una collaborazione a lungo termine con Disney e Lucasfilm Games, e siamo lieti di lavorare fianco a fianco per sviluppare l’incredibile eredità di Lucasfilm per creare un gioco che sappiamo che i fan di Star Wars adoreranno.”

Ubisoft News ha parlato con David Polfeldt, amministratore delegato di Massive Entertainment, e Julian Gerighty, direttore creativo, del progetto, di cosa significa lavorare con Lucasfilm Games su un nuovo gioco di Star Wars e, naturalmente, del gioco stesso.

Questo è un annuncio piuttosto eccitante! Come ci si sente a far parte di un’avventura del genere?

David Polfeldt: Sono così orgoglioso che i nostri team siano qui oggi e confermino che stiamo lavorando a un nuovo gioco di Star Wars! Siamo estremamente entusiasti di poter aggiungere nuove avventure a una delle saghe più ricche e affascinanti della nostra epoca. La curiosità è sempre stata una parte importante di ciò che siamo e di ciò che facciamo qui a Massive. Siamo guidati dal sognare in grande e dall’affrontare sfide audaci che corrispondono alle nostre ambizioni, e negli ultimi due decenni questo atteggiamento ci ha portato in luoghi che nessuno pensava potessimo raggiungere. Detto questo, alcune idee solleticano l’immaginazione più di altre. Sin da quando ero bambino, ho avuto questo sogno di entrare a far parte delle avventure creative che hanno fatto impazzire la mia giovane mente. Eccoci qui, dopo 20 anni di duro lavoro, ad assumere i talenti più straordinari e a credere nella nostra capacità di far progredire il nostro settore. Avere l’opportunità di costruire su questa incredibile eredità di Star Wars è estremamente eccitante e gratificante per tutti noi. Julian Gerighty: Probabilmente l’hai già sentito prima, ma se avessi detto a me di 10 anni che un giorno avrei lavorato a un’esperienza di videogioco ambientata nella stessa galassia di fantascienza del loro film preferito, 10 anni fa io non ti avrei mai creduto. Una nuova speranza è stato il primo film che ho visto al cinema, la prima VHS che ho consumato, le prime action figures che ho desiderato. I personaggi, i pianeti, le navi e le storie senza tempo sono diventati così familiari e amati che non ho dubbi che siano diventati parte di ciò che sono. Quindi, poter lavorare con alcune delle migliori persone del settore per creare un’esperienza di Star Wars originale e indimenticabile? Mettimi in lista.

Quindi, cosa puoi dirci del gioco fino ad ora?

JG: In questo momento, siamo all’inizio del nostro nuovo viaggio, quindi stiamo ancora elaborando molti dettagli. Ma quello che possiamo dirti è che questo sarà un gioco open world basato sulla trama. Per me, personalmente, questa sarà una partenza dal mondo di The Division, e sia io che il team di Massive siamo molto entusiasti di iniziare a creare questa nuova esperienza. Non vediamo davvero l’ora di creare qualcosa di totalmente diverso da quello che abbiamo fatto in passato, alzando al contempo il livello del settore.

Come intendete renderlo unico? Che tipo di esperienza porterà nella galassia di Star Wars?

JG: Questa è una galassia che noi di Massive amiamo e vogliamo invitare i giocatori in un viaggio che non hanno mai sperimentato prima in questa amata tradizione. Innanzitutto, vogliamo renderlo un gioco unico nella saga con una storia accattivante e un set di personaggi con cui i giocatori possano identificarsi e connettersi. Vogliamo prendere ciò che è familiare e risonante di Star Wars e raccontare le storie di nuovi personaggi che hanno le proprie motivazioni e interessi. Abbiamo una passione per Star Wars e una visione condivisa con Lucasfilm Games sul tipo di storia originale che vogliamo portare ai fan, il che rende questa parte molto eccitante del progetto. In secondo luogo, e questo è uno dei motivi per cui ci è stato affidato questo gioco, è sfruttare al massimo la tecnologia per portare innovazione al gameplay e alla costruzione del mondo. I nostri talentuosi sviluppatori e la nostra competenza tecnica, in particolare con il nostro motore di gioco interno Snowdrop, ci consentono di superare i limiti in vari aspetti dello sviluppo del gioco.

Chi vedi come pubblico per questo gioco?

JG: Vogliamo portare sia i vecchi che i nuovi fan in un viaggio coinvolgente ed eccezionale che rimarrà con loro per anni. Vogliamo sfruttare il talento di Massive per la creazione di mondi incredibili e un gameplay raffinato per offrire un gioco indimenticabile, soprattutto per i giocatori che desiderano vivere un incredibile viaggio guidato dalla trama.

Puoi dirci qualcosa in più sulla tua collaborazione con Lucasfilm Games?

JG: Devo dire che una delle cose più entusiasmanti di questo progetto finora è la nostra stretta collaborazione con Lucasfilm Games. Condividiamo la dedizione alla massima qualità in tutti gli aspetti della produzione del gioco e loro condividono preziose intuizioni che aiutano a garantire il livello di autenticità che i fan possono aspettarsi. Siamo allineati al 100% sullo stesso obiettivo: offrire un’esperienza Star Wars incredibile e rivoluzionaria.

Hai menzionato il motore Snowdrop. In che modo ciò influenzerà lo sviluppo del gioco?

DP: Snowdrop ci consente di esplorare la tecnologia all’avanguardia e quindi di rimanere in prima linea nell’innovazione. Il nostro straordinario rendering darà vita a Star Wars in un modo che nessun gioco ha mai fatto prima. In quanto motore indipendente dal gioco, Snowdrop è sempre stato sviluppato come un pezzo di tecnologia all’avanguardia, con l’obiettivo di potenziare i nostri sviluppatori. La bellezza del nostro motore è il controllo e la flessibilità dati ai nostri creatori per innovare i migliori giochi possibili per i giocatori. Snowdrop è estremamente agile e ha il potere di portare una varietà di giochi ai nostri giocatori. Con il lancio delle console di nuova generazione, gli ingegneri di Snowdrop stanno spingendo ulteriormente il motore in modo da poter sfruttare al massimo le opportunità offerte dal nuovo hardware.

Con due importanti franchise (Star Wars, Avatar) sviluppati da Massive Entertainment, cosa rende Ubisoft particolarmente adatto allo sviluppo di giochi basati su importanti IP?

DP: Cerchiamo sempre di collaborare con altri creatori per offrire ai giocatori esperienze memorabili e immergerli in mondi incredibili, come dimostrano le straordinarie collaborazioni che abbiamo con Lightstorm, Lucasfilm e Disney. Insieme, siamo concentrati su progetti che spingono al limite i confini degli open world e dell’immersione del giocatore, e questa direzione si adatta molto bene ai ricchi universi di Avatar e Star Wars. Avendo dato vita con successo a così tante IP originali, con uno dei portafogli più diversi del settore, penso che Ubisoft abbia costruito sia l’esperienza che una capacità creativa unica. Questo lo rende sicuramente il luogo e il partner ideale per sviluppare qualsiasi tipo di progetto.

Il motore grafico Snowdrop

Il motore Snowdrop è veloce e flessibile e consente a team relativamente piccoli di creare ambiziosi giochi AAA. Al centro del motore Snowdrop, vogliamo potenziare gli sviluppatori. Quando si utilizza Snowdrop, gli sviluppatori hanno pieno potere e controllo sul motore per realizzare le loro idee e visioni. Snowdrop è un sistema dinamico e interconnesso, che lo rende intuitivo e molto facile da usare.

Potenziale

Attraverso la sua tecnologia innovativa e potente, Snowdrop consente agli sviluppatori di spingere i confini dei loro progetti

Flessibile

Il flessibile sistema di blocchi di costruzione di Snowdrop facilita l’innovazione, culminando in robusti miglioramenti al gioco.

Veloce

Snowdrop può trasformare un’idea ispirata in realtà giocabile in pochi secondi grazie ai suoi rapidi tempi di iterazione.

Innovativo

Snowdrop è un motore agnostico sviluppato come tecnologia a prova di futuro

