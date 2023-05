Blueback: trailer italiano e colonna sonora della fiaba ecologista con Mia Wasikowska (Al cinema dal 1° giugno)

Dopo la premiere al Toronto Film Festival e la tappa al Sundance, a partire dal 1° giugno nei cinema italiani Blueback, il dramma australiano a sfondo ecologista con Mia Wasikowska e Radha Mitchell. Sulle orme di Greta Thunberg, una fiaba ecologista che mostra la straordinaria bellezza degli oceani e della fauna selvatica, in una emozionante storia di formazione.

Blueback – Trama e cast

La trama ufficiale: Durante un’immersione nell’oceano, la giovane Abby fa amicizia con un magnifico pesce azzurro selvatico a cui dà il nome di Blueback. Quando la tranquilla barriera corallina della sua città costiera inizia ad attrarre operatori di pesca commerciale, Abby capisce che Blueback e tutta la fauna marina sono in pericolo. Insieme alla mamma attivista fa di tutto per proteggere la sua baia e il suo amato amico, vivendo una grande avventura.

Il cast include Mia Wasikowska, Radha Mitchell, Ariel Donoghue, Eric Bana, Albert Mwangi, Clarence Ryan, Erik Thomson, Elizabeth Alexander, Ilsa Fogg, Eddie Baroo, Pedrea Jackson, Dalip Sondhi, Timothy Flowers, Vikki Thorn, Dan Carroll, Luke Dux, Karla Hart, Howard Morrison, Robert Patterson.

Blueback – Trailer e video

Curiosità

Robert Connolly (The Bank – Il nemico pubblico n° 1, Underground: The Julian Assange Story, Chi è senza peccato – The Dry, Paper Planes – Ai confini del cielo) dirige il film da una sua sceneggiatura scritta in collaborazione con Tim Winton (Breath, Dirt Music) e basata sull’omonimo racconto di Tim Winton.

“Blueback”, la cernia del film, era un burattino controllato da quattro persone.

Le star Radha Mitchell e Ilsa Fogg hanno girato tutte le loro scene di apnea senza l’ausilio di controfigure

Radha Mitchell ha solo 16 anni in più di Mia Wasikowska, che nel film interpreta sua figlia.

Blueback – Il racconto originale

“Blueback” è un racconto breve dell’autore australiano Tim Winton. Pubblicato per la prima volta nel 1997, da allora è stato tradotto in italiano, olandese e giapponese.

Tim Winton su Blueback: “Non so se libri come Blueback facciano la differenza, ma in modo innocente si tratta di discutere di queste cose: abbiamo preso dal mare e dalla terra per così tanto tempo, è tempo per noi di restituire qualcosa”. Sento in modo molto specifico di aver tratto beneficio dal crescere dove ho fatto, dove così tanto ruotava attorno al mare – in un certo senso, è stato un dono e gli devo qualcosa. Se il mare è in definitiva il luogo da cui veniamo, e sembra che lo sia stato, allora è la nostra fonte, la nostra vita ancestrale e siamo obbligati a nutrirla.”

La sinossi ufficiale del romanzo: Abel Jackson ha dieci anni e la sua casa è il mare di Longboat Bay, nell’Australia occidentale. Con sua madre Dora, una straordinaria vestale marina, trascorre le sue giornate nuotando e pescando. Ogni giorno il mare gli regala qualcosa di speciale, una piccola emozione sconosciuta, una nuova scoperta… Ma questa volta, durante un’immersione come tante, Abel incontra una creatura meravigliosa, un pesce vecchissimo e gigantesco: Blueback. La vita di Abel e Dora da questo momento non sarà più la stessa, mamma e figlio cercheranno di proteggerlo da pescatori senza scrupoli, fino a quando Abel andrà a studiare in città e Dora continuerà da sola la sua battaglia per salvare Longboat Bay dallo sciacallaggio di politici e costruttori decisi a farne una meta turistica di lusso. Da lontano Abel, ormai adulto, continua a sognare Blueback e sua madre, finché un giorno una notizia lo raggiunge su una barca in mezzo all’oceano… Con “Blueback”, storia dell’amicizia tra uno strano ragazzo e un pesce leggendario, Tim Winton ci offre un indimenticabile romanzo sul mare e sull’amore per la natura, una favola ecologica per ogni età che è anche un’amara riflessione intorno al mondo e alla civiltà contemporanei.

Il racconto Blueback è disponibile nell’edizione italiana su Amazon (CD Audio) e su Mondadori Store (Libro).

Blueback – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Nigel Westlake (Babe maialino coraggioso, Babe va in città, Miss Potter, Il matrimonio di Alì). Westlake e il regista Robert Connolly hanno collaborato anche per il dramma per famiglie Paper Planes – Ai confini del cielo.

1. Beneath the Waves (3:08)

2. Swimming like a Fish (3:09)

3. When the Sea Has Healed (2:07)

4. Abby Meets Blueback (5:26)

5. Watercolours (4:10)

6. Daydream (0:48)

7. The Blue Bandit (2:07)

8. Taken by the Sea (6:14)

9. On the Headland (1:41)

10. An Eye like a Turning Moon (1:46)

11. Saving Longboat Bay (1:50)

12. Trouble at Robbers Head (4:34)

13. The Whales Return (1:29)

14. We Come from Water (1:33)

15. A Wise Old Fish (2:05)

La colonna sonora di “Blueback” è disponibile su Amazon.

