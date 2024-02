Bob Marley – One Love: trailer e featurette in italiano del biopic con Kingsley Ben-Adir (Al cinema dal 22 febbraio)

Dal 22 febbraio 2024 nei cinema italiani con Eagle Pictures Bob Marley – One Love, un film biografico prodotto in collaborazione con la famiglia Marley, diretto da Reinaldo Marcus Green (King Richard) e interpretato da Kingsley Ben-Adir nei panni del leggendario musicista e Lashana Lynch nei panni di sua moglie Rita.

Bob Marley One Love – Trama e cast

“Bob Marley – One Love” celebra la vita e la musica di un’icona che ha ispirato generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità. Sul grande schermo per la prima volta, scopri la potente storia di Bob sul superamento delle avversità e il viaggio dietro la sua musica rivoluzionaria.

Il cast include Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Umi Myers, Anthony Welsh, Nia Ashi, Aston Barrett Jr., Anna-Share Blake, Gawaine ‘J-Summa’ Campbell, Naomi Cowan, Alexx A-Game, Michael Gandolfini, Quan-Dajai Henriques, David Marvin Kerr Jr., Hector Donald Lewis, Abijah Livingston, Nadine Marshall, Sheldon Shepherd, Andrae Simpson, Stefan Wade, Brian Todd Boucher, Cornelius Grant, Nolan Collignon, Mekhai Newell, Xavier Woolry, Sharon Marley.

Curiosità sul film

​Reinaldo Marcus Green (Una famiglia vincente – King Richard, Joe Bell, Amend: alla conquista della libertà) dirige il film da una sua sceneggiatura scritta con Terence Winter (Get Rich or Die Tryin’, The Wolf of Wall Street, Tulsa King, Boardwalk Empire, I Soprano), Frank E. Flowers (Haven – Inseguendo il Paradiso, Shooting Stars) e Zach Baylin (Gran turismo, Creed III, Una famiglia vincente – King Richard) da una storia di Terence Winter & Frank E. Flowers.

Il figlio di Bob Marley, Ziggy Marley, ha fortemente influenzato e approvato il casting di Kingsley Ben-Adir come rappresentazione cinematografica del suo defunto padre.

Ky-Mani Marley, attore, musicista e figlio di Bob Marley, ha recitato nel ruolo principale di un film giamaicano del 2003 intitolato One Love (2003).

L’attore Kingsley Ben-Adir che interpreta Bob Marley in questo film è alto 1,87 m, mentre il vero Marley era alto solo 1,70 m.

Un titolo alla fine di questo film spiega che Bob Marley aveva 36 anni quando morì nel 1981. Kingsley Ben-Adir ha festeggiato il suo 37esimo compleanno durante le riprese di questo film.

Ci sono diverse clip del vero concerto rappresentato nel film, nonché clip di conferenze stampa, filmati amatoriali, ecc. riprodotti mentre scorrono i titoli di coda. Inoltre ci sono blocchi di testo che spiegano cosa è successo dopo gli eventi del film.

Bob Marley – Note biografiche

Nato Robert Nesta Marley il 6 febbraio 1945, Bob è nato da Cedella Marley quando lei aveva 18 anni. I primi anni di vita Bob li ha trascorsi nella comunità rurale di Nine Miles, immersa nel terreno montuoso della parrocchia di St. Ann. I residenti di Nine Miles hanno conservato molte usanze derivate dai loro antenati africani, in particolare l’arte della narrazione come mezzo per condividere il passato e tradizioni collaudate che spesso sono trascurate nelle fonti storiche ufficiali. I proverbi, le favole e le varie faccende legate alla vita rurale inerenti all’infanzia di Bob avrebbero fornito un contesto culturale più profondo e un’aura di misticismo al suo modo di scrivere canzoni da adulto. Norval e Cedella si sposarono nel 1945 ma la famiglia del capitano Marley disapprovava fortemente la loro unione; sebbene l’anziano Marley fornisse sostegno finanziario, l’ultima volta che Bob Marley vide suo padre fu quando aveva cinque anni; a quel tempo, Norval portò suo figlio a Kingston per vivere con suo nipote, un uomo d’affari, e per frequentare la scuola. Diciotto mesi dopo Cedella venne a sapere che Bob non andava a scuola e viveva con una coppia di anziani. Allarmata, andò a Kingston, trovò Bob e lo portò a casa a Nine Miles.

La biografia di Marley testimonia l’impareggiabile influenza della sua arte sulla cultura globale. Dalla sua scomparsa, avvenuta l’11 maggio 1981, la leggenda di Bob Marley appare più grande che mai, come evidenziato da un elenco sempre più lungo di successi attribuibili alla sua musica, che identificava gli oppressori e si batteva per il cambiamento sociale e allo stesso tempo permetteva agli ascoltatori di dimenticare i propri problemi e ballare. . Bob Marley è stato inserito postumo nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1994; nel dicembre 1999, il suo album del 1977 “Exodus” è stato nominato Album del secolo dalla rivista Time e la sua canzone “One Love” è stata designata Canzone del Millennio dalla BBC. Dalla sua uscita nel 1984, la compilation “Legend” di Marley ha venduto ogni anno oltre 250.000 copie secondo Nielsen Sound Scan, ed è solo il 17esimo album a superare le vendite di 10 milioni di copie da quando SoundScan ha iniziato le sue tabulazioni nel 1991. La musica di Marley non è mai stata premiata con una nomination ai Grammy, ma nel 2001 gli è stato conferito il Grammy Lifetime Achievement Award, un onore assegnato dalla Recording Academy agli “artisti che durante la loro vita hanno dato contributi creativi di eccezionale significato artistico al campo discografico”. Nello stesso anno, un lungometraggio documentario sulla vita di Bob Marley, Rebel Music, diretto da Jeremy Marre, è stato nominato per un Grammy come miglior documentario video musicale di lunga durata. Nel 2001 a Bob Marley è stata assegnata la 2171a stella sulla Hollywood Walk of Fame dall’Hollywood Historic Trust e dalla Hollywood Chamber of Commerce, a Hollywood, in California. Come destinatario di questo riconoscimento, Bob Marley si è unito a leggende della musica del calibro di Carlos Santana, Stevie Wonder e The Temptations.

Nel 2006 un tratto di otto isolati della vivace Church Avenue di Brooklyn, che attraversa il cuore della comunità caraibica di quella città, è stato ribattezzato Bob Marley Boulevard, il risultato di una campagna avviata dalla consigliera di New York City Yvette D. Clarke. Quest’anno il popolare programma televisivo Late Night with Jimmy Fallon ha commemorato il 30° anniversario della scomparsa di Bob Marley con un’intera settimana (9-13 maggio) dedicata alla sua musica, eseguita dal figlio maggiore di Bob, Ziggy, Jennifer Hudson, Lauryn Hill, Lenny Kravitz e la house band dello show, The Roots. Questi trionfi sono ancora più notevoli se si considerano gli umili inizi di Bob Marley e le numerose sfide che ha superato nel tentativo di prendere piede nella caotica industria musicale giamaicana, affrontando abilmente la violenza politicamente partigiana che abbondava a Kingston negli anni ’70. Uno degli artisti più carismatici e stimolanti del XX secolo, la fama di Marley trascende ora il ruolo di luminare del reggae: è considerato un’icona culturale che implorava il suo popolo di conoscere la propria storia “proveniente dalle radici di Re David, attraverso la linea genealogica di Salomone”, mentre cantava in “Blackman Redemption”; Bob ha esortato i suoi ascoltatori a verificare la “situazione reale” e a ribellarsi al vampirico “Sistema Babilonia”. “Bob aveva un approccio di tipo ribelle, ma la sua ribellione aveva uno scopo ben definito”, riconosce Chris Blackwell, il fondatore della Island Records, che ha svolto un ruolo fondamentale nella biografia di Bob Marley presentando Marley e i Wailers a un pubblico internazionale. pubblico. “Non era solo una ribellione insensata, si stava ribellando contro le circostanze in cui lui e così tante persone si trovavano.”

Per la biografia completa cliccate QUI.